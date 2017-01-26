Movavi Video Editor SE – мощный и эффективный редактор видеоматериалов. Программа обладает набором инструментов для обработки, улучшения и стилевого оформления пользовательских видеофайлов. Через редактор видео Мовави обычный любительский ролик можно превратить в настоящий профессиональный фильм.
Функции видеоредактора:
- Специальные инструменты для улучшения качества видео: изменение фонов, яркости, контраста и цветового баланса.
- Спецэффекты: размножение сценариев, визуальные переходы, повороты камеры.
- Наложение музыки, текстового и графического материала.
- Экспорт видеофайлов на память устройства, флэш-карты, диски.
Основные отличия Movavi Video Editor Special Edition от полной версии
- доступны только следующие форматы: AVI, WMV, MOV; OGG, WAV, FLAC, ape, WMA. Файлы этих форматов можно открывать и в эти форматы можно конвертировать;
- недоступна функция ускорения (CUDA, Movavi Turbo);
- недосупно автоматическое обновление;
- недоступен функционал по работе с DVD форматом;
- нет экспорта видео на раздичные устройства по типам;
- нет функционала записи видео на CD/DVD