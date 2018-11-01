Многие пользователя компьютера сталкиваются с необходимостью создания видеозаписей с экрана компьютера. Это может потребоваться в разных ситуациях — подготовка учебных материалов (видеоуроки по работе с системой или какой-нибудь программой), создание видеороликов с прохождением компьютерных игр, подготовка видеоматериалов для выкладки в социальные сети, видеохостинги и т.д.
Также многие приложения для видеозаписи с экрана способны осуществлять трансляцию потокового видео напрямую в интернет. Это может потребоваться для вещания в прямом эфире, демонстрации заранее подготовленных видеоматериалов, трансляции видео с подключенной к компьютеру видеокамеры и во множестве других ситуаций.
Составили рейтинг-список лучших программ для записи и захвата видео с экрана Windows-компьютера.
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite — универсальный программный комплекс, включающий в себя вспомогательную утилиту (Movavi Screen Capture Studio) для записи видео со звуком с экрана монитора.
Программа имеет предельно простое управление. Для запуска функции видеозахвата достаточно открыть вкладку "Видео", в которой перечислены инструменты по работе с видеоданными, включая запись видео с экрана компьютера и захват потоковых видеоданных с USB-камер, TV-тюнеров, потокового видео из интернета и других источников.
При помощи комплекса Movavi Video Suite можно не только снимать, но по-разному редактировать отснятые видеоматериалы, для чего достаточно запустить нужный инструмент из панели управления приложением. Программа способна нарезать и склеивать видео, добавлять к нему различные спецэффекты, конвертировать в различные видео-форматы, дополнять мультимедиа-данными (аудио и изображения) и выполнять прочие операции.
Приложение Movavi Video Suite платное с ограничением по использованию в течение 7 дней и максимальной длительности видео в течение 1 минуты. Для экономии денежных средств модуль для записи с экрана Movavi Screen Capture Studio можно приобрести отдельно.
Достоинства программы:
- Видеосъемка как всего экрана в целом, так и любого выбранного окна или даже отмеченной пользователем области.
- Наличие множества встроенных видео-кодеков, позволяющих сохранять видеоматериалы в различном формате, разрешении и качестве.
- Видеозахват с большого количества моделей веб-камер, подключаемых к компьютеру TV-тюнеров.
- Наличие стандартных инструментов для постобработки видеоматериалов и готовых шаблонов (настроек) для их сохранения в требуемом формате под различные устройства воспроизведения.
- Наличие инструментов обработки аудио.
- Полная поддержка русского языка.
Недостатки Movavi Video Suite:
- Необходимость приобретения лицензии для полноценного использования.
- Отсутствие функций трансляции видео в сеть.
- Некоторые видеоэффекты и фильтры также приобретаются отдельно.
AVS Video Editor
AVS Video Editor — программа не только для захвата видео с монитора и других источников, но и его редактирования. Функционал приложения практически идентичен Movavi Video Suite за исключением того, что и редактирование, и запись видеоматериалов осуществляется из одной программы (отдельно ничего запускать не нужно).
По части записи видео AVS Video Editor предлагает следующий функционал:
- Запись с экрана или выделенной области.
- Запись напрямую с веб-камер и других источников видеопотока.
- Возможность тонкой настройки качества захватываемого видео и его последующего сохранения в различных форматах.
По готовности видеоматериалов в программе AVS Video Editor пользователь сможет отредактировать отснятые ролики. Наложение эффектов и переходов, применение визуальных и аудиофильтров, нарезка и вырезка, дополнение картинками, отдельными аудиодорожками, титрами и прочими объектами — все это предусмотрено в данной программе.
Достоинства AVS Video Editor:
- Наличие множества настроек захвата видео с монитора или другого источника.
- Наличие базовых инструментов редактирования/монтажа видео.
- Запись с веб/DV/VHS-камер.
- Поддержка множества форматов (чтение и сохранение видео).
- Простота использования.
- Относительно невысокие системные требования (программу можно запустить даже в Windows 2003).
Основные недостатки:
- Необходимость приобретения платной версии для полноценного использования.
- Не предусмотрены инструменты для трансляции видео в интернет.
- Небольшое количество готовых шаблонов сохранения видео для видео-хостингов и социальных сетей.
Bandicam
Bandicam — достаточно простое и одновременно мощное приложение для создания видеозаписей и скриншотов с экрана монитора. Программа имеет несколько настраиваемых режимов съемки:
- Режим полноэкранной записи. Программа Bandicam способна записывать видео не только с основного, но и с любого другого подключенного к компьютеру монитора.
- Режим записи выделенной области. Пользователь может сам определить требуемую область съемки либо выбрать один из предустановленных стандартных размеров.
