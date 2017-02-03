Windows Movie Maker — программа для создания и редактирования видео. Это знаменитое приложение создавалось еще для операционных систем Windows XP, в которых оно устанавливалось по умолчанию.

Сегодня Microsoft более не осуществляет поддержку этой программы, но она до сих пор имеет широкую популярность во всем мире. Любителями была создана портативная версия Movie Maker, которая отлично работает в любой версии Windows — от Vista до 10 (32 и 64-бит).

Программа Windows Movie Maker

По функциональным возможностям Windows Movie Maker не уступает множеству современных аналогичных видеоредакторов. Из основных функций приложения отметим:

Возможность импорта в программу аудио, видео и изображений различных форматов для дальнейшего создания из импортированного мультимедиа конктента видеороликов.

Наличие стандартных инструментов редактирования видео и аудио: разделение на фрагменты, склейка фрагментов, задание начальной/конечной точки монтажа (вырезка мультимедиа до/от установленного пользователем указателя) и другие.

Наложение на видео разнообразных видеоэффектов — плавное появление/исчезновение и ряд графических спецэффектов как «Акварель», «Постеризация», «Увеличение/уменьшение яркости», «Замедление воспроизведения» и другие.

Импорт аудиодорожки в создаваемый видеоклип с возможностью разделения, сдвига по временной шкале, регулировки и наложения эффекта плавного увеличения/уменьшения громкости.

Добавление текста в видеоролик с настраиваемым шрифтом и возможностью применения к нему анимации.

Импорт в монтируемый видеоклип аудио-комментариев путем их записи с микрофона в режиме реального времени.

Наложение эффектных переходов между отдельными элементами (изображениями или видео) клипа.

Наличие функций быстрого монтажа видео с автоматическим наложением спецэффектов (доступно 4 варианта) и другие возможности.

Конечно, Windows Movie Maker имеет и недостатки (например, не поддерживает видео формата MP4 и сохраняет его только в формате WMV), но для быстрого монтирования любительских видеороликов для их выкладки в сеть программа подходит идеально.