Movavi SplitMovie – инструмент для редактирования видео. Он работает с популярными форматами MPEG, MTS, AVI, MKV, FLV и другими. С помощью программы можно подготовить видео для загрузки на YouTube или для передачи по электронной почте.
Функционал Movavi SplitMovie:
- Вырезка и удаление отрезков видео.
- Склеивание нескольких фрагментов в один файл.
- Разделение видео (включая DVD-видео) на отдельные фрагменты.
- Обрезка любого фрагмента, например, начала и окончания фильма или титров.
- Интуитивная разрезка видеофайлов по фильтру (по конечному размеру, количеству кадров, необходимой длительности).