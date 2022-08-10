Free Video Editor – программа для быстрого и эффективного редактирования видеофайлов в большинстве известных форматах, включая FLV, 3GP и WebM. Редактор имеет простой мультиязычный интерфейс и совместим с операционной системой Windows.

Для достижения максимального качества выходного файла не используется перекодирование – обработанное видео сохраняется с изначальными настройками без удаленных видеофрагментов. Благодаря этому достигается очень быстрый конечный результат.

Функции программы: