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Windows Movie Maker

Windows Movie Maker

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

3,4 (7)
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Актуальная версия 2.6.4037.0
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История изменений

Версия 2.6.4037.0

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Оценки программы

3,4

7 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Windows Movie Maker

1 отзыв

Анатолий

для меня это единственное утешение создать видеоролик после выхода на природу или к друзьям, а теперь пошли заумные студии, что с моим древним железом и не подойти. Вот нашел наш безотказный Windows Movie Maker, но не знаю запустится ли - буду надеется