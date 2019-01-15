Программы для скачивания торрентов — лучшие торрент-клиенты

В настоящий момент через торрент-сети передается огромное количество информации. Передача файлов между пользователями осуществляется через специальное программное обеспечение — торрент-клиенты (они же — программы для скачивания торрентов). Существует много приложений для Windows, способных открывать torrent-файлы. Рассмотрим наиболее распространенные из них.
uTorrent
Программа uTorrent является одним из самых известных во всем мире торрент-клиентов благодаря широкому набору функций, интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и низкому потреблению ресурсов компьютера.
Среди прочих положительных качеств программы следует отметить:
- Открытие torrent-файлов из любых источников (с локального, так и удаленного хранилища по URL), возможность создания торрентов для раздачи собственных файлов в пиринговых сетях, поддержка magnet-ссылок, загрузка статей по RSS-каналам связи.
- Поддержка распределенных хеш-таблиц DHT, благодаря чему возможен автоматический поиск торрент-пользователей по всему миру, подключение к ним и скачивание файлов на высоких скоростях.
- Наличие множества тонких сетевых настроек: установка скорости скачивания/раздачи, возможность соединение через Proxy-серверы, лимитирование входящего/исходящего трафика, шифрование сетевых протоколов для обеспечения анонимности, фильтрация IP-адресов и другие.
- Удаленный доступ к μTorrent на компьютере через любой браузер из любой точки планеты.
- Поддержка множества языков, включая русский.
- Гибкий настраиваемый интерфейс, наличие встроенного планировщика заданий, поддержка глобальных клавиш управления и т.д.
Приложение не лишено и минусов:
- Программа μTorrent — условно-бесплатное ПО. Бесплатная версия приложения имеет некоторые функциональные ограничения, например, невозможность воспроизведения потокового торрент-видео, отсутствие встроенной защиты от вирусов и другие. Кроме того, Free-версия программы имеет встроенную рекламу в виде анимированных баннеров в основном окне.
- Отсутствие встроенного поиска по торрент-трекерам (функция присутствует, однако результаты отображаются в браузере).
- Отсутствие каталогов с торрент-файлами (необязательная, но удобная функция, присутствующая у множества торрент-клиентов для быстрого поиска фильмов, музыки и т.д.).
MediaGet
MediaGet — еще один популярный (особенно в рунете) торрент-клиент со встроенным каталогом доступных для скачивания торрент-файлов. Программа рассчитана на использование обычными пользователями ПК, потому она не отличается наличием множества тонких настроек и имеет максимально простое управления.
К положительным моментам использования MediaGet следует отнести:
- Открытие torrent-файлов с локального диска, по URL и magnet‑ссылкам.
- Наличие большого встроенного каталога с фильмами, музыкой, сериалами, программами, книгами и т.д.
- Возможность бесплатного просмотра потокового торрент-видео.
- Поиск раздаваемых через торрент-сети файлов в популярных торрент-трекерах (их список может быть расширен вручную).
- Наличие наиболее важных сетевых настроек: регулировка скорости закачек/раздач, настройка proxy-серверов, поддержка различных механизмов поиска пиров/сидов и другие.
- Возможность создания собственного виртуального торрент-трекера для раздачи файлов среди пользователей MediaGet (требуется регистрация в программе).
- Полная поддержка русского языка.
Минусы программы MediaGet:
- Наличие рекламы в основном окне программы и в каждой отдельной вкладке каталога.
- Довольно слабый набор функций для опытных пользователей (если требуется наличие множества сложных сетевых настроек, лучше использовать μTorrent или аналогичный клиент).
- Многие виртуальные торрент-трекеры (каналы), созданные пользователями MediaGet, являются платными.
- Относительно высокое потребление ресурсов компьютера.
- Многими пользователями отмечаются достаточно продолжительные лаги при просмотре торрент-каталогов и поиске торрент-файлов.
qBittorrent
qBittorrent — еще один представитель торрент-клиентов, которые могут быть отнесены к классу профессиональных. Программа обладает практически идентичным μTorrent пользовательским интерфейсом и столь же широким набором функциональных возможностей, но есть и свои уникальные особенности.
