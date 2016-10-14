Nero Vision Xtra — продвинутое решение в области мультимедиа, предоставляющее мощные инструменты для работы с видео и аудио. Программа сочетает в себе функционал редактора, конвертера и плеера, что делает ее идеальным выбором для тех, кто хочет получить всесторонний инструмент для работы с медиа. Nero Vision Xtra полностью адаптирована для русскоязычных пользователей.

Программа Nero Vision Xtra больше не поддерживается и не обновляется разработчиком. У нас размещена последняя работающая версия ПО.

Основные функции и возможности: