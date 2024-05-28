BitTorrent Classic — классический торрент-клиент для массовой загрузки файлов через протокол BitTorrent с возможностью настройки приоритетов, планировщика и удаленного управления.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows XP и выше (32 и 64 бит) и имеет русскоязычный интерфейс.
Функции и возможности программы BitTorrent Classic
- Массовая загрузка нескольких торрентов. Клиент оптимизирован для одновременного скачивания большого количества файлов. Пользователь может выделить определенному торренту больше пропускной способности, чтобы ускорить его загрузку, в то время как остальные будут получать оставшийся трафик.
- Ограничение скорости входящего и исходящего трафика. Программа позволяет вручную установить максимальную скорость загрузки и отдачи. Это освобождает ресурсы сети для других задач: просмотра видео, видеозвонков или работы в браузере. Пользователь сам решает, сколько мегабайт в секунду отдать торрент-клиенту, чтобы интернет стабильно работал на остальных устройствах.
- Планировщик для автоматической загрузки и раздачи по расписанию. Можно задать время суток, когда клиент будет активно скачивать и раздавать файлы, а когда — приостанавливать активность. Например, настроить загрузку на ночь, когда интернет-канал свободен, или ограничить раздачу в рабочие часы, чтобы не мешать другим домочадцам. Планировщик работает автоматически после однократной настройки.
- Удаленное управление торрентами через браузер или мобильное приложение. Функция удаленного доступа позволяет добавлять торренты к загрузке с любого устройства: со смартфона, планшета или даже чужого компьютера через браузер. С помощью BitTorrent Classic достаточно зайти в веб-интерфейс или использовать официальное приложение, чтобы запустить или приостановить загрузку.
- Быстрая проверка состояния торрента и автоматизация. До начала скачивания и во время него можно проверить состояние торрента, чтобы избежать медленных или нерабочих раздач. RSS-каналы позволяют автоматизировать загрузку: клиент сам отслеживает новые торренты на выбранных сайтах и добавляет их в очередь без участия пользователя. Это особенно полезно для регулярного скачивания сериалов, фильмов, подкастов или обновлений программ.