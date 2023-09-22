Microsoft Clipchamp — программа для создания и редактирования видео. Это условно-бесплатное приложение (бесплатная версия имеет функциональные ограничения) для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Microsoft Clipchamp относится к UWP-приложениям, распространяющимся через Microsoft Store (на данной странице можно скачать msixbundle-инсталлятор для автономной установки Clipchamp). Интерфейс видеоредактора имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Clipchamp?

Программа Microsoft Clipchamp представляет собой видеоредактор, специализирующийся на создании видеоконтента для видеохостингов и социальных сетей, рекламных видеороликов, видеоинструкций, видеопрезентации, промовидео и т.д. Приложение отличается простотой использования, содержит весь необходимый инструментарий для редактирования видеоматериалов, предоставляет возможность скачивания и использования в проектах большого количества стоковых видео, аудио и изображений.

Функции программы Clipchamp

В видеоредакторе Microsoft Clipchamp пользователь найдет все необходимое не только для редактирования, но и для создания видео: базовые инструменты монтажа, наложение эффектов и переходов, добавление текста и изображений, хромакей, различные функции работы с аудио и многое другое. Программа позволяет записывать собственные видеоролики путем захвата экрана и/или изображения с веб-камеры. Также в приложении доступны функции на базе искусственного интеллекта, которые позволяют значительно экономить время на создании эффектных запоминающихся видеороликов.

Редактор Microsoft Clipchamp обладает следующими особенностями и функциональными возможностями: