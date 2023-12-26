FilmForth — программа для редактирования видео, распространяемая через Microsoft Store. Это условно-бесплатный видеоредактор (в бесплатной версии имеются функциональные ограничения). Программа предназначена для операционных систем Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Функции программы FilmForth
FilmForth — многофункциональный видеоредактор для домашних пользователей. Большинство функций программы посвящено обработке видеофайлов, однако присутствует функционал и по работе со звуком и изображениями.
Базовые функции FilmForth по работе с видеофайлами и звуком:
- Выполнение стандартных операций монтажа над видео: обрезка, склеивание, вырезка, копирование и перемещение фрагментов, объединение отдельных видеофайлов в один, кадрирование.
- Разворот видеокартинки на угол, кратный 90 градусам.
- Вертикальное и горизонтальное зеркалирование видео.
- Изменение скорости воспроизведения видео, как в большую, так и в меньшую сторону.
- Масштабирование видео до любого размера.
- Добавление изображений в видео.
- Создание неограниченного числа стоп-кадров любой продолжительности.
- Удаление звуковой дорожки с возможностью наложения собственной из аудиофайла или другого видеофайла (количество звуковых дорожек в одном проекте не ограничено).
- Выполнение стандартных операций над аудио: обрезка, склейка, копирование, вставка, дублирование и т.д.
- Возможность записи звука с автоматическим наложением поверх видео.
- Возможность изменения скорости воспроизведения аудио в пределах от «0.25х» (замедление в 4 раза) до «4х» (ускорение в 4 раза).
- Изменение громкости аудио (отрегулировать звук можно для каждой добавленной аудиодорожки по отдельности).
- При необходимости FilmForth можно использовать и в качестве аудиоредактора (можно редактировать аудиофайлы без добавления видеоматериалов в проект).
Расширенный функционал FilmForth по работе с видео включает:
- Наложение видеоэффектов и видеофильтров, которых в FilmForth большое количество.
- Функция «Картинка в картинке» позволяет накладывать на один видеофайл другой меньшего размера (в итоге оба будут воспроизводиться). Также возможно наложение вместо второго видео любого изображения.
- Возможность создания видеопереходов, для чего в программе предусмотрено множество соответствующих эффектов.
- Изменение соотношения сторон (доступно 10 вариантов — «16:9», «4:5», «4:3» и т.д.).
- Добавление в видео форматированного текста в любую часть кадра (шрифт можно настроить вручную либо выбрать один из множества вариантов стилизованного шрифта).
- Наличие отдельной функции наложения на видео комикс-облачков (текстовых выносок).
- Наложение анимированного текста (плавное появление/исчезновение, перемещение по экрану др. варианты) и другие возможности.
Поддерживаемые видеоредакторов FilmForth:
- Видео — MP4, WMV, AVI, WEBM, TS, 3GP, 3GPP, M4V, MOV, MKV, MTS, M2TS.
- Аудио — MP3, WMV, M4A, WAV, WMA.
- Изображения — NG, JPG, JPEG, BMP, GIF, WEBP
Для снятия функциональных ограничений требуется приобрести пожизненную лицензию либо оформить годовую подписку. На момент написания обзора стоимость лицензии составляла $19,99, стоимость подписки — $11,99/год.