Bandicut — программа для редактирования видео. Приложение призвано решать три основные (но не единственные) задачи — нарезка, разделение на равные фрагменты и объединение видеороликов. Редактор Bandicut имеет несколько ключевых особенностей, обеспечивающих простоту, удобство и высокую скорость выполнения упомянутых действий над видео.

Работает Bandicut в ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс переведен на русский язык.

Зачем нужна программа Bandicut?

Как и отмечалось выше, программа имеет три основные функции по обработке видеороликов. Сразу после запуска Bandicut предлагает пользователю запустить один из трех режимов работы видеоредактора:

Резать

В данном режиме работы программа позволяет вырезать из видеоролика требуемый фрагмент любой продолжительности. Все, что требуется сделать пользователю — переместить ползунки либо установить значение времени начала и конца фрагмента, затем нажать на кнопку «Старт» для запуска процесса вырезки и последующего сохранения обработанного видеоматериала.

Программа Bandicut позволяет создавать несколько заданий по обрезке одного и того же видеоролика. Это позволяет, к примеру, вырезать из видео сразу несколько фрагментов разной продолжительности без необходимости создания нового проекта.

Разделить

Режим работы «Разделить» позволяет пользователю нарезать один и тот же видеоролик на фрагменты абсолютно одинаковой продолжительности. При добавлении видео в обработку программа предлагает пользователю нарезать его либо на определенное количество частей, либо на последовательные фрагменты (где кончается один, начинается другой) определенной продолжительности.

Соединить

Легко догадаться, что данный режим предназначен для объединения (слияния) нескольких видеороликов в одно целое видео. Функция работает очень просто. Пользователю достаточно лишь добавить в программу требуемое количество видеороликов, а затем кликнуть по кнопке «Старт» для выполнения задачи.

Объединяемые ролики легко менять местами в таймлайне путем перетаскиванием мыши, их также можно воспроизводить по отдельности.

Дополнительные функции Bandicut

Помимо решения перечисленных задач, Bandicut можно использовать и в других целях:

Извлечение аудио

После нажатия на кнопку «Старт» открывается небольшое окно с дополнительными настройками. Если включить пункт «Отдельно извлечь звуковую дорожку (.mp3)», в папке с выходным видеофайлом будет создан MP3-файл. Функция может пригодиться, к примеру, при необходимости извлечения аудио из музыкального клипа.

Есть и другая опция — «Удалить звуковую дорожку». Если ее задействовать, из видеоролика будет полностью вырезан звук.

Конвертация видео

Видеоредактор Bandicut поддерживает импорт множества (порядка 16) популярных форматов видео. Любой из поддерживаемых форматов может быть экспортирован в AVI, MP4, MKV или WEBM. Здесь также важны следующие моменты:

Пользователь может тонко настроить качество выходного видео путем изменения ключевых параметров выбранного видеокодека — тип битрейта, размер (можно выбрать один из пресетов либо ввести вручную) и FPS (количество кадров в секунду).

При сохранении видео в отличном от оригинального формате его качество не изменяется (если пользователь не изменил настройки по умолчанию).

Также программа позволяет тонко настроить и качество звука в видео (либо качество звука в MP3-файле при извлечении аудио) — кодек, битрейт, частота дискретизации, канальность и др.

Сжатие видео без потери качества

Некоторые видеоролики по различным техническим причинам могут иметь неоправданно большой размер занимаемого дискового пространства при малой продолжительности и невысоком разрешении. Это легко исправить при помощи Bandicut. Достаточно лишь вставить громоздкое видео в программу, а затем сохранить его в одном из поддерживаемых форматов (при необходимости можно "поиграть" с настройками видеокодека).

Полная версия Bandicut

Bandicut является условно-бесплатной программой. В бесплатной версии имеются ограничения по скорости обработки видеоматериалов (она минимальна). Кроме того, в конце каждого видео добавляется заставка с логотипом программы.