VideoPad Video Editor — программа для редактирования и монтажа видео. Приложение бесплатное для домашнего некоммерческого использования, поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32-бит и 64-бит), интерфейс переведен на ряд языков, включая русский.

Возможности VideoPad Video Editor

Видеоредактор VideoPad Video Editor имеет достаточно функций для редактирования и монтажа любительских видеороликов с целью их выгрузки в социальные сети и видеохостинги или использования в других целях. При помощи данной программы можно создавать разнообразные типы видео, например — слайд-шоу из фотографий и/или непродолжительных видео, любительские превью к фильмам/сериалам, короткометражные вайны и подобный видеоконтент.

Поддержка множества популярных форматов медиафайлов. В качестве исходных файлов для использования в проекте редактор VideoPad Video Editor позволяет использовать видео, изображения (в т.ч. анимированные) и аудио. Программа поддерживает десятки различных форматов перечисленных типов медиафайлов, потому у пользователя не возникнет необходимости в использовании видео- или аудиоконвертеров для подготовки материала к монтажу.

В качестве приятного бонуса в редакторе реализована функция подключения к монтируемым/редактируемым видеороликам файлов с субтитрами формата SSA, SRT и VTT.

Инструменты редактирования и монтажа видео. В этом плане VideoPad Video Editor обладает достаточно богатым функционалом:

Обрезка видео на любое количество фрагментов с возможностью удаления (вырезки) последних, обрезка до/после установленного курсора.

Изменение такие основных параметров видео как яркость, контрастность и гамма, скорость воспроизведения на выбранном участке, разворот видеоролика на любой угол в трехмерном измерении, сужение и растяжение видеокартинки в пределах заданного размера, прозрачность и многое другое.

Послойная обработка видеороликов. Т.е. пользователь может импортировать в редактор 2 и более видео, расположив их друг над другом в иерархии слоев. Изменения в одной из видеодорожек не отражается на второй и всех прочих дорожках, однако при воспроизведении видеоролика плеер выводит на экран все слои одновременно. Это открывает для пользователя множество возможностей по монтажу видео. Например, можно последовательно выводить на экран видео то с первой, то со второй дорожки, плавно уменьшать прозрачность верхнего слоя, что позволит постепенно проявить нижний слой — и это лишь пара примеров послойной обработки видеоматериала.

Параллельная обработка нескольких видеороликов. Каждое из импортированных видео может быть отредактировано пользователем в отдельности, а затем применено в основном проекте либо экспортировано в отдельный видеофайл.

Управление аудиодорожкой. При добавлении видеофайлов программа автоматически размещает аудио в отдельном таймфрейме. Пользователь может управлять им независимо от видео — обрезать на фрагменты, заменять нужные участки и т.д.

И это все — не полный список инструментов редактирования и монтажа видео.

Видео и аудиоэффекты. Чтобы сделать видеоролик более привлекательным как по части картинки, так и по части звука, пользователь VideoPad Video Editor может воспользоваться одним или несколькими аудио/видеоэффектами. Сюда относятся:

Множество FX-видеоэффектов, разбитых по категориям: движение и трансформация, смешивание и коррекция цвета, цветофильтры, художественные эффекты и виньетирование. Каждый из эффектов имеет собственные настройки. Если всего этого недостаточно, пользователь всегда может подключить внешние FX-фильтры в виде VDF (VirtualDub) плагинов.

Переходы между отдельными элементами видеоролика — изображениями и/или фрагментами видео. Здесь их тоже достаточно большое количество на любой вкус и цвет.

Из аудиоэффектов: затухание/нарастание громкости, добавление аудио с микрофона и встроенного синтезатора речи (текст, произносимый роботом), множество настраиваемых FX-эффектов — искажение, компрессия, реверберация, эхо, фланжер и многие другие.

Наложение текста на видео. Посредством редактора VideoPad Video Editor в видео можно добавлять как простой, так и анимированный текст (прокрутка, волнообразное движение, объединение букв и т.д.).

Создание собственных субтитров. В приложении предусмотрен встроенный редактор субтитров, позволяющий располагать текст в видеоролике в требуемых местах с возможностью настройки длительности отображения и стиля шрифта. В редактор можно добавить и внешний файл с субтитрами, а затем отредактировать его по своему усмотрению.

Экспорт видео. Отредактированное/смонтированное видео можно сохранить в различных видеоформатах с нужным пользователю разрешением и качеством. Есть и другие варианты экспорта:

Экспорт под определенное мобильное устройство. Пользователь выбирает одно из многочисленных устройств (например, iPhone 8, PSP, Android-девайс и т.д.) и программа сохраняет видео в поддерживаемом этим устройством формате.

Экспорт 3D-видео. Функция позволяет сохранить любой ролик в 3D-формате: крсно-синий анаглиф и несколько вариантов стерео-изображений.

Прямая запись видео на DVD или Blu-ray диски.

Выгрузка видео на видеохостинги и облачные хранилища — YouTube, Flickr, DropBox, Google Drive, OneDrive или Vimeo.

Экспорт видео в виде последовательных изображений.

Таким образом, VideoPad Video Editor можно назвать одним из лучших видеоредакторов и сегмента бесплатного программного обеспечения.