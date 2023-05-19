SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
VSDC Free Video Editor

VSDC Free Video Editor

Программа для редактирования и монтажа видео

5,0 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 8.1
Скачать 104 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 8.1

Полезные статьи

Программы для обрезки видео — 8 лучших видеоредакторов
Программы для обрезки видео — 8 лучших видеоредакторов
Бесплатные программы для наложения музыки (аудио) на видео
Бесплатные программы для наложения музыки (аудио) на видео
Программы для обработки видео для начинающих
Программы для обработки видео для начинающих

Оценки программы

5,0

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о VSDC Free Video Editor