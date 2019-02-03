Программы для сжатия видео без потери качества

Современные видеокамеры и смартфоны записывают ролики в высоком качестве и разрешении. Этот фактор влияет на общий размер исходного файла. Чтобы загрузить видеоролик на накопители информации с небольшим объемом памяти, можно уменьшить его размер с помощью специальных утилит для сжатия видео без потери качества.

ВидеоМАСТЕР ВидеоМАСТЕР — программа для работы с видеороликами. С помощью утилиты можно конвертировать файл из одного формата в другой. Есть возможность сжатия файла для уменьшения размера. Приложение поддерживает более 1 000 форматов, доступна функция записи видеороликов на DVD. Программа полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), интерфейс представлен на русском языке. Чтобы пользоваться всеми возможностями приложения, придется купить лицензию: Стоимость версии "Экспресс" — 651 рубль. Она включает все основные функции конвертирования.

Цена версии "Стандарт" — 810 рублей. Используется для домашнего использования. Доступны спецэффекты, запись на DVD и редактор.

Стоимость "Премиум" — 990 рублей. Включает в себя возможность размещения роликов на сторонних сайтах. Есть функция создания GIF-анимаций. Для тестирования всех возможностей ВидеоМАСТЕР можно загрузить бесплатную пробную версию программы. После запуска ПО необходимо добавить видеоролик для редактирования. Для этого нужно воспользоваться функцией "Добавить", которая расположена на панели инструментов. В открывшемся окне следует выбрать ролик из папки на компьютере. Ролик отобразится в главном окне. Чтобы выполнить сжатие видеоролика, необходимо нажать кнопку параметры в нижней части интерфейса. В открывшемся окне следует выбрать формат для файла, кодек, профиль, размер и частоту кадров, битрейт. Также можно разделить видео на несколько частей. После применения нужных параметров размер файла станет меньше. Также следует выполнить настройку качества. Для этого необходимо выбрать пункт "Настройки видео" в главном окне. В меню параметров можно указать разрешение и качество. Также доступна функция ручной установки размера файла. По завершению всех настроек видео нужно сохранить исходный файл на компьютере. Для этого нужно нажать кнопку "Конвертировать", которая расположена в главном окне. Преимущества программы ВидеоМАСТЕР: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

возможность применения различных эффектов для видеороликов;

поддержка более 1 000 форматов файлов;

несколько способов для сжатия видео с минимальной потерей качества. Недостатки: нет функции записи видео на Blu-ray.

AVS Video Editor AVS Video Editor — профессиональный видеоредактор. С помощью приложения можно применить эффекты на видео, обрезать лишние фрагменты, уменьшить размер исходного файла путем сжатия. Есть возможность преобразования видеороликов из одного формата в другой. Доступна функция записи информации на CD/DVD-накопители. Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32/64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения утилиты AVS Video Editor — условно-бесплатная. Чтобы начать пользоваться всеми функциями редактора без ограничений, необходимо купить лицензию. Стоимость безлимитной подписки составляет 59 долларов. Для тестирования основных возможностей приложения можно загрузить бесплатную пробную версию. После запуска утилиты для редактирования видео нужно загрузить файл для работы. Для этого пользователям необходимо воспользоваться функцией "Импорт медиафайлов" на верхней панели инструментов. Загруженный файл появится в окне проектов. Чтобы выполнить процесс сжатия видеоролика, нужно воспользоваться инструментов "Создать". В первом открывшемся окне следует нажать кнопку "Далее". После этого начнется процесс установки параметров для видео. Здесь пользователям нужно выбрать видеокодек, размер кадра (высота и ширина в пикселях), частоту кадров, тип файла. Также следует открыть дополнительные настройки. Для этого нужно выбрать пункт "Опции" возле строки выбора кодека. Чтобы уменьшить размер файла, нужно снизить битрейт. Также можно выбрать другой тип кодирования. По завершению процесса установки всех параметров сжатия следует нажать кнопку "ОК". В следующем окне редактирования необходимо указать папку для сохранения исходного файла на компьютере, указать имя, а также выбрать действие в конце обработки видеоролика. Есть встроенный плеер, с помощью которого можно воспроизвести отредактированный ролик. Преимущества AVS Video Editor: простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;

большое количество эффектов;

возможность удаления лишних фрагментов видео;

встроенный конвертер файлов. Недостатки: нет инструмента для извлечения аудиодорожки из видеоролика.

Movavi Video Suite Movavi Video Suite — многофункциональный редактор видеороликов. С помощью приложения можно изменить формат файла, уменьшить размер, применить эффекты, обрезать лишние фрагменты. Программа поддерживает более 170 форматов медиафайлов. Есть возможность записи информации на CD или DVD накопители. Доступна функция захвата видео с различных источников. Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения видеоредактора Movavi Video Suite — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию ПО, необходимо купить лицензию стоимостью 1990 рублей. Преимущества лицензионной версии программы Movavi Video Suite: Возможность записи Blu-ray. Создание слайд-шоу и фильмов. Захвата видео с вебкамеры, телевизора, видеокассет. Для тестирования основных возможностей приложения можно загрузить бесплатную пробную версию. Срок действия тестового периода — 7 дней. Чтобы начать процесс сжатия видеоролика, необходимо запустить инструмент "Конвертация видео", который расположен в разделе "Видео" главного окна утилиты. На следующем этапе работы нужно добавить файл для редактирования в окно конвертера. Чтобы начать сжатие файла, необходимо открыть панель управления размером файла. Здесь пользователи могут указать желаемый размер в мегабайтах. Чем меньше размер видеофайла, тем ниже качество и битрейт. По завершению редактирования можно изменить формат файла. Для этого используется панель инструментов в нижней части интерфейса. Чтобы запустить процесс сжатия, необходимо нажать кнопку "Старт". Преимущества: простой процесс сжатия видеороликов:

поддержка русского языка интерфейса;

возможность применения эффектов для видео;

встроенный конвертер файлов;

инструмент для удаления лишних фрагментов видео. Недостатки: нельзя загрузить файл на сторонний сайт из видеоредактора.

