Программа Vuze — это торрент-клиент с расширенным функционалом. Основное назначение данного приложения — скачивание и раздача файлов в принговых (P2P — Peer-to-Peer) сетях с использованием протокола BitTorrent.

Программа в своей работе также задействует сетевые протоколы Nodezilla, I2P и Tor для шифрования потоков данных, что делает возможным анонимного скачивания/передачи файлов и/или обхода блокировок пользовательского компьютера или сети на использование BitTorrent-сетей.

Возможности программы Vuze

Из множества функциональных возможностей торрент-клиента Vuze следует отметить:

Работа со всеми существующими торрент-трекерами, независимо от технологий распространения торрент-файлов, версий клиентов других пользователей BitTorrent-сетей и т.д. Другими словами, Vuze не имеет тех проблем с подключением к сетям, приемом и передачей данных, которые наблюдаются у многих аналогичных приложений.

Поддержка Magnet-ссылок, web-seeding, UPnP, IPv6, DHT, PEX и всех других существующих технологий и сетевых протоколов, использующихся в BitTorrent-сетях.

Доступ к самой большой в мире торрент-библиотеке. В клиенте Vuze реализован поиск файлов по метаданным (название, размер и др.) в таких популярных библиотеках как Internet Achive, Legit Torrent, Vuze (собственная библиотека от разработчиков) и других.

Интегрированный веб-браузер позволяет осуществлять поиск по запросу в выбранной пользователем поисковой системе.

Возможность создания собственного торрент-трекера. При приложении Vuze предусмотрены инструменты, позволяющие любому пользователю делиться своими файлами путем запуска на компьютере собственной BitTorrent-сети. При использовании этого механизма раздаваемые файлы становятся видимыми для обнаружения во внешней сети другими пользователями клиента. При необходимости можно даже организовать раздачу чужих торрентов (без необходимости скачивания файлов). Также предусмотрены механизмы защиты данных путем шифрования и/или установки пароля, который потребуется ввести для скачивания раздаваемых файлов.

Возможность подключения большого числа внешних плагинов для расширения функциональных возможностей клиента. В программу уже встроено несколько плагинов, для установки дополнительных следует перейти в соответствующий раздел официального сайта программы.

И множество других возможностей.

Также следует отметить наличие гибких настроек самого клиента. Разработчики Vuze предусмотрели настройки работы любых существующих параметров работы BitTorrent-сетей и связанных с ними технологиями передачи данных.

Платная и бесплатная версия Vuze

Несмотря на то, что программа Vuze имеет открытый исходный код и распространяется совершенно бесплатно, ее разработчики все же создали платную версию с некоторыми функциональными преимуществами. Pro-версия клиента имеет следующие особенности:

Отсутствие рекламного баннера в основном окне программы.

Возможность записи DVD-дисков напрямую из приложения.

Встроенная защита от вирусного и потенциального опасного ПО в скачиваемых пользователем файлах.

Проигрывание потокового видео во время скачивания.

Обе версии приложения Vuze имеют поддержку русского языка (частичную). Программа работает во всех версиях Windows (начиная с Win XP) разрядностью 32 и 64 бит.