SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Bolide Movie Creator

В данном списке представлены программы для замены Bolide Movie Creator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bolide Movie Creator, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

Kdenlive
Kdenlive

Версия 26.08.2

Программа для нелинейного редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
OpenShot Video Editor
OpenShot Video Editor

Версия 4.0.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (13)
AVS Video Editor
AVS Video Editor

Версия 26.0.2.17

Программа для редактирования, монтажа и конвертирования видео и аудио

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (12)
FilmForth
FilmForth

Версия 2.3.9.70

Многофункциональный видередактор для Windows 10 и 11

Оценок пока нет
Easy Video Maker
Easy Video Maker

Версия v12.12

Программа для редактирования видео

Оценок пока нет
VSDC Free Video Editor
VSDC Free Video Editor

Версия 8.1

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ВидеоМОНТАЖ
ВидеоМОНТАЖ

Версия 15.0

Удобный видеоредактор на русском языке

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
ВидеоШОУ
ВидеоШОУ

Версия 5.0

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Free Video Editor
Free Video Editor

Версия 1.4.57.311

Бесплатный редактор и конвертер видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wondershare Filmora
Wondershare Filmora

Версия 10.2.0.32 (6.6.1.34)

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Avidemux
Avidemux

Версия 2.7.6

Бесплатный редактор видео

Рейтинг 1,7 из 5 1,7 (3)
Boilsoft Video Splitter
Boilsoft Video Splitter

Версия 7.02.2

Программа для обрезки видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Shotcut
Shotcut

Версия 19.10.20

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Free Video Dub
Free Video Dub

Версия 1.4.54

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Bandicut
Bandicut

Версия 3.1.4.480

Программа для обрезки, нарезки и соединения видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Avid Media Composer
Avid Media Composer

Версия 2018.7

Программа для редактирования и монтажа видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
VirtualDub
VirtualDub

Версия 1.10.4

Программа для редактирования видео

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Wondershare Video Editor
Wondershare Video Editor

Версия 4.8

Создание роликов из видео с мобильных телефонов и цифровых камер

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Movavi Video Editor SE
Movavi Video Editor SE

Версия 7

Профессиональное редактирование видео

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)