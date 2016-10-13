SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MediaGet

В данном списке представлены программы для замены MediaGet. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MediaGet, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 20 программ

uTorrent Classic
uTorrent Classic

Версия 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (41)
qBittorrent
qBittorrent

Версия 5.2.4

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorren-сетях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
Download Studio
Download Studio

Версия 1.23.0.0

Программа для скачивания торрент-файлов, в т.ч. из встроенной библиотеки загрузок

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (21)
BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
Transmission
Transmission

Версия 4.1.3

Программа для скачивания файлов из торрент-сетей

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (9)
µTorrent Web
µTorrent Web

Версия 1.4

Программа для скачивание торрент-файлов в браузере

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Tixati
Tixati

Версия 3.38-1

Программа для поиска и скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Torrent Manager PRO
Torrent Manager PRO

Версия 1.318.149.0

Альтернативный торрент-клиент

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
ComboPlayer
ComboPlayer

Версия 3.0.7

Полностью бесплатный и простой медиаплеер

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (21)
Shareman
Shareman

Версия 3

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, бесплатный файлообменник

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (83)
GetSee
GetSee

Версия 2.7.7

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, аудиокниг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (192)
FrostWire
FrostWire

Версия 6.7.8

Бесплатный торрент-клиент для Windows с возможностью просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
BitTornado
BitTornado

Версия 0.3.17

Бесплатный торрент-клиент для Windows с поддержкой командной строки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Tribler
Tribler

Версия 7.1.3

Программа для анонимного скачивания торрент-файлов и просмотра торрент-видео в онлайне

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
BitSpirit
BitSpirit

Версия 3.6.0.550

Менеджер закачек и torrent-клиент

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eMule
eMule

Версия 0.50a

Свободный клиент файлообменной сети ed2k.

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)