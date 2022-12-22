ВидеоМОНТАЖ — отечественная программа для редактирования видео. Мощный функционал дает возможность для редактирования видео, добавления спецэффектов и качественного монтажа видероликов.

Особенности редактора ВидеоМОНТАЖ:

Стандартный функционал видео-редактора - вырезка фрагментов, изменение длительности ролика, повороты и отражения кадров, добавление титров, наложение музыки и т.д.

Спецэффекты: оригинальные переходы между кадрами и частями видео, графика, надписи и звуковое оформление.

Конвертация созданного видео в необходимое расширение (AVI, MP4, MPEG, MOV, MKV и другие)

Запись DVD дисков в FULL HD.

Широкий спект инструментов для обработки видео.

Программа ВидеоМОНТАЖ полностью переведена на русский язык и работает на Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32- и 64-битных версиях). Цена полной версии видеоредактора вполне приемлимая по сравнению с популярными программами этой области.