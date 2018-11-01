Многие пользователя компьютера сталкиваются с необходимостью создания видеозаписей с экрана компьютера. Это может потребоваться в разных ситуациях — подготовка учебных материалов (видеоуроки по работе с системой или какой-нибудь программой), создание видеороликов с прохождением компьютерных игр, подготовка видеоматериалов для выкладки в социальные сети, видеохостинги и т.д.

Также многие приложения для видеозаписи с экрана способны осуществлять трансляцию потокового видео напрямую в интернет. Это может потребоваться для вещания в прямом эфире, демонстрации заранее подготовленных видеоматериалов, трансляции видео с подключенной к компьютеру видеокамеры и во множестве других ситуаций.

Составили рейтинг-список лучших программ для записи и захвата видео с экрана Windows-компьютера.

Movavi Video Suite Movavi Video Suite — универсальный программный комплекс, включающий в себя вспомогательную утилиту (Movavi Screen Capture Studio) для записи видео со звуком с экрана монитора. Программа имеет предельно простое управление. Для запуска функции видеозахвата достаточно открыть вкладку "Видео", в которой перечислены инструменты по работе с видеоданными, включая запись видео с экрана компьютера и захват потоковых видеоданных с USB-камер, TV-тюнеров, потокового видео из интернета и других источников. При помощи комплекса Movavi Video Suite можно не только снимать, но по-разному редактировать отснятые видеоматериалы, для чего достаточно запустить нужный инструмент из панели управления приложением. Программа способна нарезать и склеивать видео, добавлять к нему различные спецэффекты, конвертировать в различные видео-форматы, дополнять мультимедиа-данными (аудио и изображения) и выполнять прочие операции. Приложение Movavi Video Suite платное с ограничением по использованию в течение 7 дней и максимальной длительности видео в течение 1 минуты. Для экономии денежных средств модуль для записи с экрана Movavi Screen Capture Studio можно приобрести отдельно. Достоинства программы: Видеосъемка как всего экрана в целом, так и любого выбранного окна или даже отмеченной пользователем области.

Наличие множества встроенных видео-кодеков, позволяющих сохранять видеоматериалы в различном формате, разрешении и качестве.

Видеозахват с большого количества моделей веб-камер, подключаемых к компьютеру TV-тюнеров.

Наличие стандартных инструментов для постобработки видеоматериалов и готовых шаблонов (настроек) для их сохранения в требуемом формате под различные устройства воспроизведения.

Наличие инструментов обработки аудио.

Полная поддержка русского языка. Недостатки Movavi Video Suite: Необходимость приобретения лицензии для полноценного использования.

Отсутствие функций трансляции видео в сеть.

Некоторые видеоэффекты и фильтры также приобретаются отдельно.

AVS Video Editor AVS Video Editor — программа не только для захвата видео с монитора и других источников, но и его редактирования. Функционал приложения практически идентичен Movavi Video Suite за исключением того, что и редактирование, и запись видеоматериалов осуществляется из одной программы (отдельно ничего запускать не нужно). По части записи видео AVS Video Editor предлагает следующий функционал: Запись с экрана или выделенной области.

Запись напрямую с веб-камер и других источников видеопотока.

Возможность тонкой настройки качества захватываемого видео и его последующего сохранения в различных форматах. По готовности видеоматериалов в программе AVS Video Editor пользователь сможет отредактировать отснятые ролики. Наложение эффектов и переходов, применение визуальных и аудиофильтров, нарезка и вырезка, дополнение картинками, отдельными аудиодорожками, титрами и прочими объектами — все это предусмотрено в данной программе. Достоинства AVS Video Editor: Наличие множества настроек захвата видео с монитора или другого источника.

Наличие базовых инструментов редактирования/монтажа видео.

Запись с веб/DV/VHS-камер.

Поддержка множества форматов (чтение и сохранение видео).

Простота использования.

