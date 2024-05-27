HitFilm Express — бесплатная редакция профессионального видеоредактора HitFilm PRO. Здесь недоступны некоторые функциональные возможности платной версии программы, но функций вполне достаточно для создания сложных видеороликов с большим количеством всевозможных спецэффектов.

Возможности видеоредактора HitFilm Express

Редактор HitFilm — это профессиональный видеоредактор, предоставляющий огромные возможности для видеомонтажа. С его помощью над видеоданными можно выполнять широкий спектр операций, включая:

Все существующие на данный момент базовые операции по редактированию — обрезка видео , нарезка роликов, склейка, изменение пропорций, поворачивание на угол, цветокоррекция и многие другие.

, нарезка роликов, склейка, изменение пропорций, поворачивание на угол, цветокоррекция и многие другие. Наложение видео- и аудиоэффектов, применение всевозможных визуальных и звуковых фильтров. Программа HitFilm предлагает сотни готовых эффектов. Имеется возможность применения спецэффектов только к определенным объектам на видео. Например, пользователь может наложить эффект тумана, создать клубы дыма, всевозможные искажения к отдельным частями видеокартинки и многое другое.

Экспорт и редактирование 3D-объектов. Видеоредактор поддерживает широкий спектр 3D форматов, экспортируемых различными программами создания трехмерной графики (например, 3D Max). Это позволяет создавать видеоролики с изящными спецэффектами на высоком профессиональном уровне.

Улучшение качества видеоданных путем применения всевозможных инструментов для удаления дефектов видеокартинки и многое другое.

Видеоредактор HitFilm Express — действительно мощный профессиональный инструмент для редактирования и монтажа видео. При должном подходе с помощью этой программы можно создавать целые фильмы с фантастическими спецэффектами. Объект съемки можно разместить на любом статичном или динамическом фоне, что позволит создавать видеоматериалы различной сложности с минимальными затратами на саму видеосъемку.

Совместимость с Windows и активация программы

Для эффективной работы видеоредактора требуется достаточно производительный компьютер с оперативной памятью 4 Гб (желательно 8 Гб), процессор Intel Core i3 или лучше, видеокарты с объемом памяти 1 Гб (желательно 2 Гб). HitFilm Express может работать в ОС Windows версии 8 и выше (поддерживаются только x64 системы).

При первом запуске программу следует активировать (даже бесплатную урезанную Express-версию), зарегистрировавшись на официальном сайте разработчиков. Это абсолютно бесплатно. Кнопку для активации HitFilm Express можно найти в правом верхнем углу основного окна видеоредактора.