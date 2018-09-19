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Wondershare Video Editor

Wondershare Video Editor

Создание роликов из видео с мобильных телефонов и цифровых камер

4,0 (5)
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Актуальная версия 4.8
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История изменений

Версия 4.8

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Оценки программы

4,0

5 оценок Оценок пока нет

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