SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MAGIX MOVIE EDIT PRO

В данном списке представлены программы для замены MAGIX MOVIE EDIT PRO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MAGIX MOVIE EDIT PRO, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 23 программы

VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
Kdenlive
Kdenlive

Версия 26.08.2

Программа для нелинейного редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Shutter Encoder
Shutter Encoder

Версия 20.4

Программа для конвертации аудио, видео и изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Мовавика Видео
Мовавика Видео

Версия 27

Программа для редактирования аудио и видео.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
Lightworks
Lightworks

Версия 2025.2

Программа для видеомонтажа и работы со звуком

Оценок пока нет
HitFilm Express
HitFilm Express

Версия 18.0.12407.12817

Программа для редактирования и монтажа видео на профессиональном уровне

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (24)
PowerDVD 22 Essential
PowerDVD 22 Essential

Версия 22

Популярный DVD проигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Descript
Descript

Версия 73.1.3

Программа для редактирования видео и аудио

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Easy Video Maker
Easy Video Maker

Версия v12.12

Программа для редактирования видео

Оценок пока нет
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Wondershare Uniconverter
Wondershare Uniconverter

Версия 12.5.0

Программа для конвертирования и редактирования видео и аудио

Оценок пока нет
Wondershare Filmora
Wondershare Filmora

Версия 10.2.0.32 (6.6.1.34)

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
ProShow Gold
ProShow Gold

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ProShow Producer
ProShow Producer

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Movavi СлайдШОУ
Movavi СлайдШОУ

Версия 5.2.0

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Bandicut
Bandicut

Версия 3.1.4.480

Программа для обрезки, нарезки и соединения видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Nero Video 2019
Nero Video 2019

Версия 1.12.0.1

Программа для редактирования, монтажа и записи видео на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
BluffTitler
BluffTitler

Версия 14.1.0.9

Программа для создания анимированных вставок в видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Avid Media Composer
Avid Media Composer

Версия 2018.7

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Movavi Video Editor
Movavi Video Editor

Версия 12.2.0

Редактирование и монтаж видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)