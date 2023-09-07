Easy Video Maker — программа для создания, редактирования и конвертации видео и аудио. Это условно-бесплатное приложение. Бесплатная версия имеет функциональные ограничения по работе с 3D-видео, а также ограничения по длительности (не более 5 минут) и разрешению (до 480p) видео.

Программа Easy Video Maker поддерживается операционными системами Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (только 64 бит). Для 32-разрядных ОС (в т.ч. Windows XP и Vista) предусмотрена отдельная версия. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Функции программы Easy Video Maker

Инструментарий Easy Video Maker обеспечивает пользователя следующими возможностями по работе с видео:

Выполнение всех стандартных операций над видео: обрезка, вырезка, кадрирование, копирование и вставка, замена/удаление аудиодорожек, объединение и слияние (в т.ч. для создания видео типа «картинка в картинке») т.д.

Изменение скорости воспроизведения видео, как в большую (ускорение), так и в меньшую (замедление) сторону.

Создание и редактирование 3D-видео различных типов и форматов. Под «созданием» 3D-видео понимается, конвертация обычных видеороликов в один из поддерживаемых 3D-форматов (например, стереопара) для последующего просмотра в специальных очках.

Создание караоке-видео, для чего в программе предусмотрен специальный модуль, позволяющий создавать субтитры к караоке.

Наложение на видео различных визуальных эффектов: Motion Effects (эффекты движения), Mask Effects (добавление масок поверх видео), Particles (анимированные эффекты частиц, создаваемые в специальном редакторе), Chroma Key (хромакей эффекты для замены заднего плата картинкой или другим видео) и многие другие.

Запись видео напрямую с веб-камер и/или рабочего стола (функция захвата экрана или выбранного окна) с возможностью параллельного наложения специально предусмотренных для этого эффектов. В редакторе также предусмотрен функционал по рисованию поверх видео, наложению графических объектов и другие функции, которые окажутся полезными, например, при создании видеоинструкций или обучающих видеоматериалов.

Наложение на видео изображений, в т.ч. прозрачных (например, для водяных знаков), в любом количестве и любом месте с возможностью применения к ним различных эффектов появления, исчезновения и перемещения.

Наложение анимированных переходов между фрагментами видео с возможность самостоятельного их создания.

Настройка визуальных характеристик видео: интенсивность выбранного цветового канала, яркость, контрастность и насыщенность, корректировка теней, полутонов, освещения и т.д.

Возможность изменения кадровой частоты (фреймрейт) вплоть до 60 FPS, разрешения (до 4К или 2160P с разными соотношениями сторон), битрейта аудио и других параметров.

Конвертация видео из одного формата в другой (здесь это реализовано в функции экспорта готового видео, где можно выбрать и настроить подходящий формат).

Приложение Easy Video Maker также может быть использовано для редактирования аудио, для чего в нем предусмотрен следующий функционал:

Обрезка и разделение, объединение и микширование аудио, регулировка громкости и нормализация звука индивидуально на каждом аудиоканале, постепенное увеличение/уменьшение громкости, увеличение/уменьшение скорости воспроизведения аудио и многие другие.

Наложение на звук настраиваемых аудиофильтров и эффектов.

Запись звука с микрофона и иных источников (системного звука, MIDI-инструментов, звуков из других приложений) с возможностью параллельного наложения аудиоэффектов.

Анализ аудиочастот при помощи инструментов визуализации и другие функции.

Видеоредактор Easy Video Maker отличается высокопроизводительными инструментами (за счет использования программой аппаратных мощностей компьютера напрямую) по редактированию видео и наложению на него видеоэффектов и фильтров, аудио, изображений и графических объектов. Среди прочих особенностей видеоредактора: