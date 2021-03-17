MediaGet — программа для поиска и скачивания файлов с торрент-трекеров с возможностью проигрывания мультимедиа-файлов (видео и аудио) в режиме реального времени до окончания закачки. Это бесплатный торрент/P2P/DHT-клиент, подходящий для работы в операционных системах Windows XP, Vista, 7, 8, 10 и 11 (32/64 бит). Также есть приложение MediaGet для Android. Интерфейс программы переведен на русский язык.

Зачем нужна программа MediaGet?

Программа MediaGet сочетает в себе возможности торрент-клиента и онлайн мультимедиа-проигрывателя (торрент-плеера). Основное отличие MediaGet от ряда аналогичных приложений заключается в наличии крупного каталога файлов, разбитого на множество категорий (фильмы, музыка, сериалы, игры и т.д.), а также встроенного поиска файлов по их названию и/или присущим им ключевым словам, вплоть до имен и фамилий актеров и исполнителей, разработчиков игр и программ и т.д.

Встроенный торрент-плеер, позволяющий воспроизводить мультимедиа-файлы до окончания их скачивания, присутствует у многих торрент-клиентов, однако в большинстве случаев – это платная опция. Пользователи MediaGet могут пользоваться этими возможностями бесплатно.

Таким образом, основное и единственное предназначение программы MediaGet – поиск файлов в интернете и последующее их скачивание либо воспроизведение.

Функции и возможности MediaGet

Программа MediaGet – это больше, чем обычный торрент-клиент. Для достижения такого (условного) статуса разработчики предусмотрели множество удобных функций для пользователей.

Скачивание торрентов

Приложение поддерживает скачивание стандартным способом путем импорта пользователем файлов «.torrent» либо прямых HTTP-ссылок на них. Также MediaGet поддерживает возможность добавления magnet-ссылок на торрент-файлы.

При этом ни сама программа, ни ее разработчики не являются источниками файлов. Все они хранятся на компьютерах пользователей P2P-сетей (в данном случае – торрент-сетей). Программа MediaGet только лишь предоставляет возможность поиска и скачивания этих файлов.

Другие особенности работы с закачками:

Там, где это возможно, MediaGet отобразит несколько вариантов файлов (или источников) для скачивания. Если это, например, видео- или аудиоматериалы, то варианты будут отличаться качеством и размером.

Отображение скорости соединения в виде трехзвездочного рейтинга с источником файла до старта закачки.

Возможность установки закачек на паузу с последующим продолжением скачивания с места остановки.

Возможность добавления закачек «на потом» с указанием конкретного времени ее запуска. Также можно указать время для остановки скачивания, независимо от того, был ли загружен файл до конца.

Сортировка всех текущих закачек и раздач по дате добавления, названию, степени загрузки, статусу, скорости или размеру.

Автоматическое выключение компьютера при завершении всех закачек (либо по расписанию, если пользователем было установлено время остановки закачек).

Каталог торрент-файлов

Наибольшую ценность для многих пользователей представляет встроенный в программу MediaGet каталог торрент-файлов. Он разбит на несколько основных (фильмы, сериалы, мультфильмы и игры) разделов, в каждом из которых имеется множество тематических подразделов (жанры, годы съемки, различные подборки и т.д.).

В каталоге MediaGet также представлены книги, программы и музыку – достаточно воспользоваться встроенным поиском, где находятся данные разделы.

Здесь также предусмотрены функции сортировки для удобного просмотра и обнаружения интересующего контента. На некоторые раздачи (например, сериалы) можно подписаться, после чего программа будет уведомлять об обновлениях (выходах новых серий). Для этого требуется зарегистрироваться в системе MediaGet, что можно сделать прямо из программы. В качестве данных для авторизации возможно использование существующего аккаунта Google (в этом случае регистрацию проходить не потребуется).

