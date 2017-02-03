В данном списке представлены программы для замены MAGIX MOVIE EDIT PRO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MAGIX MOVIE EDIT PRO, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MAGIX MOVIE EDIT PRO.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MAGIX MOVIE EDIT PRO, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены MAGIX MOVIE EDIT PRO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MAGIX MOVIE EDIT PRO, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 23 программы
Версия 18.52
Удобный редактор видео
Версия 26.08.2
Программа для нелинейного редактирования видео
Версия 20.4
Программа для конвертации аудио, видео и изображений
Версия 27
Программа для редактирования аудио и видео.
Версия 4.0.1
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 2025.2
Программа для видеомонтажа и работы со звуком
Версия 18.0.12407.12817
Программа для редактирования и монтажа видео на профессиональном уровне
Версия 22
Популярный DVD проигрыватель
Версия 73.1.3
Программа для редактирования видео и аудио
Версия v12.12
Программа для редактирования видео
Версия 5.0
Программа для редактирования видео
Версия 2022
Пакет программ для работы с видео и DVD
Версия 12.5.0
Программа для конвертирования и редактирования видео и аудио
Версия 10.2.0.32 (6.6.1.34)
Программа для редактирования видео
Версия 9.0.3797
Программа для создания слайд-шоу
Версия 9.0.3797
Программа для создания слайд-шоу и презентаций
Версия 5.2.0
Программа для создания слайд-шоу и презентаций
Версия 3.1.4.480
Программа для обрезки, нарезки и соединения видео
Версия 1.12.0.1
Программа для редактирования, монтажа и записи видео на диски
Версия 14.1.0.9
Программа для создания анимированных вставок в видео
Версия 2018.7
Программа для редактирования и монтажа видео
Версия 12.2.0
Редактирование и монтаж видео
Версия 2.6.4037.0
Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео