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Лучшие программы 03.06.2026 9 минут

Программы для обрезки видео — 8 лучших видеоредакторов

Как обрезать видео на Windows-компьютере?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

На видеороликах могут быть лишние сцены или фрагменты с дефектами: плохой звук, освещение, помехи. Исправить эти проблемы просто — для этого нужно удалить лишние фрагменты видеоролика с помощью специальных программ.

Мовавика Видео

Мовавика Видео – видеоредактор для быстрой обрезки и монтажа роликов на компьютере. Можно удалить лишние фрагменты, соединить части видео, добавить титры, музыку, переходы и эффекты. Также доступны ИИ-инструменты: автоматические субтитры, удаление фона и шумоподавление. Программа подойдет для домашних видео, роликов для блога, коротких видео для соцсетей, поздравлений и учебных материалов.

Мовавика Видео работает на Windows и macOS, интерфейс полностью на русском языке. Приложение условно-бесплатное: в бесплатной версии есть ограничения при сохранении видео. Для работы без ограничений нужна подписка за 790/месяц или 2990/год.

После запуска Мовавика Видео откройте вкладку Импорт файлов и нажмите Добавить файлы. Выберите ролик – он появится в медиатеке проекта. Перенесите его на таймлайн или просто перетащите файл из папки сразу в нижнюю часть окна редактора.

Мовавика Видео

На панели инструментов над таймлайном выберите Лезвие. При движении по клипу в окне предпросмотра сразу отображается нужный кадр, поэтому место разреза проще выбрать точно.

Мовавика Видео

Кликните по клипу дважды в нужных местах для разрезов. Нажмите на получившийся фрагмент и выберите Удалить (или нажмите клавишу Delete).

Мовавика Видео

Когда обрезка завершена, нажмите Сохранить, выберите формат, качество и папку для сохранения. Затем нажмите Старт, чтобы сохранить готовый ролик на компьютер.

Преимущества Мовавика Видео:

  • удобный интерфейс полностью на русском языке;
  • подходит для начинающих пользователей;
  • быстрая и точная обрезка роликов с помощью инструмента «Лезвие»;
  • есть эффекты, титры, музыка и ИИ-инструменты.

Недостатки:

  • нет встроенной записи видео с экрана.

Wondershare Filmora

Wondershare Filmora — программа для редактирования видеороликов. Утилита дает возможность удалять лишние фрагменты, настраивать яркость и контрастность видео. Есть возможность применения эффектов: доступно более 300 библиотек. Отредактированные файлы можно загрузить на YouTube.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и русский интерфейс. Модель распространения программы Wondershare Filmora  — условно-бесплатная. Для получения полной версии видеоредактора необходимо купить лицензию за 3720 рублей. Владельцы полной версии получают бесплатную техническую поддержку и пожизненные обновления утилиты.

После запуска программы нужно загрузить видеоролик для редактирования. В первом окне необходимо создать новый проект.

 Wondershare Filmora

Запустится главное окно со всеми инструментами для работы. Чтобы добавить видео в редактор, нужно кликнуть на области "Импорт медиафайлов здесь". Откроется проводник файлов, с помощью которого пользователям следует выбрать видеоролик на компьютере.

Интерфейс Wondershare Filmora

После того, как будет добавлено видео, необходимо переместить загруженный файл на таймлайн приложения Wondershare Filmora. Чтобы выполнить обрезку видеоряда — удалить лишние фрагменты, отрезки с помехами — необходимо воспользоваться инструментом "Трещина". Он расположен на панели редактирования, выше строки таймлайна.

Обрезка видео в Wondershare Filmora

Для удаления фрагмента нужно перенести линию воспроизведения на начало сцены — нажать кнопку "Трещина"; далее перенести линию воспроизведения на конец сцены и снова использовать инструмент обрезки. После этого нужно выделить обрезанный момент и нажать "Удалить" на панели инструментов.

Вырезка видео в Wondershare Filmora

На завершающем этапе нужно сохранить полученный видеоролик на компьютере. Для этого следует воспользоваться инструментом "Экспорт" в главном окне программы.

Преимущества Wondershare Filmora:

  • простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • большой набор инструментов для редактирования видеороликов;
  • встроенный конвертер файлов;
  • инструмент для загрузки роликов на YouTube.

Недостатки:

  • нет функции записи видео с внешних источников.

ВидеоМАСТЕР

ВидеоМАСТЕР — приложение, которое используется для работы с видеороликами: удаление фрагментов, запись DVD-дисков, преобразование файлов из одного формата в другой, создание слайд-шоу из фотографий. Утилита работает со всеми популярными форматами видео. Есть полезный инструмент для быстрой замены аудиодорожки.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и интерфейс на русском языке. Модель распространения видеоредактора — условно-бесплатная. Чтобы ознакомиться с основным функционалом программы ВидеоМАСТЕР, можно загрузить бесплатную пробную версию. Для получения полной версии требуется покупка лицензии:

  1. Экспресс. Стоимость этой версии составляет 651 рубль. Пользователи получают доступ ко всем инструментам, которые используются для конвертирования видеороликов.
  2. Стандарт. Цена этой версии программы — 810 рублей. Открывается доступ к инструменту для записи DVD, есть возможность редактирования роликов.
  3. Премиум. Стоимость этой версии приложения — 990 рублей. Владельцы программы получают доступ ко всем имеющимся функциям: улучшение изображения, размещение роликов на сторонних сайтах, создание GIF-анимаций.

Чтобы начать работу с утилитой, необходимо загрузить видеоролик. Для этого следует нажать кнопку "Добавить" на панели инструментов в левой части интерфейса.

ВидеоМАСТЕР

Следующий шаг — использование инструмента "Обрезать". После выбора этой функции откроется небольшое окно, в котором пользователям нужно выбрать дальнейшее действие: обрезать видео, вырезать лишнее или разделить ролик на части.

Запуск функции обрезки видео в ВидеоМАСТЕР

На следующем этапе нужно выделить отрезок видеоролика, который нужно удалить. При необходимости пользователи могут отметить сразу несколько фрагментов одновременно. После того, как процесс выбора сцен для обрезки завершен, необходимо нажать кнопку "Вырезать сейчас".

Обрезка видео в ВидеоМАСТЕР

После этого остается только сохранить итоговый результат на компьютере.

Преимущества ВидеоМАСТЕР:

  • удобный интерфейс на русском языке;
  • несколько вариантов удаления лишних фрагментов видео;
  • возможность применения эффектов на ролики;
  • встроенный конвертер файлов.

Недостатки:

  • нет функции записи файлов на Blu-ray.

Free Video Editor

Free Video Editor — простая утилита для редактирования видео. С помощью приложения можно удалить лишние сцены, сжать видеоролик без потери качества. Программа поддерживает все популярные форматы роликов: AVI, 3GP, WMV, WEBM.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и обладает русским интерфейсом. Пользоваться основными возможностями утилиты Free Video Editor можно абсолютно бесплатно. При этом можно купить Premium-версию, стоимостью 19 долларов за год и 29 долларов за безлимитную версию.

Преимущества Premium-версии:

  1. Открывается возможность использовать видеоредкатор в коммерческих целях.
  2. Более высокая скорость обработки видео.
  3. Отсутствуют водяные знаки на исходных файлах.
  4. Инструмент для загрузки плейлистов.

После запуска приложения необходимо добавить видео. Для этого можно перетащить файл в рабочую область или нажать кнопку "Добавить файл" и открыть ролик через проводник.

Free Video Editor

Далее пользователям необходимо отметить фрагменты видеоролика для удаления. Для этого используется функция начало и конец фрагмента, которая расположена на нижней панели инструментов. Выделенная область отмечает розовым цветом на таймлайне.

Обрезка видео в Free Video Editor

Выделенный фрагмент можно удалить. Также в программе есть возможность конвертирования файлов из одного формата в другой. После того, как процесс обрезки видео завершен, необходимо нажать кнопку сохранить. Файл будет сохранен на компьютере.

Сохранение видео Free Video Editor

Преимущества Free Video Editor:

  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • возможность использования приложения абсолютно бесплатно;
  • встроенный конвертер файлов для изменения формата видеоролика.

Недостатки:

  • нельзя применить эффекты на видео.

VSDC Free Video Editor

VSDC Free Video Editor — нелинейный редактор видеороликов. В число функций приложения входят инструменты для обрезки видео и применения различных эффектов. Есть возможность преобразования файла в формат для воспроизведения на мобильных устройствах. Можно записать видео с внешнего источника или рабочего стола.

Программа совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведена на русский язк. Пользоваться функционалом VSDC Free Editor можно бесплатно. При этом доступна возможность покупки Pro-версии, стоимость которой составляет 20 долларов.

Основные преимущества лицензионной Pro-версии утилиты:

  1. Доступ к расширенным настройкам редактирования видеороликов.
  2. Более высокая скорость обработки видеофайлов.
  3. Инструмент для повышения стабилизации ролика.
  4. Функция для настройки аудиосигнала.

После запуска программы необходимо нажать "Пустой проект" в первом окне.

VSDC Free Video Editor

Откроется небольшое окно с настройками. Здесь пользователям нужно выбрать разрешение, частоту кадров, прозрачность, задний фон. При необходимости можно воспользоваться готовыми шаблонами.

Настройки VSDC Free Video Editor

На следующем этапе работы с редактором VSDC Free Video Editor необходимо добавить видеоролик. Для этого нужно воспользоваться инструментом "Вставить видео" на панели инструментов.

Работа с программой VSDC Free Video Editor

Загруженный ролик появится на таймлайне. Чтобы удалить ненужные фрагменты необходимо нажать правой кнопкой мыши на ролик и выбрать инструмент "Удаление и разбивка".

Запуск функции обрезки видео в VSDC Free Video Editor

Откроется новое окно редактирования, в котором пользователи могут начать процесс удаления лишних фрагментов. Для этого нужно выделить фрагмент на таймлайне и воспользоваться функцией "Вырезать". Таким образом можно обрезать сразу несколько сцен одновременно.