К положительным особенностям программы qBittorrent следует отнести:
- Главное — qBittorrent полностью бесплатная свободно распространяемая программа. В интерфейсе приложения отсутствует какая-либо реклама вообще. PRO-версии qBittorrent не существует, поэтому приложение не выводит никаких уведомлений о ее приобретении.
- Как и в случае с μTorrent, программа qBittorrent имеет широкий спектр сетевых настроек по каждому из параметров работы торрент-клиента, поддерживает все варианты добавления торрент-файлов для скачивания, способен загружать статьи из RSS-каналов и многое другое.
- Возможность последовательного скачивания файлов, благодаря чему мультимедиа может воспроизводиться еще на стадии скачивания.
- Поддержка удаленного управления торрент-клиентом по Web-интерфейсу.
- Полная поддержка русского языка.
Есть у программы qBittorrent и некоторые недостатки:
- Поиск по торрентам в приложении qBittorrent предусмотрен, но для активации этой функции потребуется установка дополнительного ПО (Python).
- Отсутствие встроенного медиапроигрывателя. Т.е. для просмотра/прослушивания недоскаченных мультимедиа потребуется использование сторонних медиаплееров, поддерживающих воспроизведение потокового видео с локального хранилища (жесткого диска).
BitTorrent
BitTorrent — один из первых (если не самый первый) торрент-клиентов. Являясь своеобразным монополистом, программа быстро распространилась по всему миру. Сегодня BitTorrent активно развивается, но во многих странах уступает по рейтингу популярности альтернативным торрент-клиентам.
BitTorrent имеет множество преимущественных функциональных возможностей:
- Полный спектр сетевых настроек и настраиваемых параметров работы с закачками, раздачами и торрент-файлами.
- Поддержка различных сетевых протоколов и технологий для поиска пиров, обеспечения анонимности в сети и др.
- Удаленное управление из браузера.
- Настраиваемый интерфейс (следует отметить полное сходство интерфейсов у BitTorrent и μTorrent, т.к. эти программы выпускаются одним разработчиком).
- Поддержка русского языка.
Из недостатков BitTorrent следует отметить:
- Как и μTorrent, BitTorrent является условно-бесплатной программой с функциональными ограничениями Free-версии. Такие полезные функции, как проигрывание медиа до завершения скачивания, встроенная проверка файлов на вирусы, конвертация видео в различные форматы доступны только в PRO-версии приложения.
- Присутствуют рекламные баннеры в интерфейсе.
- Местами отсутствует перевод на русский язык.
- Поиск по торрентам осуществляется через браузер.
Vuze
Vuze — еще один торрент-клиент, который можно отнести к классу продвинутых. Программа Vuze имеет большое количество всевозможных настроек по работе с закачками/раздачами, внешней сетью, торрент-файлами и другими параметрами торрент-клиентов.
Приложение Vuze имеет следующие сильные стороны:
- Большое количество сетевых настроек. Здесь их больше чем у всех предыдущих торрент-клиентов. Кроме всех ранее рассмотренных сетевых параметров, в Vuze можно тонко настраивать сетевые сокеты, устанавливать proxy-серверы для работы программы в целом и отдельно для соединения с пирами, привязывать программу к конкретным физическим сетевым интерфейсам, настраивать методы шифрования трафика и многое другое.
- Еще одна ключевая особенность Vuze — возможность подключения внешних плагинов. С их помощью можно существенно расширить функционал программы, изменить внешний вид интерфейса и многое другое. К примеру, при помощи соответствующих плагинов настраивается поиск файлов по различным торрент-трекерам, осуществляется подключение к чатам и RSS-каналам, задаются параметры удаленного управления клиентом, создаются виртуальные трекеры и многое другое.
- Большое количество настроек оформления интерфейса, поведения торрент-клиента при старте/завершении закачек, работе с торрент-файлами и т.д.
- Наличие торрент-каталогов разнообразной тематики (при необходимости каталоги можно добавлять при помощи плагинов).
- Возможность сохранения настроек в файл для последующего их восстановления.
- Поддержка русского языка.
