Movavi Video Suite — продвинутый программный комплекс, состоящий из ряда утилит для работы с медиафайлами (видео, аудио и изображения) различного формата. Программа также используется для работы с оптическими дисками (запись, копирования, перенос образов и др. функции).

Состав комплекса Movavi Video Suite

Программный комплекс Movavi Video Suite состоит из следующего набора программ:

Приложения для работы с видеоданными

Пользователю доступны несколько мощных утилит для обработки видео:

Видеоредактор. Позволяет выполнять над видеороликами ряд операций, включая склеивание, обрезку, наложение визуальных эффектов, замена/добавление аудиодорожен и другие.

Видеоконвертер. Утилита позволяет конвертировать видеоматериалы из одного поддерживаемого формата в другой.

Видеозахват. Удобный и простой в использовании инструмент, позволяющий записывать в видеофайл картинку с монитора, поток данных веб-камеры, телевизионного тюнера и VHS (видеокассеты). Утилиту удобно использовать для создания видеуроков, записи телепередач, видеороликов домашнего производства и т.д.

Нарезка видео. Несложное приложение, служащее для нарезки длительных видеороликов на отдельные фрагменты для удобства отправки по почте или загрузки в видео-хостинг.

Видеоплеер. В состав комплекса в качестве отдельной программы также включен полноценный видеопроигрыватель, поддерживающий множество форматов, включая Ultra HD.

Приложения для работы с аудио

Комплекс Movavi Video Suite предлагает следующие инструменты по работе с аудиоданными:

Конвертер. Утилита для конвертации аудиофайлов из одного формата в другой.

Аудиозахват. При помощи данной утилиты можно записывать звук с обычного (физического) или виртуального микрофона.

Запись аудио на диск. Приложение позволяет создавать CD-диски различного формата.

Аудиоплеер. Как и в случае с видео, Movavi Video Suite может применяться в качестве обычного аудиопроигрывателя для компьютера.

Приложения для работы с графикой

В составе Movavi Video Suite присутствуют конвертер графических файлов, поддерживающий множество форматов изображений, а также утилита для создания слайдшоу с возможностью добавления спецэффектов, видео- и аудиоматериалов.

Приложения для работы с мультимедиа-данными

При помощи Movavi Video Suite пользователь сможет легко записывать медиа (в т.ч. и образы) на диски, импортировать данные в формате AVCHD а файл на компьютер, копировать материалы напрямую с одного диска на другой и другие операции.

Совместимость Movavi Video Suite с Windows, версии программы

Комплекс Movavi Video Suite предназначен для работы в ОС Windows (начиная с Win XP) 32 и 64 бит. Существует платная и бесплатная (ознакомительная) версия программы. Бесплатная версия может использоваться в течение 7 дней с некоторыми функциональными ограничениями (в основном, урезана длительность создаваемых/обрабатываемых видео- и аудиороликов). Программный комплекс и входящие в состав утилиты поддерживают русский язык, включая справочные материалы.