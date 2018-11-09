Что такое пир и сид в торренте?

Многие задаются вопросом о том, что такое пир и сид, когда используют любой из торрент-клиентов. Давайте разберем, что это за понятия.

Торрент пир — это любой компьютер в сети интернет, который так или иначе использует технологию пиринговых сетей через специальные программы (торрент-клиенты). Обычно пиры участвуют в процессе и раздачи и приема данных, то есть могут и скачивать, и раздавать. Торрент сид — такой пользователь торрент-клиента, который после скачивания определенного контента (например, фильм или музыку) продолжают его раздавать другим пользователям и таким образом приносит пользу пиринговой сети.

С практической точки зрения, эти понятия не несут определенной нагрузки при использовании торрент клиентов. Но если вы скачиваете файл с торрент-трекера, который контролирует количество разданного контента и количество скачанного, знания об этих определениях будут полезны. Придется делать настройки торрент-клиента под текущий торрент-трекер, чтобы его правила раздачи и приема выполнялись.

В своем торрент-клиенте в момент скачивания какого-либо файла можно посмотреть, какое количество пиров на данный момент обслуживается компьютером, и с какого количества сидов скачивается файлы. Выглядит это так:

Управление пирами осуществляется через стандартное меню настроек любого торрент клиента. Можете ознакомиться с примером настройки uTorrent как одного из самых популярных торрент-клиента.