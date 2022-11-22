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OpenShot Video Editor

OpenShot Video Editor

Программа для редактирования и монтажа видео

3,3 (13)
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Актуальная версия 4.0.1
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История изменений

Версия 4.0.1

  • Существенно улучшен инструмент Razor для более удобной нарезки клипов.
  • Ускорена работа с цветокоррекцией и анимацией.
  • Улучшена временная шкала: элементы управления клипами остаются доступнее при масштабировании и прокрутке.
  • Исправлены сбои программы.
  • Повышена надёжность отмены действий и сохранения проектов.
  • Улучшена стабильность записи видео и аудио.

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Оценки программы

3,3

13 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о OpenShot Video Editor

1 отзыв

андрей

OpenShot-v2.6.1-x86_64 видео идет очень медленно, звука нет.