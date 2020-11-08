Bolide Movie Creator — простой видеоредактор, предназначенный для выполнения над видеоматериалом ряда стандартных операций: склеивание, обрезка, создание переходов, наложение несложных эффектов и т.д. Программа распространяется по условно-бесплатной модели. Бесплатная версия сохраняет отредактированное видео с водяным знаком. Видеоредактор Bolide Movie Creator подходит для операционных систем Windows Vista, 7, 8/8.1 и 10 (поддерживаются 32-х и 64-битные ОС).
Функциональные возможности Bolide Movie Creator
Отметим, что Bolide Movie Creator поддерживает множество современных форматов видео, в т.ч. таких распространенных, как AVI, MPEG, AVI, VOB, MP4, DVD, WMV, 3GP, MOV и MKV. Кроме того, в качестве видео в программу можно добавлять изображения всех популярных форматов (все функции, доступные для видео, можно применять и для изображений). В число основных функций по работе с видео входят:
- Одновременная работа с двумя и более видеодорожками.
- Обрезка видео с указанной позиции на неограниченное количество фрагментов.
- Вырезание выделенного фрагмента видео с возможностью вставки в любую позицию.
- Перемещение фрагментов видео по временной шкале.
- Кадрирование видео с последующим растягиванием кадра (зумом).
- Настройка яркости, контрастности, насыщенности цвета, цветового баланса (красный/синий, зеленый/пурпурный).
- Наложение между фрагментами видео разнообразных переходов (всего их более 40).
- Наложение на видео различных визуальных эффектов — сепия, цветовая инверсия, мозаика, поворот, эрозия и многие другие.
- Настройка прозрачности видео или отдельных его фрагментов.
- Возможность создания виртуального экрана (вставка видео внутрь изображения с возможностью изменения геометрии сторон).
- Наложение анимированного текста.
- Возможность наложения звукового сопровождения (можно добавить несколько аудиодорожек).
- Настройка продолжительности показа изображений при их добавлении в проект.
Кроме того, в Bolide Movie Creator предусмотрены функции для работы с аудио:
- Обрезка звуковой дорожки на фрагменты с возможностью их перемещения.
- Шумоподавление и нормализация звука.
- Настройка громкости.
- Изменение тональности.
- Отключение звука для выделенного блока.
- Увеличение скорости воспроизведения звука.
- Наложение эффектов плавного нарастания и угасания звука.
- Возможность записи звука с микрофона с настройкой чувствительности (записи сохраняются в файл).
- Возможность сохранения аудио отдельно от видео в формате MP3.
Готовый к сохранению проект можно экспортировать в формате MP4, MKV, AVI, WMV и GIF с возможностью предварительной настройки качества видео (можно выбрать один из готовых вариантов пресетов либо настроить качество вручную путем увеличения/уменьшения битрейта).