- Режим записи области вокруг курсора мыши. Данная функция является уникальной для программы Bandicam (по крайней мере, она не встречается ни у одного из рассмотренных здесь приложений). В этом режиме программа отслеживает местоположение курсора и записывает видео области вокруг него (размер области можно установить самостоятельно).
- Режим записи игр и приложений, использующих DirectX. Данная функция позволяет с высокой четкостью получать видеозаписи напрямую с видеокарты при воспроизведении ею трехмерных объектов.
- Видеозахват с внешних устройств. Программа Bandicam способна получать и записывать видеоизображения с самых различных устройств — веб/IP-камеры, игровые и телевизионные приставки, смартфоны и т.д. Любое оборудование, способное передавать видео непосредственно в компьютер, может использовано Bandicam как источник видеосигнала.
- В любом из этих режимов программа также способна делать скриншоты в форматах BMP, PNG и JPG.
Множество режимов работы — не единственные преимущества Bandicam. В этот список также следует добавить:
- Возможность тонкой настройки качества снимаемого видео.
- Запись звука с микрофона или динамиков в любом из режимов работы.
- Возможность добавления в снимаемые видеоматериалы видео с веб-камеры и/или водяных знаков/надписей/изображений.
- Возможность настройки визуального оформления курсора на видеозаписях.
- Возможность настройки автозавершения записи по длительности или размеру файла с последующим выполнение выбранного действия (новая запись, выход из программы или выключение ПК).
- Полная поддержка русского языка.
У программы Bandicam есть и недостатки:
- Приложение платное. Пробная версия ограничивает запись 10-ю минутами. Кроме того, в видео добавляется водяной знак — официальный адрес сайта Bandicam, а также не работают некоторые функции.
- Запись видео только в двух форматах — AVI и MP4 (однако нельзя не отметить наличие множества настроек для данных форматов).
OBS Studio
Программа OBS Studio для многих пользователей является эталонным средства для записи видео с экрана монитора, веб-камер и других источников. Она же является одной из самых популярных программ для трансляции потокового видео в интернет через различные видео-сервисы, включая YouTube, DailyMotion, Twitch, Vimeo и множество других.
В приложении OBS Studio реализован весь необходимый набор функций для видеозаписи:
- Видеозахват с монитора (вся картинка, выделенная область или отдельное окно).
- Захват потокового видео с различных видов видеокамер.
- Захват изображения напрямую с видеокарты для записи компьютерных игр и 3D-приложений.
- Захват аудио из любого источника.
Видео с любого из перечисленных источников программа OBS Studio может превратить в потоковое, что позволит пользователю вещать его в сеть в режиме реального времени. Касательно трансляции также следует добавить, что в качестве видеоисточника могут использоваться любые аудио- и видеофайлы, статичные и анимированные изображения или даже текст, набираемый с клавиатуры.
Примечательно, что OBS Studio — полностью бесплатная программа, что с таким широким инструментарием видеозаписи делает ее лучшей для тех, кто не привык тратиться на приобретение программных продуктов.
Достоинства OBS Studio:
- Гибкие настройки и широкие возможности записи и трансляции видео.
- Чтение и сохранение широкого спектра видеоформатов.
- Возможность вещания в интернете на самых различных видео-хостингах и сервисах трансляции потокового видео (все настройки уже вбиты в программу).
- Возможность применения к видео и/или аудио всевозможных фильтров и эффектов в режиме реального времени при трансляции.
- Широкий функционал для видеостримеров, включая возможность создания множества независимых сцен для трансляции видео.
- Полная поддержка русского языка.
Недостатки OBS Studio:
- К недостаткам можно причислить отсутствие полноценного редактора видео, т.е. OBS Studio не является мощным инструментом для подготовки видеоматериалов путем их нарезки, склейки, вставки переходов и т.д.
- Относительная сложность управления для начинающих пользователей (но в интернете можно найти подробные руководства по использованию OBS Studio, в т.ч. и на русском языке).
Debut Video Capture
Debut Video Capture — еще одна программа из категории бесплатных. Она предлагает весь необходимый набор инструментов для создания видеороликов как с экрана компьютера, так и других источников видео — веб и сетевых (IP) камер. Касательно видеозахвата картинки с монитора, приложение предлагает три режима съемки — весь экран, отдельное окно и выделенная область.
В Debut Video Capture также встроен неплохой видеоредактор. С его помощью можно выполнять различные стандартные операции над готовыми видеороликами — вырезка, объединение, наложение эффектов, создание переходов, добавление изображений, надписей и титров.
