Bolide Movie Creator — простой видеоредактор, предназначенный для выполнения над видеоматериалом ряда стандартных операций: склеивание, обрезка, создание переходов, наложение несложных эффектов и т.д. Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Бесплатная версия сохраняет отредактированное видео с водяным знаком. Видеоредактор Bolide Movie Creator подходит для операционных систем Windows Vista, 7, 8/8.1 и 10 (поддерживаются 32-х и 64-битные ОС).

Функциональные возможности Bolide Movie Creator

Отметим, что Bolide Movie Creator поддерживает множество современных форматов видео, в т.ч. таких распространенных, как AVI, MPEG, AVI, VOB, MP4, DVD, WMV, 3GP, MOV и MKV. Кроме того, в качестве видео в программу можно добавлять изображения всех популярных форматов (все функции, доступные для видео, можно применять и для изображений). В число основных функций по работе с видео входят:

Одновременная работа с двумя и более видеодорожками.

Обрезка видео с указанной позиции на неограниченное количество фрагментов.

Вырезание выделенного фрагмента видео с возможностью вставки в любую позицию.

Перемещение фрагментов видео по временной шкале.

Кадрирование видео с последующим растягиванием кадра (зумом).

Настройка яркости, контрастности, насыщенности цвета, цветового баланса (красный/синий, зеленый/пурпурный).

Наложение между фрагментами видео разнообразных переходов (всего их более 40).

Наложение на видео различных визуальных эффектов — сепия, цветовая инверсия, мозаика, поворот, эрозия и многие другие.

Настройка прозрачности видео или отдельных его фрагментов.

Возможность создания виртуального экрана (вставка видео внутрь изображения с возможностью изменения геометрии сторон).

Наложение анимированного текста.

Возможность наложения звукового сопровождения (можно добавить несколько аудиодорожек).

Настройка продолжительности показа изображений при их добавлении в проект.

Кроме того, в Bolide Movie Creator предусмотрены функции для работы с аудио:

Обрезка звуковой дорожки на фрагменты с возможностью их перемещения.

Шумоподавление и нормализация звука.

Настройка громкости.

Изменение тональности.

Отключение звука для выделенного блока.

Увеличение скорости воспроизведения звука.

Наложение эффектов плавного нарастания и угасания звука.

Возможность записи звука с микрофона с настройкой чувствительности (записи сохраняются в файл).

Возможность сохранения аудио отдельно от видео в формате MP3.

Готовый к сохранению проект можно экспортировать в формате MP4, MKV, AVI, WMV и GIF с возможностью предварительной настройки качества видео (можно выбрать один из готовых вариантов пресетов либо настроить качество вручную путем увеличения/уменьшения битрейта).