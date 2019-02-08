Bandicut — программа для редактирования видео. Приложение призвано решать три основные (но не единственные) задачи — нарезка, разделение на равные фрагменты и объединение видеороликов. Редактор Bandicut имеет несколько ключевых особенностей, обеспечивающих простоту, удобство и высокую скорость выполнения упомянутых действий над видео.
Работает Bandicut в ОС Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс переведен на русский язык.
Зачем нужна программа Bandicut?
Как и отмечалось выше, программа имеет три основные функции по обработке видеороликов. Сразу после запуска Bandicut предлагает пользователю запустить один из трех режимов работы видеоредактора:
- Резать
В данном режиме работы программа позволяет вырезать из видеоролика требуемый фрагмент любой продолжительности. Все, что требуется сделать пользователю — переместить ползунки либо установить значение времени начала и конца фрагмента, затем нажать на кнопку «Старт» для запуска процесса вырезки и последующего сохранения обработанного видеоматериала.
Программа Bandicut позволяет создавать несколько заданий по обрезке одного и того же видеоролика. Это позволяет, к примеру, вырезать из видео сразу несколько фрагментов разной продолжительности без необходимости создания нового проекта.
- Разделить
Режим работы «Разделить» позволяет пользователю нарезать один и тот же видеоролик на фрагменты абсолютно одинаковой продолжительности. При добавлении видео в обработку программа предлагает пользователю нарезать его либо на определенное количество частей, либо на последовательные фрагменты (где кончается один, начинается другой) определенной продолжительности.
- Соединить
Легко догадаться, что данный режим предназначен для объединения (слияния) нескольких видеороликов в одно целое видео. Функция работает очень просто. Пользователю достаточно лишь добавить в программу требуемое количество видеороликов, а затем кликнуть по кнопке «Старт» для выполнения задачи.
Объединяемые ролики легко менять местами в таймлайне путем перетаскиванием мыши, их также можно воспроизводить по отдельности.
Дополнительные функции Bandicut
Помимо решения перечисленных задач, Bandicut можно использовать и в других целях:
- Извлечение аудио
После нажатия на кнопку «Старт» открывается небольшое окно с дополнительными настройками. Если включить пункт «Отдельно извлечь звуковую дорожку (.mp3)», в папке с выходным видеофайлом будет создан MP3-файл. Функция может пригодиться, к примеру, при необходимости извлечения аудио из музыкального клипа.
Есть и другая опция — «Удалить звуковую дорожку». Если ее задействовать, из видеоролика будет полностью вырезан звук.
- Конвертация видео
Видеоредактор Bandicut поддерживает импорт множества (порядка 16) популярных форматов видео. Любой из поддерживаемых форматов может быть экспортирован в AVI, MP4, MKV или WEBM. Здесь также важны следующие моменты:
- Пользователь может тонко настроить качество выходного видео путем изменения ключевых параметров выбранного видеокодека — тип битрейта, размер (можно выбрать один из пресетов либо ввести вручную) и FPS (количество кадров в секунду).
- При сохранении видео в отличном от оригинального формате его качество не изменяется (если пользователь не изменил настройки по умолчанию).
Также программа позволяет тонко настроить и качество звука в видео (либо качество звука в MP3-файле при извлечении аудио) — кодек, битрейт, частота дискретизации, канальность и др.
- Сжатие видео без потери качества
Некоторые видеоролики по различным техническим причинам могут иметь неоправданно большой размер занимаемого дискового пространства при малой продолжительности и невысоком разрешении. Это легко исправить при помощи Bandicut. Достаточно лишь вставить громоздкое видео в программу, а затем сохранить его в одном из поддерживаемых форматов (при необходимости можно "поиграть" с настройками видеокодека).
Полная версия Bandicut
Bandicut является условно-бесплатной программой. В бесплатной версии имеются ограничения по скорости обработки видеоматериалов (она минимальна). Кроме того, в конце каждого видео добавляется заставка с логотипом программы.