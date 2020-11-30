SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Avidemux

Avidemux

Бесплатный редактор видео

1,7 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.7.6
Скачать 37 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.7.6

Полезные статьи

Программы для обрезки видео — 8 лучших видеоредакторов
Программы для обрезки видео — 8 лучших видеоредакторов
Как уменьшить размер видео?
Как уменьшить размер видео?

Оценки программы

1,7

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Avidemux