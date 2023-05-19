VSDC Free Video Editor — бесплатное приложение для редактирования и монтажа аудио- и видеофайлов. Программа имеет простой и понятный интерфейс, позволяет быстро создавать/монтировать видеоролики с различными визуальными и звуковыми эффектами, конвертировать экспортировать медиафайлы в форматах, поддерживаемых популярными соцсетями и видео-хостингами, и многое другое.

Редактор видео VSDC Free Video Editor

К основным особенностям видеоредактора VSDC Free Video Editor относятся:

Нелинейность монтажа. VSDC Free Video Editor является видерадактором нелинейного типа. Это означает, что обрабатываемые объекты видеомонтажа (видеоролики, изображения, звуки и т.д.) могут свободно перемещаться пользователем в любое место сцены.

Большое количество аудио- и видеоэффектов, фильтров и наложений, которые могут применяться практически к любым объектам монтажа всего в несколько кликов.

Возможность наложения масок на видеоролики для затенения, размытия или выделения объектов на видеозаписи.

Создание различного типа диаграмм с возможностью их импорта в подготавливаемый видеоролик.

Возможность стабилизации видеороликов, снятых на смартфоны, дроны, экшн-камеры. Приложение VSDC Free Video Editor позволяет устранить с подобных видеоматериалов дрожание, смазывание и прочие негативные эффекты, возникающие при съемке в движении.

Запись видео с экрана компьютера (захват) и подключаемых к ПК внешних видеокамер.

Конвертирование видеофайлов из одного формата в другой и другие возможности.

Видеоредактор VSDC Free Video Editor особенно популярен среди видеоблоггеров. Программа позволяет не только экспортировать видео в требуемом для того или иного видео-хостинга в нужном формате, но и загружать видеоматериалы напрямую на YouTube без необходимости входа на сайт через браузер.

Совместимость с Windows

Несмотря на широкие функциональные возможности, редактор VSDC Free Video Editor не требователен к компьютерным мощностям. Приложение работает на Windows, начиная с XP с пакетом обновлений SP3. Поддерживаются системы разрядностью x86 и x64.