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MediaGet

MediaGet

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

3,3 (29)
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Актуальная версия 3.01.3941
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Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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История изменений

Версия 3.01.3941

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Оценки программы

3,3

29 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о MediaGet

1 отзыв

Александр

Антивирус ругается. Сейчас просто нереально качать что то без вирусов. Даже сайт блокирует. Кругом обман.