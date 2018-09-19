Wondershare Video Editor позволяет создавать ролики из видео, снятого на мобильные телефоны, цифровые камеры и другие устройства.

После запуска программы пользователь может выбрать между двумя вариантами 16:9 и 4:3. Рабочее пространство программы включает в себя файловый менеджер, линию временную панель и окно предпросмотра. Программа позволяет импортировать аудио и картинки в проект, перемещать их на временную панель, вставлять, вырезать, копировать, добавлять различные переходы. В Wondershare Video Editor предложено большое количество эффектов и фильтров. Также доступна обработка звука.

Преимущества видеоредактора Wondershare Video Editor:

более 300 эффектов, которые сделают ваше видео зрелищнее и интереснее.

возможность создания видео в видео.

готовые шаблоны для интро.

функциональные инструменты для редактирования звука и музыки в роликах.

Последняя версия программы Wondershare Video Editor 4.8 на русском языке доступна для скачивания в пробной версии. Полная версия инструмента платная: 1450 рублей.