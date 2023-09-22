Microsoft Clipchamp — программа для создания и редактирования видео. Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия имеет функциональные ограничения) для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Microsoft Clipchamp относится к UWP-приложениям, распространяющимся через Microsoft Store (на данной странице можно скачать msixbundle-инсталлятор для автономной установки Clipchamp). Интерфейс видеоредактора имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Clipchamp?
Программа Microsoft Clipchamp представляет собой видеоредактор, специализирующийся на создании видеоконтента для видеохостингов и социальных сетей, рекламных видеороликов, видеоинструкций, видеопрезентации, промовидео и т.д. Приложение отличается простотой использования, содержит весь необходимый инструментарий для редактирования видеоматериалов, предоставляет возможность скачивания и использования в проектах большого количества стоковых видео, аудио и изображений.
Функции программы Clipchamp
В видеоредакторе Microsoft Clipchamp пользователь найдет все необходимое не только для редактирования, но и для создания видео: базовые инструменты монтажа, наложение эффектов и переходов, добавление текста и изображений, хромакей, различные функции работы с аудио и многое другое. Программа позволяет записывать собственные видеоролики путем захвата экрана и/или изображения с веб-камеры. Также в приложении доступны функции на базе искусственного интеллекта, которые позволяют значительно экономить время на создании эффектных запоминающихся видеороликов.
Редактор Microsoft Clipchamp обладает следующими особенностями и функциональными возможностями:
- Нелинейный монтажный стол обеспечивает удобство обрезки видео и работу с интегрируемым контентом. Благодаря поддержке свободного перетаскивания объектов на временной шкале обеспечивается быстрота корректировки отснятого видеоматериала.
- Плавающая панель инструментов рядом с областью предварительного просмотра видео призвана сделать процесс редактирования быстрее, проще и доступнее. На нее выведены инструменты для изменения внешнего вида и макета, поворота и зеркального отображения видео, отсюда же можно вызвать панель свойств для быстрого получения доступа к дополнительным функциям редактирования: работа со звуком, затухание, фильтры, переходы, настройки цветов, скорости воспроизведения и т.д.
- Функция удаления пробелов способна самостоятельно обнаруживать пробелы на временной шкале редактирования, позволяя мгновенно избавиться от них и плавно объединить фрагменты видео в единое целое.
- Особое внимание разработчиков уделено видеопереходам, т.к. их добавление между сценами и специальных эффектов может задать настроение, темп и стиль видео. Microsoft Clipchamp предлагает большое количество видеопереходов, как, например, затемнение, затухание, панорамирование, масштабирование, переходы, пролистывание, сбои и перекрестное растворение.
- Функция кадрирования позволяет в несколько кликов обрезать края видеороликов для получения кадра нужного размера. Функция применима не только к видео, но и к другим добавленным в проект мультимедиа-объектам — изображениям, стикерам и гифкам (анимированные GIF-изображения). Вместо того, чтобы полагаться на пресеты, пользователь может просто использовать курсор для изменения видео в области предварительного просмотра. С помощью инструмента обрезки можно даже изменять соотношение сторон видео, регулируя углы внутри области предварительного просмотра.
- Функция записи с экрана компьютера и веб-камеры позволяет в режиме реального времени настраивать цвета и контрастность видео, а также накладывать на него разнообразные фильтры. Предусмотрена возможность наложения отснятого с камеры или полученного в результате захвата экрана материала на видео в режиме «картинка в картинке».
- Возможность наложения на видео форматированного/стилизованного текста и графических объектов. Если встроенных в Clipchamp графических объектов недостаточно, пользователь может скачать дополнительный контент прямо внутри программы.
- В проектах Clipchamp также можно использовать стоковые видеоматериалы, статичные и анимированные изображения, а также аудио. Стоковый контент доступен для скачивания внутри программы.
- Функция создания субтитров способна самостоятельно распознавать речь и автоматически конвертировать ее в текст. Поддерживается большое количество языков, имеется возможность настройки шрифта, цвета, размера и выравнивания субтитров, а также их экспорта в виде SRT-файла для использования в других проектах.
- Наличие стандартных инструментов для работы со звуковой дорожкой: обрезка, вырезка, замена, регулировка громкости и другие.