CapCut — программа для создания и редактирования видео, предназначенного для загрузки в видеоблоги (в частности — TikTok) и социальные сети, а также для использования в качестве непродолжительного рекламного контента (баннеры, рекламные вставки в видео и т.д.).
Приложение распространяется бесплатно, однако в нем присутствуют покупки. Подходит для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык (требуется активировать в настройках после установки).
Приложение CapCut также можно скачать и установить на смартфоны на Android и iOS.
Зачем нужна программа CapCut?
Технически, CapCut является видеоредактором, потому ее прямое предназначение — это редактирование видео. Однако программа в основном используется для создания непродолжительных видеороликов на основе пользовательских видео- и аудиоматериалов, а также изображений (даже предусмотрен целый ряд функций для работы с изображениями). Видеоролики, созданные в CapCut, чаще всего отправляются в публикацию в интернете — в видеоблогах, видеохостингах, социальных сетях и т.д. Но все же основной целевой платформой для публикации видео является TikTok.
Приложение CapCut хорошо известно пользователям данного видеоблога, но только в мобильном исполнении (для справки: как сама соцсеть TikTok, так и видеоредактор CapCut — продукция одного и того же разработчика). Однако на смартфоне или даже на планшете с большим экраном редактировать видео не так удобно, как на компьютере. Кроме того, компьютер имеет более высокую производительность (если говорить о современных машинах), что способствует увеличению скорости обработки видео программой (например, при наложении какого-нибудь эффекта на видео с высоким разрешением).
Но сфера применения видеоредактора CapCut одним лишь TikTok не ограничиваются. Доступный в программе функционал также позволяет быстро «клепать» рекламные видеоролики, создавать эффектные видеопрезентации, видеоальбомы, музыкальные клипы, видео-обои для рабочего стола и т.д.
Функции программы CapCut
Видеоредактор CapCut обладает массой полезных функций и имеет множество технических особенностей. Вот основные моменты:
- Поддержка всех распространенных форматов видео, аудио и изображений.
- Нелинейный монтаж видео (пользователь может перемещать видео и отдельные фрагменты по временной шкале и редактировать его/их в любой ее точке).
- Возможность импорта мультимедиа-файлов во встроенную библиотеку, где они будут храниться до удаления пользователем.
- Поддержка всех стандартных операций редактирования видео: обрезка, копирование и вставка, кадрирование, изменение разрешения, масштабирование, растягивание видеоизображения по вертикали и/или горизонтали, выравнивание по краям, разворот на угол и другие.
- Возможность изменения скорости воспроизведения видео, в т.ч. нелинейно (по кривой, которую можно создавать самостоятельно). Замедленные участки видео можно дополнительно обрабатывать эффектом замедленной съемки (слоумо), который поспособствует плавному их воспроизведению.
- Возможность наложения на видео текста с большим выбором художественных шрифтов и способов анимации. Также предусмотрена отдельная мощная функция для создания субтитров с произвольным графическим оформлением. Более того, в CapCut встроен модуль распознавания речи с поддержкой русского языка, способный автоматически генерировать субтитры и правильно располагать их на временной шкале. Скачать шрифты для CapCut на русском языке можно тут.
- Возможность объединения на одном экране нескольких видеороликов для их одновременного показа (например, в режиме "Картинка в картинке" или с горизонтальным/вертикальным разделителем).
- Поддержка хромакея обеспечивает пользователя мощным инструментом для замены заднего монотонного фона видео другим видео и/или изображением.
- Возможность вставки в видеоролики статичных и анимированных стикеров, коих доступно большое количество во встроенной библиотеке.
- Наличие большого количества готовых видеоэффектов, переходов и фильтров.
- Наличие мощной функции коррекции цвета, которая позволяет тонко настроить цветовую температуру, тон, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, освещенность, а также наложить на видеоизображение эффекты тени, осветления, зернистости, выцветания и т.д. (в дополнение к готовым видеоэффектам). Также имеется возможность загрузки в программу готовых профилей LUT.
- Возможность извлечения звука из любого видео, в т.ч. в целях сохранения аудио в библиотеке для будущих проектов. Предусмотрены все стандартные инструменты редактирования аудио (обрезка, вставка и т.д.).
- Также программа позволяет настраивать громкость звучания, тональность и скорость воспроизведения отдельных частей звуковой дорожки, накладывать на них всевозможные аудиоэффекты (постепенное увеличение/уменьшение громкости, эхо, искажение голоса и многие другие).
- Наличие функции преобразования текста в речь, при помощи которой пользователь может создавать, к примеру, озвучку видео машинным голосом.
- Специальная функция проверки авторских прав на использованные в видео музыкальные композиции не позволит попасть в ситуацию с блокировкой видеоматериалов (или даже учетной записи) на том или ином сайте из-за их нарушения.
- Экспорт видео в формате MP4 или MOV с разрешением от 480P до 4К. Имеется возможность настройки битрейта и частоты кадров (60 FPS максимум). Также пользователь может выбрать один из трех доступных видеокодеков для кодирования видео — H.264, AV1 или HEVC (H.265).