Обрезка видео в VSDC Free Video Editor

После редактирования видеоролика необходимо нажать кнопку "Применить изменения". На завершающем этапе нужно экспортировать измененный видеофайл с удаленными фрагментами на компьютер.

Преимущества:

  • удобный интерфейс на русском языке;
  • бесплатная модель распространения;
  • большой набор инструментов для редактирования видеороликов.

Недостатки:

  • нельзя загрузить видеофайл на сторонние ресурсы: социальные сети, веб-сайты.

Power Video Cutter

Power Video Cutter —простая утилита, которая используется для редактирования видеороликов. С помощью приложения пользователи могут обрезать лишние фрагменты, изменить формат видеофайла, уменьшить размер видео с минимальной потерей качества.

Программа имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит), но не переведена на руссский язык. Модель распространения приложения — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем возможностям ПО, необходимо купить лицензию за 20 долларов.

Преимущества: лицензионной версии программы Power Video Cutter:

  1. Пожизненный доступ к обновлениям.
  2. Приоритетная техническая поддержка.

После запуска утилиты нужно загрузить файл для работы. Для этого следует нажать кнопку "Browse" в строке "Source file" и выбрать файл, расположенный на компьютере. В строке "Output folder" необходимо указать папку, в которую будет сохранен готовый проект.

Power Video Cutter

Чтобы выполнить обрезку ненужного фрагмента, необходимо указать время сцены: Start time и End time. Сделать это можно двумя способами: указать время в секундах вручную или воспользоваться специальными маркерами на таймлайне.

Настройки Power Video Cutter

После того, как процесс выделения фрагментов для обрезки завершен, пользователи могут выбрать нужный кодек, формат файла, установить битрейт и количество кадров. Для завершения работы необходимо нажать кнопку "Cut". Отредактированный файл будет сохранен в выбранной ранее папке.

Обрезка видео в Power Video Cutter

Преимущества:

  • простой и удобный интерфейс;
  • встроенный конвертер файлов.

Недостатки:

  • нет официальной поддержки русского языка.

Avidemux

Avidemux — небольшая утилита, которая используется для редактирования видеофайлов. С помощью приложения пользователи могут удалить лишние фрагменты, изменить формат видео, изменить размер кадра, разбить файл на несколько частей. Программа работает со всеми популярными форматами.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и представлена на русском языке. Модель распространения программы — бесплатная.

На первом этапе работы с утилитой Avidemux необходимо добавить видеоролик. Для этого нужно перейти в раздел верхнего меню "Файл" — "Открыть".

Avidemux

После этого файл отобразиться в программе. Для редактирования видеоролика используется таймлайн, расположенный в нижней части интерфейса. Чтобы выполнить обрезку лишних фрагментов нужно установить маркеры на начало и конец сцены.

Настройка Avidemux

За один раз можно отметить только один фрагмент. После того, как маркеры установлены, пользователи могут приступать к процессу удаления фрагмента. Для этого нужно перейти в раздел меню "Правка" — "Удалить". Выделенная область видео будет удалена.

Обрезка видео в Avidemux

Теперь нужно только экспортировать отредактированный видеофайл в любом доступном формате.

Преимущества:

  • бесплатная модель распространения;
  • простой и удобный интерфейс на русском языке;
  • встроенный конвертер файлов.

Недостатки:

  • нельзя применить эффекты для видеороликов;
  • нет инструмента для улучшения качества видео.

Bandicut

Bandicut — небольшая программа для редактирования видеороликов. С помощью утилиты можно удалить или объединить фрагменты без потери качества видео. Есть функция выгрузки файлов с YouTube и Vimeo.

Приложение полностью совместимо с операционной системой Windows (32 и 64 бит) и переведено на русский язык. Модель распространения утилиты — условно-бесплатная. Чтобы получить доступ ко всем функция Bandicut, необходимо купить лицензию. Стоимость лицензии для 1 компьютера — 29 долларов; для двух компьютеров — 44 доллара. В полной версии пользователям доступны дополнительные функции: извлечение MP3 из роликов, объединение нескольких видеофайлов в один.

После запуска приложения откроется главное окно, в котором пользователям нужно выбрать дальнейшее действие; резать, разделить или соединить.

Bandicut

После выбора инструмента нужно загрузить файл для редактирования. В рабочем окне необходимо выделить фрагмент для удаления на таймлайне. Для этого используются два ползунка. Выделенная сцена окрашена в синий цвет.

Настройка операции обрезки видео Bandicut

Чтобы завершить процесс обрезки видео необходимо нажать кнопку "Старт". Исходный файл будет сохранен в папке, которую выберет пользователь.

Обрезка видео в Bandicut

Преимущества:

  • удобный интерфейс с поддержкой русского языка;
  • большой набор инструментов для обрезки видео.

Недостатки:

  • нет встроенного конвертера файлов;
  • нельзя применить эффекты на видеоролик.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Версия 1.4.57.311

Бесплатный редактор и конвертер видео

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Версия 2.7.6

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Bandicut
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Версия 3.1.4.480

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Версия 4.8

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