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VideoPad Video Editor

VideoPad Video Editor

Удобный редактор видео

2,9 (31)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 18.52
Скачать 9 MB
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История изменений

Версия 18.52

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 18.48
    • Выпущено техническое обновление для Windows.

Оценки программы

2,9

31 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о VideoPad Video Editor

1 отзыв

Evita

не смотря на то, что заявлено было , что программа на русском-она на английском!