Из основных минусов программы следует отметить:
- Vuze — условно-бесплатная программа. В бесплатной версии отсутствует функция воспроизведения мультимедиа, проверки скачиваемых файлов на вредоносные программы, записи данных на оптические диски и другие.
- Присутствие рекламы в интерфейсе бесплатной версии программы.
- Установка постороннего софта при инсталляции программы (можно отключить вручную в мастере установки).
- Относительно высокое потребление ресурсов компьютера.
- Риск установки вредоносных плагинов (их следует скачивать только с проверенных сайтов).
- Местами отсутствует перевод на русский язык.
ZONA
ZONA — мультифункциональная программа, в одну из основных задач которой входит скачивание торрент-файлов. Среди плюсов данного программного продукта следует выделить:
- Наличие большого каталога с разнообразным цифровым контентом. В ZONA предусмотрен поиск по торрентам, присутствует удобная функция сортировки результатов (например, по году выпуска фильма, рейтингу, количеству скачивания и т.д.).
- Возможность работы с торрент-файлами, как любой другой торрент-клиент.
- Наличие встроенного медиаплеера для воспроизведения торрент-видео/аудио.
- Возможность просмотра различных онлайн-телеканалов (IPTV). В приложении предусмотрена отдельная вкладка со списком доступных российских и зарубежных телеканалов.
- Возможность регистрации в программе для добавления торрент-файлов в список избранных для закачки в будущем, сохранения истории закачек и т.д.
- Простой и понятный интерфейс на русском языке.
Минусы торрент-клиента ZONA:
- Наличие рекламы в интерфейсе программы, а также воспроизведение рекламных роликов перед просмотром потокового видео или телеканалов.
- Для доступа к некоторому контенту требуется оформление платной подписки на сайте программы.
- Малое количество сетевых настроек и параметров работы с закачками (присутствуют только базовые).
- Высокое потребление ресурсов компьютера, особенно при просмотре торрент-видео.
Tribler
Tribler является прямым конкурентом программы ZONA, обладает примерно таким же набором функций, но с собственными уникальными возможностями.
Преимущества и особенности приложения Tribler:
- Встроенный поиск по торрентам среди большого количества торрент-трекеров.
- Одна из ключевых особенностей — возможность подключения к внешней сети и скачивания/раздачи файлов через зашифрованные многоуровневые Tor-сети. При необходимости одновременно можно задействовать и прокси-серверы. Все это позволяет оставаться полностью анонимным в сети.
- Добавление торрентов для скачивания любыми способами.
- Возможность создания собственного виртуального трекера с добавлением в него неограниченного числа торрент-файлов (при это сами файлы на компьютере хранить необязательно, т.е. можно использовать торрент-файлы с любых трекеров).
- Наличие пользовательских каталогов с разнообразным торрент-контентом.
- Воспроизведение торрент-видео до завершения скачнивания.
- Программа бесплатная, реклама в интерфейсе отсутствует.
Минусы программы Tribler:
- Приложение Tribler осуществляет подсчет принятого трафика. По достижению определенного значения последующие закачки могут сильно тормозить, также перестают работать механизмы анонимности Tor. Чтобы снять ограничения, придется раздавать скачанные или собственные торрент-файлы.
- Присутствие пользовательских каналов, требующих платную подписку и/или имеющих сомнительный контент.
- Ввиду особенностей программы по части обеспечения анонимности, в некоторых случаях докачка торрент-файла становится невозможной при перезапуске программы.
- Малое количество настроек по любому из критериев функционирования торрент-клиентов.
- Высокое потребление компьютерных мощностей.
- Отсутствует поддержка русского языка.
Итоги
Из вышесказанного можно заметить, что существует два основных типа торрент-клиентов — функциональность первых "заточена" под скачивание и раздачу файлов (иногда с возможностью бесплатного воспроизведения потокового медиа), другие же по большей части служат для проигрывания торрент-видео и аудио. Чтобы выбор между подходящей программой не стал головной болью, рекомендуем устанавливать сразу оба типа торрент-клиентов — один только для закачек, другой — для просмотра медиаконтента.