Относительно невысокие системные требования (программу можно запустить даже в Windows 2003). Основные недостатки: Необходимость приобретения платной версии для полноценного использования.

Не предусмотрены инструменты для трансляции видео в интернет.

Небольшое количество готовых шаблонов сохранения видео для видео-хостингов и социальных сетей.

Bandicam Bandicam — достаточно простое и одновременно мощное приложение для создания видеозаписей и скриншотов с экрана монитора. Программа имеет несколько настраиваемых режимов съемки: Режим полноэкранной записи. Программа Bandicam способна записывать видео не только с основного, но и с любого другого подключенного к компьютеру монитора.

Режим записи выделенной области. Пользователь может сам определить требуемую область съемки либо выбрать один из предустановленных стандартных размеров.

Режим записи области вокруг курсора мыши. Данная функция является уникальной для программы Bandicam (по крайней мере, она не встречается ни у одного из рассмотренных здесь приложений). В этом режиме программа отслеживает местоположение курсора и записывает видео области вокруг него (размер области можно установить самостоятельно).

Режим записи игр и приложений, использующих DirectX. Данная функция позволяет с высокой четкостью получать видеозаписи напрямую с видеокарты при воспроизведении ею трехмерных объектов.

Видеозахват с внешних устройств. Программа Bandicam способна получать и записывать видеоизображения с самых различных устройств — веб/IP-камеры, игровые и телевизионные приставки, смартфоны и т.д. Любое оборудование, способное передавать видео непосредственно в компьютер, может использовано Bandicam как источник видеосигнала.

В любом из этих режимов программа также способна делать скриншоты в форматах BMP, PNG и JPG. Множество режимов работы — не единственные преимущества Bandicam. В этот список также следует добавить: Возможность тонкой настройки качества снимаемого видео.

Запись звука с микрофона или динамиков в любом из режимов работы.

Возможность добавления в снимаемые видеоматериалы видео с веб-камеры и/или водяных знаков/надписей/изображений.

Возможность настройки визуального оформления курсора на видеозаписях.

Возможность настройки автозавершения записи по длительности или размеру файла с последующим выполнение выбранного действия (новая запись, выход из программы или выключение ПК).

Полная поддержка русского языка. У программы Bandicam есть и недостатки: Приложение платное. Пробная версия ограничивает запись 10-ю минутами. Кроме того, в видео добавляется водяной знак — официальный адрес сайта Bandicam, а также не работают некоторые функции.

Запись видео только в двух форматах — AVI и MP4 (однако нельзя не отметить наличие множества настроек для данных форматов).

OBS Studio Программа OBS Studio для многих пользователей является эталонным средства для записи видео с экрана монитора, веб-камер и других источников. Она же является одной из самых популярных программ для трансляции потокового видео в интернет через различные видео-сервисы, включая YouTube, DailyMotion, Twitch, Vimeo и множество других. В приложении OBS Studio реализован весь необходимый набор функций для видеозаписи: Видеозахват с монитора (вся картинка, выделенная область или отдельное окно).

Захват потокового видео с различных видов видеокамер.

Захват изображения напрямую с видеокарты для записи компьютерных игр и 3D-приложений.

Захват аудио из любого источника. Видео с любого из перечисленных источников программа OBS Studio может превратить в потоковое, что позволит пользователю вещать его в сеть в режиме реального времени. Касательно трансляции также следует добавить, что в качестве видеоисточника могут использоваться любые аудио- и видеофайлы, статичные и анимированные изображения или даже текст, набираемый с клавиатуры. Примечательно, что OBS Studio — полностью бесплатная программа, что с таким широким инструментарием видеозаписи делает ее лучшей для тех, кто не привык тратиться на приобретение программных продуктов. Достоинства OBS Studio: Гибкие настройки и широкие возможности записи и трансляции видео.

Чтение и сохранение широкого спектра видеоформатов.

