OpenShot Video Editor — бесплатный видеоредактор, позволяющий создавать видеоролики различной степени сложности. Редактор имеет множество встроенных инструментов для обработки видеоданных и накладываемых поверх аудиоматериалов и графических изображений — визуальные и звуковые эффекты, различного рода фильтры, переходы между сценами и т.д.

Работа с OpenShot Video Editor

Видеоредактор OpenShot Video Editor является нелинейным, т.е. он позволяет располагать объекты видеомонтажа в любом месте временной шкалы, предоставляя при этом возможность их редактирования по отдельности. Работать с программой достаточно просто:

В центральном окне приложения имеется временная шкала, куда пользователь может поместить видео, аудио, картинку или созданный в самом редакторе объект видеомонтажа (например, 3D-текст). Каждый из размещаемых объектов может быть расположен на отдельной дорожке, что позволит перемещать их по временной шкале независимо друг от друга.

Каждый из обрабатываемых объектов можно также редактировать по отдельности — резать, совмещать, накладывать эффекты и т.д. Для этого его достаточно выделить, а затем выбрать нужную функцию из контекстного меню или панели инструментов.

По завершению работы над видеороликом его останется экспортировать в файл требуемого формата. В окне сохранения файла пользователь также сможет настроить технические параметры сохраняемого видеоклипа.

Функции OpenShot Video Editor

Видеоредактор OpenShot Video Editor имеет достаточно большой набор функциональных возможностей, куда относятся:

Широкий набор инструментов для обработки объектов видеомонтажа — применение прозрачности, изменение угла поворота, возможность проигрывания видео/аудио в обратном направлении, увеличение/уменьшение, вставка векторных форматов данных (SVG) и многое другое.

Большой выбор видеоэффектов и переходов между сценами, накладываемых в несколько кликов мышью.

Богатый инструментарий для создания титров, субтитров и анимированного текста (включая 3D).

Поддержка множества видеоформатов, видео и аудиокодеков.

Возможность конвертации видеофайлов из одного формата в другой. Также предусмотрены готовые шаблоны (настройки) для конвертируемых/сохраняемых файлов, которые позволяют получать на выходе видеоролики, подходящие для воспроизведения на тех или иных мобильных устройствах.

Совместимость OpenShot Video Editor с Windows

Видеоредактор OpenShot Video Editor поддерживается операционными системами Windows любых версий, начиная с Win XP SP3. Существует две версии программы — для 32 и 64 битных систем (оба установщика доступны для скачивания на нашем сайте).