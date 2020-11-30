Avidemux - бесплатная (точнее с открытым исходным кодом) программа для редактирования видео и портированная на Linux, Ubuntu и Mac. Программа обладает не очень широким списком функционала и характеристик:

обрезка видео;

различные фильтры;

экспорт файлов в другие форматы (конвертирование видео);

все простые действия с видео доступны в пару кликов;

встроенный список задач.

Avidemux достаточно мощный, несмотря на некоторые минусы, свойственные подобным продуктам:

структура интерфейса не очень удобна, кнопки в нем расположены и названы недостаточно доступно и ясно для понимания;

программа не локализована на русский язык;

бесплатные программы с открытым исходным кодом не содержат встроенных коммерческих кодеков, поэтому многие видео и аудио кодеки придется качать с других источников;

некоторые неосмотрительные действия с Avidemux могут привести к критическим ошибкам в программе без сохранения последний действий с видео;

В связи с этим, рекомендуем вам скачать Avidemux в том случае, если вам необходим простой конвертер видео или средство для нарезки видео.