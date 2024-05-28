BitTorrent Classic — классический торрент-клиент для массовой загрузки файлов через протокол BitTorrent с возможностью настройки приоритетов, планировщика и удаленного управления.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows XP и выше (32 и 64 бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности программы BitTorrent Classic