CapCut — программа для создания и редактирования видео, предназначенного для загрузки в видеоблоги (в частности — TikTok) и социальные сети, а также для использования в качестве непродолжительного рекламного контента (баннеры, рекламные вставки в видео и т.д.).

Приложение распространяется бесплатно, однако в нем присутствуют покупки. Подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (требуется активировать в настройках после установки).

Приложение CapCut также можно скачать и установить на смартфоны на Android и iOS.

Зачем нужна программа CapCut?

Технически, CapCut является видеоредактором, потому ее прямое предназначение — это редактирование видео. Однако программа в основном используется для создания непродолжительных видеороликов на основе пользовательских видео- и аудиоматериалов, а также изображений (даже предусмотрен целый ряд функций для работы с изображениями). Видеоролики, созданные в CapCut, чаще всего отправляются в публикацию в интернете — в видеоблогах, видеохостингах, социальных сетях и т.д. Но все же основной целевой платформой для публикации видео является TikTok.

Приложение CapCut хорошо известно пользователям данного видеоблога, но только в мобильном исполнении (для справки: как сама соцсеть TikTok, так и видеоредактор CapCut — продукция одного и того же разработчика). Однако на смартфоне или даже на планшете с большим экраном редактировать видео не так удобно, как на компьютере. Кроме того, компьютер имеет более высокую производительность (если говорить о современных машинах), что способствует увеличению скорости обработки видео программой (например, при наложении какого-нибудь эффекта на видео с высоким разрешением).

Но сфера применения видеоредактора CapCut одним лишь TikTok не ограничиваются. Доступный в программе функционал также позволяет быстро «клепать» рекламные видеоролики, создавать эффектные видеопрезентации, видеоальбомы, музыкальные клипы, видео-обои для рабочего стола и т.д.

Функции программы CapCut

Видеоредактор CapCut обладает массой полезных функций и имеет множество технических особенностей. Вот основные моменты: