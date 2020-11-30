Avidemux - бесплатная (точнее с открытым исходным кодом) программа для редактирования видео и портированная на Linux, Ubuntu и Mac. Программа обладает не очень широким списком функционала и характеристик:
- обрезка видео;
- различные фильтры;
- экспорт файлов в другие форматы (конвертирование видео);
- все простые действия с видео доступны в пару кликов;
- встроенный список задач.
Avidemux достаточно мощный, несмотря на некоторые минусы, свойственные подобным продуктам:
- структура интерфейса не очень удобна, кнопки в нем расположены и названы недостаточно доступно и ясно для понимания;
- программа не локализована на русский язык;
- бесплатные программы с открытым исходным кодом не содержат встроенных коммерческих кодеков, поэтому многие видео и аудио кодеки придется качать с других источников;
- некоторые неосмотрительные действия с Avidemux могут привести к критическим ошибкам в программе без сохранения последний действий с видео;
В связи с этим, рекомендуем вам скачать Avidemux в том случае, если вам необходим простой конвертер видео или средство для нарезки видео.