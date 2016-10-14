Nero Vision Xtra — продвинутое решение в области мультимедиа, предоставляющее мощные инструменты для работы с видео и аудио. Программа сочетает в себе функционал редактора, конвертера и плеера, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет получить всесторонний инструмент для работы с медиа. Nero Vision Xtra полностью адаптирована для русскоязычных пользователей.
Программа Nero Vision Xtra больше не поддерживается и не обновляется разработчиком. У нас размещена последняя работающая версия ПО.
Основные функции и возможности:
- Редактирование видео. Простые и продвинутые инструменты редактирования позволяют создавать профессиональные видеоролики на любой вкус.
- Многослойные меню для дисков. Создание динамичных меню для DVD и Blu-ray дисков с использованием готовых шаблонов или собственных проектов.
- Конвертация медиафайлов. Быстрое и качественное преобразование видео и аудио в различные форматы.
- Создание слайд-шоу. Интегрированный инструмент для создания захватывающих слайд-шоу из фотографий и видео.
- Встроенный плеер. Просмотр медиафайлов прямо в программе без необходимости использовать сторонние плееры.
- Графические эффекты. Большой выбор графических эффектов и переходов для улучшения видеороликов.
- Запись на диски. Простая и быстрая запись проектов на DVD, Blu-ray и CD.
- Интеграция с другими продуктами Nero. Гладкая интеграция с другими программами пакета Nero для расширенных мультимедийных возможностей.