К прочим преимуществам программы Debut Video Capture также относятся:
- Возможность отправки заснятых/смонтированных видеоматериалов по электронной почте и записи на диск прямо из программы.
- Запись звука как с микрофона, так и с колонок одновременно (можно выбрать что-то одно).
- Поддержка множества видеоформатов, в т.ч. AVI, WMV, FLV, MPG, ASF, 3GP и другие (также присутствуют шаблоны для сохранения видео под различные устройства воспроизведения — iPod, iPhone, PSP, PS3 и Xbox).
- Предусмотрены различные эффекты для курсора мыши при съемке с экрана монитора (либо курсор можно и вовсе отключить).
- Простота использования (многие операции сводятся к нескольким кликам мышью).
- Приложение бесплатно для использования.
Из недостатков:
- Показ рекламы платной версии Debut Video Capture с расширенным функционалом.
- Для требовательных пользователей функционал программы Debut Video Capture может оказаться слабоватым.
- Интерфейс выполнен на английском языке.
oCam Screen Recorder
Программа oCam Screen Recorder отлично подойдет для тех, кто хочет с минимальными затратами времени и без лишних хлопот отснять видео с экрана компьютера. В этом и заключается главная отличительная особенность приложения oCam Screen Recorder — узкая специализация и предельная простота использования.
Программа предоставляет следующие возможности:
- Запись видео и создания скриншотов с выделенной области экрана. При первом же запуске на экран выводится масштабируемая передвигаемая рамка. Пользователь может растянуть ее на весь экран либо выделить требуемую область.
- Запись 3D-приложений и игр. В этом режиме программа осуществляет запись напрямую с видеокарты. При этом на экран выводится текущий показатель FPS.
- Отдельный режим записи звука с микрофона и/или динамиков.
- Видеозахват веб-камеры.
Особенности и преимущества oCam Screen Recorder:
- Сохранение видео и аудио в различных форматах.
- Возможность тонкой настройки качества снимаемого видео (в т.ч. и при съемке 3D).
- Возможность создания анимированных GIF-изображений с выделенной области экрана любой продолжительности и разного качества.
- Возможность добавления водяного знака (Watermark) в снимаемое видео. В качестве ватермарки также может быть использовано видео с веб-камеры.
- Управление программой при помощи горячих клавиш.
- Бесплатное использование, поддержка русского языка, низкие системные требования и простое управление.
Недостатки oCam Screen Recorder:
- Наличие рекламы в главном окне программы.
- Реклама с предложением приобретения платной версии oCam Screen Recorder с расширенным функционалом (отображается при закрытии программы).
- Возможна установка "левых" программ (если не убрать галочки при установке/обновлении oCam Screen Recorder).
VSDC Free Screen Recorder
VSDC Free Screen Recorder — еще одна бесплатная и очень простая в управлении программа, позволяющая производить запись с экрана монитора. Предусмотрены режимы полноэкранной съемки и съемки выделенной области.
Приложение способно сохранять видео после его обработки одним из множества поддерживаемых видеокодеков — Microsoft MPG4, XviD, DivX, MJPEG, Lagarith Lossless, DV, Intel IYUV, Cinepak, RLE, VP60/61/62, MainConcept DV и другие. Столь же широкий спектр кодеков предусмотрен и для обработки аудио — PCM, ATI MPEG, IMA, ADPCM, GSM 6.10, SHARP, CCITT, NCT, AC-3, LAME и другие.
Каждый из аудио- и выдеокодеков имеет собственные уникальные настройки, что позволяет пользователю заснять видео с экрана под любые существующие мобильные устройства или веб-платформы — социальные сети, видео-хостинги и т.д.
В список преимуществ VSDC Free Screen Recorder также следует добавить:
- Программа имеет несколько инструментов для рисования (карандаш/кисть, линии, эллипсы и прямоугольники) прямо во время съемки.
- Наличие готовых шаблонов для сохранения видео и аудио в различном разрешении и качестве.
- Возможность съемки с разных физических и виртуальных мониторов (до 5), подключенных к одному компьютеру.
- Тонкая настройка визуального оформления курсора мыши при совершении кликов, а также возможность добавления звукового сопровождения.
- Низкие системные требования.
- Полностью бесплатное использование.
Имеются у VSDC Free Screen Recorder и недостатки:
- Отсутствие каких-либо инструментов для редактирования видео.
- Относительная сложность установки выходного формата видео (по умолчанию ролики сохраняются в формате MP4, однако при выборе других кодеков формат остается неизвестным до момента начала записи, поэтому придется экспериментировать).
- Официально программа поддерживает русский язык, однако у многих пользователей интерфейс отображается на английском (где-либо в язык изменить нельзя).