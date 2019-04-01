Free Video Dub (в настоящее время — Free Video Editor) — программа для редактирования видео различных форматов (поддерживается большинство существующих видео-форматов). Приложение подходит для операционных систем Windows XP (SP3), Vista, 7, 8 и 10. Интерфейс редактора полностью переведен на русский язык.

Возможности Free Video Editor

Программа Free Video Editor является узкоспециализированным видеоредактором с основным упором на обрезку и конвертирование видео. При помощи данного приложения пользователь за короткое время сможет разделить видеоролик на части произвольной продолжительности либо вырезать из него ненужные фрагменты. Сделать это можно двумя способами:

Использование инструмента «Ножницы»

Все, что требуется пользователю — указать начало и конец фрагмента, который следует удалить из видео. Инструмент позволяет отмечать одновременно несколько фрагментов, что очень удобно при необходимости выполнения нескольких операций обрезки над одним видеороликом.

Дальнейшие действия редактора зависят от выбранной пользователем опции сохранения видео. Программа может просто удалить выделенные участки, а затем сохранить цельный видеоролик путем склеивания оставшихся фрагментов, либо разделить видео на части (каждая отдельная часть — невыделенные инструментом «Ножницы» участки).

Использование тегов

Данный инструмент позволяет устанавливать на любой точке видео специальные метки — теги. Их можно расставить вручную либо воспользоваться функцией автоматической расстановки:

Установка тегов на первом кадре каждой новой сцены видео (правильность расстановки меток может отличаться в зависимости от содержания и качества видеоролика).

Установка тегов с временным интервалом.

Установка тегов через равное количество кадров.

И распределение установленного пользователем количества тегов равномерно по всей продолжительности видео.

Теперь видеоролик может быть разделен по расставленным меткам. Также можно задействовать функцию сохранения изображений (кадров) в местах, где установлены теги. Данная опция особенно удобна, к примеру, при подготовке мини слайд-шоу к видео при его выгрузке на сайт (ключевые кадры могут последовательно отображаться при наведении посетителем курсора на блок со ссылкой на видеоролик).

Дополнительные функции и конвертирование видео

Редактор Free Video Editor имеет пару полезных функций — возможность регулировки уровня громкости (как в большую, так и меньшую сторону) и поворот видео на 90/180/270 градусов.

Импортированный и обработанный в программе Free Video Editor видеоролик может быть сохранен в одном из следующих форматов:

Первоначальный формат видео. Если программа позволила импортировать видеофайл, то она сможет и сохранить его в том же формате.

Видео-форматы — AVI, MP4 и MKV. Любые импортированные видеоролики можно конвертировать в один из этих форматов. Также имеется возможность установки выходного разрешения, выбора кодека, качества картинки и частоты дискретизации аудио для каждого из форматов.

Сохраняется только звук из видеоролика. Имеется возможность выбора битрейта и частоты аудио.

Графические форматы JPG и GIF. В первом случае сохраняются изображения с меток (было рассмотрено выше). При сохранении в формат GIF видеоролик трансформируется в анимацию, состоящую из всех кадров видео либо только тех кадров, на которые расставлены теги. Имеется возможность создания множества GIF-анимаций, разделенных по меткам. Разрешение GIF-картинки может быть 320х240, 176х144 или 128х96 пикселей.

Ограничения бесплатной версии

В бесплатной версии программы Free Video Dub (Free Video Editor) отсутствует возможность сохранения видео в первоначальном формате (возможна только его конвертация в MP4, AVI или MKV). Других ограничений нет. Также в обработанный видеоролик программа размещает водяной знак продолжительностью около 1 минуты (независимо от продолжительности самого видеоролика).