FilmForth — программа для редактирования видео, распространяемая через Microsoft Store. Это условно-бесплатный видеоредактор (в бесплатной версии имеются функциональные ограничения). Программа предназначена для операционных систем Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции программы FilmForth

FilmForth — многофункциональный видеоредактор для домашних пользователей. Большинство функций программы посвящено обработке видеофайлов, однако присутствует функционал и по работе со звуком и изображениями.

Базовые функции FilmForth по работе с видеофайлами и звуком:

Выполнение стандартных операций монтажа над видео: обрезка, склеивание, вырезка, копирование и перемещение фрагментов, объединение отдельных видеофайлов в один, кадрирование.

Разворот видеокартинки на угол, кратный 90 градусам.

Вертикальное и горизонтальное зеркалирование видео.

Изменение скорости воспроизведения видео, как в большую, так и в меньшую сторону.

Масштабирование видео до любого размера.

Добавление изображений в видео.

Создание неограниченного числа стоп-кадров любой продолжительности.

Удаление звуковой дорожки с возможностью наложения собственной из аудиофайла или другого видеофайла (количество звуковых дорожек в одном проекте не ограничено).

Выполнение стандартных операций над аудио: обрезка, склейка, копирование, вставка, дублирование и т.д.

Возможность записи звука с автоматическим наложением поверх видео.

Возможность изменения скорости воспроизведения аудио в пределах от «0.25х» (замедление в 4 раза) до «4х» (ускорение в 4 раза).

Изменение громкости аудио (отрегулировать звук можно для каждой добавленной аудиодорожки по отдельности).

При необходимости FilmForth можно использовать и в качестве аудиоредактора (можно редактировать аудиофайлы без добавления видеоматериалов в проект).

Расширенный функционал FilmForth по работе с видео включает:

Наложение видеоэффектов и видеофильтров, которых в FilmForth большое количество.

Функция «Картинка в картинке» позволяет накладывать на один видеофайл другой меньшего размера (в итоге оба будут воспроизводиться). Также возможно наложение вместо второго видео любого изображения.

Возможность создания видеопереходов, для чего в программе предусмотрено множество соответствующих эффектов.

Изменение соотношения сторон (доступно 10 вариантов — «16:9», «4:5», «4:3» и т.д.).

Добавление в видео форматированного текста в любую часть кадра (шрифт можно настроить вручную либо выбрать один из множества вариантов стилизованного шрифта).

Наличие отдельной функции наложения на видео комикс-облачков (текстовых выносок).

Наложение анимированного текста (плавное появление/исчезновение, перемещение по экрану др. варианты) и другие возможности.

Поддерживаемые видеоредакторов FilmForth:

Видео — MP4, WMV, AVI, WEBM, TS, 3GP, 3GPP, M4V, MOV, MKV, MTS, M2TS.

Аудио — MP3, WMV, M4A, WAV, WMA.

Изображения — NG, JPG, JPEG, BMP, GIF, WEBP

Для снятия функциональных ограничений требуется приобрести пожизненную лицензию либо оформить годовую подписку. На момент написания обзора стоимость лицензии составляла $19,99, стоимость подписки — $11,99/год.