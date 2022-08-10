Movavi Video Suite — продвинутый программный комплекс, состоящий из ряда утилит для работы с медиафайлами (видео, аудио и изображения) различного формата. Программа также используется для работы с оптическими дисками (запись, копирования, перенос образов и др. функции).
Состав комплекса Movavi Video Suite
Программный комплекс Movavi Video Suite состоит из следующего набора программ:
Приложения для работы с видеоданными
Пользователю доступны несколько мощных утилит для обработки видео:
- Видеоредактор. Позволяет выполнять над видеороликами ряд операций, включая склеивание, обрезку, наложение визуальных эффектов, замена/добавление аудиодорожен и другие.
- Видеоконвертер. Утилита позволяет конвертировать видеоматериалы из одного поддерживаемого формата в другой.
- Видеозахват. Удобный и простой в использовании инструмент, позволяющий записывать в видеофайл картинку с монитора, поток данных веб-камеры, телевизионного тюнера и VHS (видеокассеты). Утилиту удобно использовать для создания видеуроков, записи телепередач, видеороликов домашнего производства и т.д.
- Нарезка видео. Несложное приложение, служащее для нарезки длительных видеороликов на отдельные фрагменты для удобства отправки по почте или загрузки в видео-хостинг.
- Видеоплеер. В состав комплекса в качестве отдельной программы также включен полноценный видеопроигрыватель, поддерживающий множество форматов, включая Ultra HD.
Приложения для работы с аудио
Комплекс Movavi Video Suite предлагает следующие инструменты по работе с аудиоданными:
- Конвертер. Утилита для конвертации аудиофайлов из одного формата в другой.
- Аудиозахват. При помощи данной утилиты можно записывать звук с обычного (физического) или виртуального микрофона.
- Запись аудио на диск. Приложение позволяет создавать CD-диски различного формата.
- Аудиоплеер. Как и в случае с видео, Movavi Video Suite может применяться в качестве обычного аудиопроигрывателя для компьютера.
Приложения для работы с графикой
В составе Movavi Video Suite присутствуют конвертер графических файлов, поддерживающий множество форматов изображений, а также утилита для создания слайдшоу с возможностью добавления спецэффектов, видео- и аудиоматериалов.
Приложения для работы с мультимедиа-данными
При помощи Movavi Video Suite пользователь сможет легко записывать медиа (в т.ч. и образы) на диски, импортировать данные в формате AVCHD а файл на компьютер, копировать материалы напрямую с одного диска на другой и другие операции.
Совместимость Movavi Video Suite с Windows, версии программы
Комплекс Movavi Video Suite предназначен для работы в ОС Windows (начиная с Win XP) 32 и 64 бит. Существует платная и бесплатная (ознакомительная) версия программы. Бесплатная версия может использоваться в течение 7 дней с некоторыми функциональными ограничениями (в основном, урезана длительность создаваемых/обрабатываемых видео- и аудиороликов). Программный комплекс и входящие в состав утилиты поддерживают русский язык, включая справочные материалы.