ВидеоМАСТЕР – программа для качественной обработки видеофайлов. С ее помощью можно выполнить следующие операции:
- Вырезать фрагмент видео или склеить несколько фрагментов в один.
- Создать ролик, адаптированный под мобильные устройства, планшеты или веб-сайты.
- Конвертировать видео в другой формат.
- Вручную настроить параметры выходного файла (разрешение, кодек обработки изображения, уровень громкости).
- Отделить аудиодорожку от видеофайла.
Программа предоставляет небольшой выбор эффектов и более 300 готовых настроек для преобразования видеофайлов. Реализована поддержка большинства известных форматов видео.