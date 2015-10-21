ВидеоМАСТЕР – программа для качественной обработки видеофайлов. С ее помощью можно выполнить следующие операции:

Вырезать фрагмент видео или склеить несколько фрагментов в один.

Создать ролик, адаптированный под мобильные устройства, планшеты или веб-сайты.

Конвертировать видео в другой формат.

Вручную настроить параметры выходного файла (разрешение, кодек обработки изображения, уровень громкости).

Отделить аудиодорожку от видеофайла.

Программа предоставляет небольшой выбор эффектов и более 300 готовых настроек для преобразования видеофайлов. Реализована поддержка большинства известных форматов видео.