Возможность вещания в интернете на самых различных видео-хостингах и сервисах трансляции потокового видео (все настройки уже вбиты в программу).

Возможность применения к видео и/или аудио всевозможных фильтров и эффектов в режиме реального времени при трансляции.

Широкий функционал для видеостримеров, включая возможность создания множества независимых сцен для трансляции видео.

Полная поддержка русского языка. Недостатки OBS Studio: К недостаткам можно причислить отсутствие полноценного редактора видео, т.е. OBS Studio не является мощным инструментом для подготовки видеоматериалов путем их нарезки, склейки, вставки переходов и т.д.

Относительная сложность управления для начинающих пользователей (но в интернете можно найти подробные руководства по использованию OBS Studio, в т.ч. и на русском языке).

Debut Video Capture Debut Video Capture — еще одна программа из категории бесплатных. Она предлагает весь необходимый набор инструментов для создания видеороликов как с экрана компьютера, так и других источников видео — веб и сетевых (IP) камер. Касательно видеозахвата картинки с монитора, приложение предлагает три режима съемки — весь экран, отдельное окно и выделенная область. В Debut Video Capture также встроен неплохой видеоредактор. С его помощью можно выполнять различные стандартные операции над готовыми видеороликами — вырезка, объединение, наложение эффектов, создание переходов, добавление изображений, надписей и титров. К прочим преимуществам программы Debut Video Capture также относятся: Возможность отправки заснятых/смонтированных видеоматериалов по электронной почте и записи на диск прямо из программы.

Запись звука как с микрофона, так и с колонок одновременно (можно выбрать что-то одно).

Поддержка множества видеоформатов, в т.ч. AVI, WMV, FLV, MPG, ASF, 3GP и другие (также присутствуют шаблоны для сохранения видео под различные устройства воспроизведения — iPod, iPhone, PSP, PS3 и Xbox).

Предусмотрены различные эффекты для курсора мыши при съемке с экрана монитора (либо курсор можно и вовсе отключить).

Простота использования (многие операции сводятся к нескольким кликам мышью).

Приложение бесплатно для использования. Из недостатков: Показ рекламы платной версии Debut Video Capture с расширенным функционалом.

Для требовательных пользователей функционал программы Debut Video Capture может оказаться слабоватым.

Интерфейс выполнен на английском языке.

oCam Screen Recorder Программа oCam Screen Recorder отлично подойдет для тех, кто хочет с минимальными затратами времени и без лишних хлопот отснять видео с экрана компьютера. В этом и заключается главная отличительная особенность приложения oCam Screen Recorder — узкая специализация и предельная простота использования. Программа предоставляет следующие возможности: Запись видео и создания скриншотов с выделенной области экрана. При первом же запуске на экран выводится масштабируемая передвигаемая рамка. Пользователь может растянуть ее на весь экран либо выделить требуемую область.

Запись 3D-приложений и игр. В этом режиме программа осуществляет запись напрямую с видеокарты. При этом на экран выводится текущий показатель FPS.

Отдельный режим записи звука с микрофона и/или динамиков.

Видеозахват веб-камеры. Особенности и преимущества oCam Screen Recorder: Сохранение видео и аудио в различных форматах.

Возможность тонкой настройки качества снимаемого видео (в т.ч. и при съемке 3D).

Возможность создания анимированных GIF-изображений с выделенной области экрана любой продолжительности и разного качества.

Возможность добавления водяного знака (Watermark) в снимаемое видео. В качестве ватермарки также может быть использовано видео с веб-камеры.

Управление программой при помощи горячих клавиш.

Бесплатное использование, поддержка русского языка, низкие системные требования и простое управление. Недостатки oCam Screen Recorder: Наличие рекламы в главном окне программы.

Реклама с предложением приобретения платной версии oCam Screen Recorder с расширенным функционалом (отображается при закрытии программы).

Возможна установка "левых" программ (если не убрать галочки при установке/обновлении oCam Screen Recorder).