Поиск торрентов

Встроенный в клиент MediaGet поисковый модуль, позволяющий находить файлы, что распространяются посредством частных P2P-сетей, к которым, в т.ч., относятся и все существующие торрент-трекеры. Функция поиска файлов обладает несколькими ключевыми особенностями, делающими ее эффективной и удобной в использовании:

Для скачивания торрент-файлов требуются источники (другие пользователи/пиры, уже скачавшие файл), потому в MediaGet была включена поддержка DHT – наиболее популярного сетевого протокола, служащего для обмена данными через пиринговые сети. Кроме того, программой поддерживаются и два других протокола – PEX и LSD, что обеспечивает более широкий охват при поиске пиров.

Функция автодополнения поискового запроса облегчает ввод текста для поиска, автоматически предоставляя несколько вариантов подходящих/популярных запросов.

Функция фильтрации результатов поиска позволяет выбрать тип искомого контента (фильмы, музыка и т.д.), установить минимальный/максимальный размер файла и год производства/выпуска материала или даже выбрать озвучку для фильма/сериала – профессиональную, любительскую или оригинальную (с субтитрами).

Также поисковый модуль способен генерировать запросы автоматически при клике пользователя по ссылкам, доступным в окне описания конкретного файла. Это может быть имя актера или исполнителя, режиссера или сценариста и т.д.

Проигрывание мультимедиа-файлов

Еще одна ключевая особенность программы MediaGet — возможность воспроизведения мультимедиа-файлов (любые поддерживаемые плеером форматы видео и аудио) без необходимости их полной загрузки. В данном режиме загрузка осуществляется последовательно — с самого начала файла. По мере скачивания медиаплеер MediaGet воспроизводит загруженные участки видео или аудио.

Следует иметь в виду, что для воспроизведения видео/аудио в режиме реального времени без лагов (задержек) требуется высокоскоростное подключение к интернету, и чем выше качество мультимедиа, тем выше потребуется скорость для его проигрывания. Конечно, для плавного проигрывания мультимедиа следует выбирать те предоставленные программой варианты источников для конкретного видео/аудио, что обладают наивысшим рейтингом скорости.

Отметим и способность MediaGet запоминать позицию воспроизведения мультимедиа-файла, с которой можно будет продолжить просмотр/прослушивание при выходе и последующем запуске программы.

И последнее – встроенный проигрыватель MediaGet запускается в отдельном плавающем окне, потому пользователь может просматривать фильмы и прослушивать музыку параллельно с поиском и скачиванием других файлов.

Дополнительный функционал MediaGet

Из наиболее значимых дополнительных функций MediaGet отметим:

Возможность регулировки скорости скачивания и раздачи уже скачанных торрент-файлов.

Возможность использования прокси-сервера для работы программы в интернете, что позволяет обходить блокировку BitTorrent со стороны интернет-провайдера и/или обеспечивает сетевую анонимность.

Возможность задания произвольного сетевого порта и задействования сетевых протоколов (включены по умолчанию) uPNP и NAT PMP, что в некоторых случаях также позволяет обходить блокировку BitTorrent-протоколов со стороны интернет-провайдера.

Наличие функции автоматической блокировки рекламы при просмотре потокового видео.

Возможность просмотра трейлеров к фильмам и сериалам (доступно не во всех раздачах).

Возможность генерации magnet-ссылки для любой закачки, которую можно будет отправить другому пользователю, чтобы и он смог присоединиться к скачиванию. Ссылку можно получить в окне скачивания конкретного файла либо в плеере (для видео и аудио) в момент его воспроизведения.

Отображение полной информации о закачке – адрес торрент-трекеров, на которых та была запущена, количество сидов/пиров, график скорости скачивания/раздачи и другие сведения.

Сохранение истории просмотров видео (можно в любой момент очистить или полностью отключить).

Простой в использовании пользовательский интерфейс со светлой и темной темами оформления.

Минимальное количество настроек без лишних нагромождающих функций и опций, присущих большинству существующих торрент-клиентов.

Единственный недостаток MediaGet заключается в наличии рекламного баннера в окне приложения (хотя в том же uTorrent их несколько). Однако его можно закрыть до следующего сеанса работы с программой.