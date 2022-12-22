SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
ВидеоШОУ

ВидеоШОУ

Программа для редактирования видео

3,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 5.0
Скачать 187 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 5.0

  • Обновлены шаблоны проектов и добавлены новые инструменты анимации текста.
  • Исправлены ошибки экспорта в форматы 4K и улучшена работа с переходами.
  • Оптимизирована скорость рендеринга и улучшена стабильность при работе с большими файлами.
  • Упрощён интерфейс монтажа для быстрого создания роликов.

Оценки программы

3,0

2 оценки Оценок пока нет

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