Freemake Video Converter Freemake Video Converter — утилита, которая используется для обработки видеороликов. Приложение дает возможность уменьшать размер исходного файла, загружать ролики с популярных веб-сайтов. Всего поддерживается более 500 различных форматов видео. Отредактированные файлы можно загрузить на сторонние ресурсы в интернете. Утилита совместима с операционной системой Windows (32/64 бит), интерфейс представлен на русском языке. Модель распространения программы Freemake Video Converter — условно-бесплатная. Чтобы открыть доступ ко всем инструментам, необходим купить лицензию. Стоимость Gold-pack на 1 месяц составляет 30 долларов, на 6 месяцев — 70 долларов, бессрочная лицензия — 170 долларов. Преимущества полной версии программы Freemake Video Converter: Встроенный редактор субтитров. Функция для записи DVD. Конвертация файлов для TV. Скорость работы быстрее в 4 раза. Пользоваться программой можно бесплатно с ограничениями: на роликах будет размещен логотип Freemake, закрыт доступ к некоторым функциям редактора. Для начала работы с приложением Freemake Video Converter необходимо добавить видеоролик с помощью функции "Видео" на панели инструментов. Чтобы сжать видео, необходимо воспользоваться инструментов конвертации файлов. В открывшемся окне инструмента для изменения формата роликов необходимо нажать на строку с размером видеоролика. После этого откроется небольшой инструмент ограничения выходного размера. По умолчанию стоит автоматический подбор размера. Пользователи могут указать нужный им размер файла в мегабайтах. Также в окне инструмента показаны допустимые размеры: минимальный и максимальный. Чем ниже этот показатель — тем больше "урезается" качество видео. По завершению настройки нужно нажать кнопку "Конвертировать", чтобы сохранить файл на компьютере. Преимущества Freemake Video Converter: простой и удобный интерфейс на русском языке;

большой выбор эффектов;

возможность скачивания видео из социальных сетей;

инструмент для обрезки видеороликов. Недостатки: нельзя извлечь аудиодорожку из видеофайла.

Format Factory Format Factory — программа для конвертирования мультимедийных данных. С помощью приложения можно оптимизировать видеоролик: уменьшить его размер без потери качества. Доступен полезный инструмент для восстановления поврежденных роликов. Можно преобразовать файлы для воспроизведения на мобильных устройствах. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язык. Модель распространения утилиты Format Factory — бесплатная. После запуска программы откроется главное окно. Чтобы начать процесс сжатия видеороликов, необходимо выбрать инструмент "Мультиплекс", который расположен в левой части интерфейса приложения. Далее нужно добавить видеофайл для дальнейшего редактирования. В верхней части окна инструмента расположен раздел "Настроить". Здесь нужно выбрать формат и качество для сжатия видео. В окне с настройками качества доступно два варианта работы: 1. Установка всех параметров вручную. Для этого пользователям необходимо самостоятельно указать размер видео, битрейт, видеокодек и т.д. Установленные параметры можно сохранить в качестве шаблона. 2. Использование готовых шаблонов. В верхней части окна необходимо выбрать уже готовый шаблон из списка. С помощью шаблонов можно установить качество и разрешение для видеоролика. По завершению всех настроек следует нажать кнопку "ОК" в окне инструмента "Мультиплекс". Преимущества Format Factory: удобный интерфейс приложения с поддержкой русского языка;

поддержка всех основных форматов видеороликов;

инструмент для восстановления поврежденных файлов. Недостатки: нет встроенного редактора видео.

MediaCoder MediaCoder — небольшая утилита работ с видеофайлами. Приложение дает возможность уменьшать размер файлов, конвертировать ролики из одного формата в другой, проводить постобработку. Программа совместима с операционной системой Windows (32/64 бит) и переведена на русский язые. Модель распространения утилиты MediaCoder — условно-бесплатная. Чтобы получить полную версию, необходимо купить лицензию. Стоимость Basic-версии составляет 85 долларов, цена версии Premium Plus — 135 долларов. Преимущества полной версии утилиты MediaCoder: Поддержка кодеков H.264. Доступны готовые шаблоны для настройки видео. Есть функция автоматической нормализации звука. Пользоваться приложением можно бесплатно с некоторыми ограничениями. После запуска программы необходимо добавить видеоролик. Для этого нужно воспользоваться функцией "Add", которая расположена на верхней панели инструментов. Для сжатия видеоролика используется панель инструментов в нижней части интерфейса утилиты. В разделе "Видео" пользователям необходимо установить следующие параметры: битрейт, режим, формат, кодер, источник. Далее необходимо перейти в раздел "Изображение". Здесь следует указать размер видео, частоту кадров. Чем ниже все настраиваемые параметры, тем меньше общий размер видеофайла. По завершению процесса настроек пользователям необходимо нажать кнопку "Start", чтобы запустить функцию сжатия видео с минимальными потерями качества. Преимущества MediaCoder: поддержка русского языка;

возможность работы с приложением бесплатно;

работа со всеми популярными форматами видеороликов. Недостатки: сложный и запутанный интерфейс.