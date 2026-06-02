AVS Video Editor — многофункциональный видеоредактор, позволяющий выполнять широкий спектр операций над видео различных форматов. Программа имеет удобный и дружественный к пользователю интерфейс, что в купе с системой обучения (текстовые подсказки при наведении на активные элементы) позволяет новичкам быстро освоить управление приложением и редактирование/монтажа видеоматериалов.

Функции AVS Video Editor

Видеоредактор AVS Video Editor обладает всеми необходимыми инструментами для работы с видеоматериалами. Сюда относятся:

Обрезка, вырезка, разделение, слияние и другие базовые операции над импортируемыми видеофайлами.

Выполнение различных операций над аудио (как отдельные файлы, так и звуковые дорожки в видео). При помощи AVS Video Editor можно усилить звук, удалить посторонние шумы, произвести тонкую настройку частот при помощи эквалайзера, выполнить компрессию аудио и другие операции.

Создание переходов. Видеоредактор предоставляет на выбор десятки готовых переходов, позволяющих создавать видеоматериалы профессионального уровня.

Создание эффектов. К любому импортируемому видеоролику пользователь сможет применить один из десятков доступных визуальных эффектов, что позволит сделать видео более эффектным и презентабельным.

Добавление текста. AVS Video Editor также позволяет добавлять в видеоролики неограниченное количество текстовых материалов. Эта функция окажется полезной при создании видео-презентаций или текстового сопровождения (субтитров).

Создание меню для DVD. При помощи данного редактора можно создать DVD-меню (открывается при запуске DVD-диска) любой степени сложности.

В видеоредакторе AVS Video Editor предусмотрены дополнительные вспомогательные функции:

Запись с микрофона. Функция полезна при необходимости добавления звукового/голосового сопровождения в видеоролик.

Запись с камеры. Если в распоряжении пользователя имеется камера, подключаемая к компьютеру, при помощи AVS Video Editor можно создавать видеозаписи для последующего редактирования или монтажа.

Захват видео с монитора. Если необходимо создать инструкцию по использованию приложения или настройке параметров ОС, видеоматериалы по прохождению той или иной игры, AVS Video Editor легко сделает это, предоставив пользователю удобный инструмент захвата картинки с монитора компьютера. Данная функция имеет множество настроек.

Конвертация видео и аудио. Если требуется просто конвертировать мультимедиа-файлы из одного формата в другой, достаточно добавить их в программу, а затем сохранить в нужном формате без выполнения каких-либо других операций.

Особенности AVS Video Editor

Одна из ключевых особенностей AVS Video Editor — максимально простое управление. Основной инструмент программы — временная шкала, на которую помещаются видео/аудиоматериалы для последующего редактирования. В шкалу можно добавлять несколько параллельных видео и/или аудиофайлов, что позволит выполнять их пофрагментное слияние и прочие операции.

Вторая особенность — поддержка множества форматов мультимедиа-файлов. Вот некоторые из них:

Импорт (чтение): все форматы HD Video (Blu-ray, WMV HD и др.), AVI, DV AVI, MP4, DVD, VOB, MKV, VCD, FLV, 3GP, H.263/264, MPEG-1/2/4 и другие (всего более 60).

Экспорт (сохранение): все форматы HD Video, AVI, MP4, WMV, 3GP, 3G2, MOV, H.263/264, DVD и другие (более 25).

Редактор AVS Video Editor – платный, но его можно установить и использовать бесплатно с некоторыми функциональными ограничениями. Приложение имеет полную поддержку русского языка. Программа может работать даже на слабых компьютерах под управлением Windows XP и выше (рекомендуется Windows версии 7 или выше). Поддерживаются системы 32 и 64 бит.