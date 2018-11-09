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Полезные советы 08.04.2026 1 минута

Что такое пир и сид в торренте?

Простым и понятным языком рассказываем о терминах при использовании торрентов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Многие задаются вопросом о том, что такое пир и сид, когда используют любой из торрент-клиентов. Давайте разберем, что это за понятия.

  1. Торрент пир — это любой компьютер в сети интернет, который так или иначе использует технологию пиринговых сетей через специальные программы (торрент-клиенты). Обычно пиры участвуют в процессе и раздачи и приема данных, то есть могут и скачивать, и раздавать.
  2. Торрент сид — такой пользователь торрент-клиента, который после скачивания определенного контента (например, фильм или музыку) продолжают его раздавать другим пользователям и таким образом приносит пользу пиринговой сети.

С практической точки зрения, эти понятия не несут определенной нагрузки при использовании торрент клиентов. Но если вы скачиваете файл с торрент-трекера, который контролирует количество разданного контента и количество скачанного, знания об этих определениях будут полезны. Придется делать настройки торрент-клиента под текущий торрент-трекер, чтобы его правила раздачи и приема выполнялись.

В своем торрент-клиенте в момент скачивания какого-либо файла можно посмотреть, какое количество пиров на данный момент обслуживается компьютером, и с какого количества сидов скачивается файлы. Выглядит это так:

Отображение пиров в торрент-клиенте

Управление пирами осуществляется через стандартное меню настроек любого торрент клиента. Можете ознакомиться с примером настройки uTorrent как одного из самых популярных торрент-клиента.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
Ace Stream Media
Ace Stream Media

Версия 3.1.32

Программа для просмотра/прослушивания торрент-тв, IPTV, радиостанций, онлайн и локальное видео/аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)

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