Nero Video - мощный пакет программного обеспечения от Неро, предназначенный для редактирования видеофайлов. Одна из главных особенностей утилиты - работа с форматом UltraHD (или 4k) и его редактирование.

Программа содержит несколько разных тем оформления интерфейса, огромное количество доступных видеоэффектов и инструменты для редактирования изображения. Nero Video также оснащена инструментами стабилизации качества видео.

Другие особенности Nero Video: