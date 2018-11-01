SoftSalad СОФТСАЛАТ
Лучшие программы 08.04.2026 10 минут

Программы для записи видео с экрана

Рейтинг лучших программ для записи видео с экрана Windows-компьютера. Бесплатные и платные программы для захвата видео с дисплея.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Многие пользователя компьютера сталкиваются с необходимостью создания видеозаписей с экрана компьютера. Это может потребоваться в разных ситуациях — подготовка учебных материалов (видеоуроки по работе с системой или какой-нибудь программой), создание видеороликов с прохождением компьютерных игр, подготовка видеоматериалов для выкладки в социальные сети, видеохостинги и т.д.

Также многие приложения для видеозаписи с экрана способны осуществлять трансляцию потокового видео напрямую в интернет. Это может потребоваться для вещания в прямом эфире, демонстрации заранее подготовленных видеоматериалов, трансляции видео с подключенной к компьютеру видеокамеры и во множестве других ситуаций.

Составили рейтинг-список лучших программ для записи и захвата видео с экрана Windows-компьютера.

Movavi Video Suite

Movavi Video Suite — универсальный программный комплекс, включающий в себя вспомогательную утилиту (Movavi Screen Capture Studio) для записи видео со звуком с экрана монитора.

Программа имеет предельно простое управление. Для запуска функции видеозахвата достаточно открыть вкладку "Видео", в которой перечислены инструменты по работе с видеоданными, включая запись видео с экрана компьютера и захват потоковых видеоданных с USB-камер, TV-тюнеров, потокового видео из интернета и других источников.

Movavi Video Suite

При помощи комплекса Movavi Video Suite можно не только снимать, но по-разному редактировать отснятые видеоматериалы, для чего достаточно запустить нужный инструмент из панели управления приложением. Программа способна нарезать и склеивать видео, добавлять к нему различные спецэффекты, конвертировать в различные видео-форматы, дополнять мультимедиа-данными (аудио и изображения) и выполнять прочие операции.

Приложение Movavi Video Suite платное с ограничением по использованию в течение 7 дней и максимальной длительности видео в течение 1 минуты. Для экономии денежных средств модуль для записи с экрана Movavi Screen Capture Studio можно приобрести отдельно.

Программа Movavi Video Suite

Достоинства программы:

  • Видеосъемка как всего экрана в целом, так и любого выбранного окна или даже отмеченной пользователем области.
  • Наличие множества встроенных видео-кодеков, позволяющих сохранять видеоматериалы в различном формате, разрешении и качестве.
  • Видеозахват с большого количества моделей веб-камер, подключаемых к компьютеру TV-тюнеров.
  • Наличие стандартных инструментов для постобработки видеоматериалов и готовых шаблонов (настроек) для их сохранения в требуемом формате под различные устройства воспроизведения.
  • Наличие инструментов обработки аудио.
  • Полная поддержка русского языка.

Недостатки Movavi Video Suite:

  • Необходимость приобретения лицензии для полноценного использования.
  • Отсутствие функций трансляции видео в сеть.
  • Некоторые видеоэффекты и фильтры также приобретаются отдельно.

Movavi Video Suite

AVS Video Editor

AVS Video Editor — программа не только для захвата видео с монитора и других источников, но и его редактирования. Функционал приложения практически идентичен Movavi Video Suite за исключением того, что и редактирование, и запись видеоматериалов осуществляется из одной программы (отдельно ничего запускать не нужно).

По части записи видео AVS Video Editor предлагает следующий функционал:

  • Запись с экрана или выделенной области.
  • Запись напрямую с веб-камер и других источников видеопотока.
  • Возможность тонкой настройки качества захватываемого видео и его последующего сохранения в различных форматах.

AVS Video Editor

По готовности видеоматериалов в программе AVS Video Editor пользователь сможет отредактировать отснятые ролики. Наложение эффектов и переходов, применение визуальных и аудиофильтров, нарезка и вырезка, дополнение картинками, отдельными аудиодорожками, титрами и прочими объектами — все это предусмотрено в данной программе.

AVS Video Editor

Достоинства AVS Video Editor:

  • Наличие множества настроек захвата видео с монитора или другого источника.
  • Наличие базовых инструментов редактирования/монтажа видео.
  • Запись с веб/DV/VHS-камер.
  • Поддержка множества форматов (чтение и сохранение видео).
  • Простота использования.
  • Относительно невысокие системные требования (программу можно запустить даже в Windows 2003).

Программа AVS Video Editor

Основные недостатки:

  • Необходимость приобретения платной версии для полноценного использования.
  • Не предусмотрены инструменты для трансляции видео в интернет.
  • Небольшое количество готовых шаблонов сохранения видео для видео-хостингов и социальных сетей.

Bandicam

Bandicam — достаточно простое и одновременно мощное приложение для создания видеозаписей и скриншотов с экрана монитора. Программа имеет несколько настраиваемых режимов съемки:

  • Режим полноэкранной записи. Программа Bandicam способна записывать видео не только с основного, но и с любого другого подключенного к компьютеру монитора.
  • Режим записи выделенной области. Пользователь может сам определить требуемую область съемки либо выбрать один из предустановленных стандартных размеров.
  • Режим записи области вокруг курсора мыши. Данная функция является уникальной для программы Bandicam (по крайней мере, она не встречается ни у одного из рассмотренных здесь приложений). В этом режиме программа отслеживает местоположение курсора и записывает видео области вокруг него (размер области можно установить самостоятельно).
  • Режим записи игр и приложений, использующих DirectX. Данная функция позволяет с высокой четкостью получать видеозаписи напрямую с видеокарты при воспроизведении ею трехмерных объектов.
  • Видеозахват с внешних устройств. Программа Bandicam способна получать и записывать видеоизображения с самых различных устройств — веб/IP-камеры, игровые и телевизионные приставки, смартфоны и т.д. Любое оборудование, способное передавать видео непосредственно в компьютер, может использовано Bandicam как источник видеосигнала.
  • В любом из этих режимов программа также способна делать скриншоты в форматах BMP, PNG и JPG.

Bandicam

Множество режимов работы — не единственные преимущества Bandicam. В этот список также следует добавить:

  • Возможность тонкой настройки качества снимаемого видео.
  • Запись звука с микрофона или динамиков в любом из режимов работы.
  • Возможность добавления в снимаемые видеоматериалы видео с веб-камеры и/или водяных знаков/надписей/изображений.
  • Возможность настройки визуального оформления курсора на видеозаписях.
  • Возможность настройки автозавершения записи по длительности или размеру файла с последующим выполнение выбранного действия (новая запись, выход из программы или выключение ПК).
  • Полная поддержка русского языка.

Программа Bandicam

У программы Bandicam есть и недостатки:

  • Приложение платное. Пробная версия ограничивает запись 10-ю минутами. Кроме того, в видео добавляется водяной знак — официальный адрес сайта Bandicam, а также не работают некоторые функции.
  • Запись видео только в двух форматах — AVI и MP4 (однако нельзя не отметить наличие множества настроек для данных форматов).

Bandicam

OBS Studio

Программа OBS Studio для многих пользователей является эталонным средства для записи видео с экрана монитора, веб-камер и других источников. Она же является одной из самых популярных программ для трансляции потокового видео в интернет через различные видео-сервисы, включая YouTube, DailyMotion, Twitch, Vimeo и множество других.

Программа OBS Studio

В приложении OBS Studio реализован весь необходимый набор функций для видеозаписи:

  • Видеозахват с монитора (вся картинка, выделенная область или отдельное окно).
  • Захват потокового видео с различных видов видеокамер.
  • Захват изображения напрямую с видеокарты для записи компьютерных игр и 3D-приложений.
  • Захват аудио из любого источника.

Видео с любого из перечисленных источников программа OBS Studio может превратить в потоковое, что позволит пользователю вещать его в сеть в режиме реального времени. Касательно трансляции также следует добавить, что в качестве видеоисточника могут использоваться любые аудио- и видеофайлы, статичные и анимированные изображения или даже текст, набираемый с клавиатуры.

OBS Studio

Примечательно, что OBS Studio — полностью бесплатная программа, что с таким широким инструментарием видеозаписи делает ее лучшей для тех, кто не привык тратиться на приобретение программных продуктов.

Достоинства OBS Studio:

  • Гибкие настройки и широкие возможности записи и трансляции видео.
  • Чтение и сохранение широкого спектра видеоформатов.
  • Возможность вещания в интернете на самых различных видео-хостингах и сервисах трансляции потокового видео (все настройки уже вбиты в программу).
  • Возможность применения к видео и/или аудио всевозможных фильтров и эффектов в режиме реального времени при трансляции.
  • Широкий функционал для видеостримеров, включая возможность создания множества независимых сцен для трансляции видео.
  • Полная поддержка русского языка.

Недостатки OBS Studio:

  • К недостаткам можно причислить отсутствие полноценного редактора видео, т.е. OBS Studio не является мощным инструментом для подготовки видеоматериалов путем их нарезки, склейки, вставки переходов и т.д.
  • Относительная сложность управления для начинающих пользователей (но в интернете можно найти подробные руководства по использованию OBS Studio, в т.ч. и на русском языке).

OBS Studio

Debut Video Capture

Debut Video Capture — еще одна программа из категории бесплатных. Она предлагает весь необходимый набор инструментов для создания видеороликов как с экрана компьютера, так и других источников видео — веб и сетевых (IP) камер. Касательно видеозахвата картинки с монитора, приложение предлагает три режима съемки — весь экран, отдельное окно и выделенная область.

Debut Video Capture

В Debut Video Capture также встроен неплохой видеоредактор. С его помощью можно выполнять различные стандартные операции над готовыми видеороликами — вырезка, объединение, наложение эффектов, создание переходов, добавление изображений, надписей и титров.

Debut Video Capture

К прочим преимуществам программы Debut Video Capture также относятся:

  • Возможность отправки заснятых/смонтированных видеоматериалов по электронной почте и записи на диск прямо из программы.
  • Запись звука как с микрофона, так и с колонок одновременно (можно выбрать что-то одно).
  • Поддержка множества видеоформатов, в т.ч. AVI, WMV, FLV, MPG, ASF, 3GP и другие (также присутствуют шаблоны для сохранения видео под различные устройства воспроизведения — iPod, iPhone, PSP, PS3 и Xbox).
  • Предусмотрены различные эффекты для курсора мыши при съемке с экрана монитора (либо курсор можно и вовсе отключить).
  • Простота использования (многие операции сводятся к нескольким кликам мышью).
  • Приложение бесплатно для использования.

Из недостатков:

  • Показ рекламы платной версии Debut Video Capture с расширенным функционалом.
  • Для требовательных пользователей функционал программы Debut Video Capture может оказаться слабоватым.
  • Интерфейс выполнен на английском языке.

Debut Video Capture

oCam Screen Recorder

Программа oCam Screen Recorder отлично подойдет для тех, кто хочет с минимальными затратами времени и без лишних хлопот отснять видео с экрана компьютера. В этом и заключается главная отличительная особенность приложения oCam Screen Recorder — узкая специализация и предельная простота использования.

oCam Screen Recorder

Программа предоставляет следующие возможности:

  • Запись видео и создания скриншотов с выделенной области экрана. При первом же запуске на экран выводится масштабируемая передвигаемая рамка. Пользователь может растянуть ее на весь экран либо выделить требуемую область.
  • Запись 3D-приложений и игр. В этом режиме программа осуществляет запись напрямую с видеокарты. При этом на экран выводится текущий показатель FPS.
  • Отдельный режим записи звука с микрофона и/или динамиков.
  • Видеозахват веб-камеры.

oCam Screen Recorder

Особенности и преимущества oCam Screen Recorder:

  • Сохранение видео и аудио в различных форматах.
  • Возможность тонкой настройки качества снимаемого видео (в т.ч. и при съемке 3D).
  • Возможность создания анимированных GIF-изображений с выделенной области экрана любой продолжительности и разного качества.
  • Возможность добавления водяного знака (Watermark) в снимаемое видео. В качестве ватермарки также может быть использовано видео с веб-камеры.
  • Управление программой при помощи горячих клавиш.
  • Бесплатное использование, поддержка русского языка, низкие системные требования и простое управление.

Недостатки oCam Screen Recorder:

  • Наличие рекламы в главном окне программы.
  • Реклама с предложением приобретения платной версии oCam Screen Recorder с расширенным функционалом (отображается при закрытии программы).
  • Возможна установка "левых" программ (если не убрать галочки при установке/обновлении oCam Screen Recorder).

Программа oCam Screen Recorder

VSDC Free Screen Recorder

VSDC Free Screen Recorder — еще одна бесплатная и очень простая в управлении программа, позволяющая производить запись с экрана монитора. Предусмотрены режимы полноэкранной съемки и съемки выделенной области.

VSDC Free Screen Recorder

Приложение способно сохранять видео после его обработки одним из множества поддерживаемых видеокодеков — Microsoft MPG4, XviD, DivX, MJPEG, Lagarith Lossless, DV, Intel IYUV, Cinepak, RLE, VP60/61/62, MainConcept DV и другие. Столь же широкий спектр кодеков предусмотрен и для обработки аудио — PCM, ATI MPEG, IMA, ADPCM, GSM 6.10, SHARP, CCITT, NCT, AC-3, LAME и другие.

VSDC Free Screen Recorder

Каждый из аудио- и выдеокодеков имеет собственные уникальные настройки, что позволяет пользователю заснять видео с экрана под любые существующие мобильные устройства или веб-платформы — социальные сети, видео-хостинги и т.д.

В список преимуществ VSDC Free Screen Recorder также следует добавить:

  • Программа имеет несколько инструментов для рисования (карандаш/кисть, линии, эллипсы и прямоугольники) прямо во время съемки.
  • Наличие готовых шаблонов для сохранения видео и аудио в различном разрешении и качестве.
  • Возможность съемки с разных физических и виртуальных мониторов (до 5), подключенных к одному компьютеру.
  • Тонкая настройка визуального оформления курсора мыши при совершении кликов, а также возможность добавления звукового сопровождения.
  • Низкие системные требования.
  • Полностью бесплатное использование.

Имеются у VSDC Free Screen Recorder и недостатки:

  • Отсутствие каких-либо инструментов для редактирования видео.
  • Относительная сложность установки выходного формата видео (по умолчанию ролики сохраняются в формате MP4, однако при выборе других кодеков формат остается неизвестным до момента начала записи, поэтому придется экспериментировать).
  • Официально программа поддерживает русский язык, однако у многих пользователей интерфейс отображается на английском (где-либо в язык изменить нельзя).

VSDC Free Screen Recorder

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

OBS Studio
OBS Studio

Версия 32.2.2

Программа для трасляции видео (стриминга) в интернет

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (22)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Movavi Video Suite
Movavi Video Suite

Версия 2022

Пакет программ для работы с видео и DVD

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (8)
Movavi Video Suite SE

Версия 18.0.0

Пакет программ для работы с видео

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
oCam Screen Recorder
oCam Screen Recorder

Версия 366.0.0.0

Запись видео с монитора

Оценок пока нет

Читайте также

Лучшие программы для монтажа видео
Лучшие программы для монтажа видео

Рейтинг программ для монтажа видеороликов на Windows.

Программы для обрезки видео — 8 лучших видеоредакторов
Программы для обрезки видео — 8 лучших видеоредакторов

Как обрезать видео на Windows-компьютере?

Программы для обработки видео для начинающих
Программы для обработки видео для начинающих

Рейтинг лучших программ для обработки и редактирования видео для начинающих.

Обсуждение статьи