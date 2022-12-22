ВидеоШОУ — видеоредактор, позволяющий редактировать и монтировать видеоматериалы с различной степенью сложности визуального оформления.

Основная особенность данного приложения — простота использования. Пользователи, не имеющие особых навыков в редактировании/монтировании видеоматериалов, смогут с легкостью создать свой уникальный видеоролик для демонстрации друзьям и коллегам либо загрузки в социальную сеть или на сервис видео-хостинга.

Функции Видеоредактора ВидеоШОУ

Из ключевых функций программы ВидеоШОУ следует отметить:

Нарезка и склеивание видеоматериалов

В редакторе ВидеоШОУ предусмотрены простые удобные инструменты как для нарезки (или вырезки) длительных видеороликов на фрагменты любой продолжительности, так и для склеивания отдельных фрагментов в единый видеофайл.

Добавление в видео изображений и аудио

К редактируемому видео редактор ВидеоШОУ позволяет добавлять фотографии или вообще любые графические изображения, найденные в интернете. Также существует возможность добавления или замены встроенного в видеоролик аудио. А при помощи инструмента звукозаписи в видео можно добавить, например, комментарий, записанный на микрофон.

Кроме того, имеются инструменты для работы с отдельными аудиофайлами. Их также можно обрезать, объединять или микшировать, добавляя всевозможные аудиоэффекты.

Переходы и спецэффекты

В программе имеются десятки готовых шаблонов для создания видеопереходов и встраивания в проигрываемое видео различных визуальных эффектов. В редакторе предусмотрены как обычные двухмерные, так и сложные трехмерные переходы и эффекты.

Отдельно следует отметить поддержку редактором технологии хромакеинга. Пользователь может отснять видеоролик со своим участием, в котором в качестве заднего фона будет выступать ярко-зеленое полотно. Функция хромакеинга позволит при редактировании видео заменить зеленый фон любым изображением или даже другим видеороликом.

Различные варианты сохранения созданных видеоматериалов

Видередактор ВидеоШОУ позволяет сохранять обработанные видеоматериалы в различных форматах. Для простоты понимания разработчики предусмотрели готовые настройки для сохраняемого видео. Так, пользователю лишь предстоит выбрать, для каких именно целей был создан видеролик — для просмотра на компьютере, мобильном устройстве или DVD-проигрывателе, для последующей загрузки в социальную сеть, видео-хостинг или личный сайт.

Вообще, редактор ВидеоШОУ поддерживает множество популярных видеоформатов — AVI, MPEG 1/2/4, MKV, ASF, 3GP, QuickTime, Flash и другие. Эта особенность видеоредактора также позволяет использовать его в качестве видеоконвертера для преобразования видеоролика из одного формата в другой (достаточно просто добавить видео в программу, а затем без всякого редактирования сохранить его в нужном формате).

Совместимость с Windows, платная и бесплатная версии

Видеоредактор ВидеоШОУ стабильно работает в операционных системах Windows версии XP и выше (32 и 64 бит). Программа платная, но в течение 10 дней и с некоторыми функциональными ограничениями (например, недоступна функция хромакеинга) ее можно использовать бесплатно.