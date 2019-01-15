Программы для скачивания торрентов — лучшие торрент-клиенты

В настоящий момент через торрент-сети передается огромное количество информации. Передача файлов между пользователями осуществляется через специальное программное обеспечение — торрент-клиенты (они же — программы для скачивания торрентов). Существует много приложений для Windows, способных открывать torrent-файлы. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

uTorrent Программа uTorrent является одним из самых известных во всем мире торрент-клиентов благодаря широкому набору функций, интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и низкому потреблению ресурсов компьютера. Среди прочих положительных качеств программы следует отметить: Открытие torrent-файлов из любых источников (с локального, так и удаленного хранилища по URL), возможность создания торрентов для раздачи собственных файлов в пиринговых сетях, поддержка magnet-ссылок, загрузка статей по RSS-каналам связи.

Поддержка распределенных хеш-таблиц DHT, благодаря чему возможен автоматический поиск торрент-пользователей по всему миру, подключение к ним и скачивание файлов на высоких скоростях.

Наличие множества тонких сетевых настроек: установка скорости скачивания/раздачи, возможность соединение через Proxy-серверы, лимитирование входящего/исходящего трафика, шифрование сетевых протоколов для обеспечения анонимности, фильтрация IP-адресов и другие.

Удаленный доступ к μTorrent на компьютере через любой браузер из любой точки планеты.

Поддержка множества языков, включая русский.

Гибкий настраиваемый интерфейс, наличие встроенного планировщика заданий, поддержка глобальных клавиш управления и т.д. Приложение не лишено и минусов: Программа μTorrent — условно-бесплатное ПО. Бесплатная версия приложения имеет некоторые функциональные ограничения, например, невозможность воспроизведения потокового торрент-видео, отсутствие встроенной защиты от вирусов и другие. Кроме того, Free-версия программы имеет встроенную рекламу в виде анимированных баннеров в основном окне.

Отсутствие встроенного поиска по торрент-трекерам (функция присутствует, однако результаты отображаются в браузере).

Отсутствие каталогов с торрент-файлами (необязательная, но удобная функция, присутствующая у множества торрент-клиентов для быстрого поиска фильмов, музыки и т.д.).

MediaGet MediaGet — еще один популярный (особенно в рунете) торрент-клиент со встроенным каталогом доступных для скачивания торрент-файлов. Программа рассчитана на использование обычными пользователями ПК, потому она не отличается наличием множества тонких настроек и имеет максимально простое управления. К положительным моментам использования MediaGet следует отнести: Открытие torrent-файлов с локального диска, по URL и magnet‑ссылкам.

Наличие большого встроенного каталога с фильмами, музыкой, сериалами, программами, книгами и т.д.

Возможность бесплатного просмотра потокового торрент-видео.

Поиск раздаваемых через торрент-сети файлов в популярных торрент-трекерах (их список может быть расширен вручную).

Наличие наиболее важных сетевых настроек: регулировка скорости закачек/раздач, настройка proxy-серверов, поддержка различных механизмов поиска пиров/сидов и другие.

Возможность создания собственного виртуального торрент-трекера для раздачи файлов среди пользователей MediaGet (требуется регистрация в программе).

Полная поддержка русского языка. Минусы программы MediaGet: Наличие рекламы в основном окне программы и в каждой отдельной вкладке каталога.

Довольно слабый набор функций для опытных пользователей (если требуется наличие множества сложных сетевых настроек, лучше использовать μTorrent или аналогичный клиент).

Многие виртуальные торрент-трекеры (каналы), созданные пользователями MediaGet, являются платными.

Относительно высокое потребление ресурсов компьютера.

Многими пользователями отмечаются достаточно продолжительные лаги при просмотре торрент-каталогов и поиске торрент-файлов.

qBittorrent qBittorrent — еще один представитель торрент-клиентов, которые могут быть отнесены к классу профессиональных. Программа обладает практически идентичным μTorrent пользовательским интерфейсом и столь же широким набором функциональных возможностей, но есть и свои уникальные особенности. К положительным особенностям программы qBittorrent следует отнести: Главное — qBittorrent полностью бесплатная свободно распространяемая программа. В интерфейсе приложения отсутствует какая-либо реклама вообще. PRO-версии qBittorrent не существует, поэтому приложение не выводит никаких уведомлений о ее приобретении.

Как и в случае с μTorrent, программа qBittorrent имеет широкий спектр сетевых настроек по каждому из параметров работы торрент-клиента, поддерживает все варианты добавления торрент-файлов для скачивания, способен загружать статьи из RSS-каналов и многое другое.

Возможность последовательного скачивания файлов, благодаря чему мультимедиа может воспроизводиться еще на стадии скачивания.

Поддержка удаленного управления торрент-клиентом по Web-интерфейсу.

Полная поддержка русского языка. Есть у программы qBittorrent и некоторые недостатки: Поиск по торрентам в приложении qBittorrent предусмотрен, но для активации этой функции потребуется установка дополнительного ПО (Python).

Отсутствие встроенного медиапроигрывателя. Т.е. для просмотра/прослушивания недоскаченных мультимедиа потребуется использование сторонних медиаплееров, поддерживающих воспроизведение потокового видео с локального хранилища (жесткого диска).

BitTorrent BitTorrent — один из первых (если не самый первый) торрент-клиентов. Являясь своеобразным монополистом, программа быстро распространилась по всему миру. Сегодня BitTorrent активно развивается, но во многих странах уступает по рейтингу популярности альтернативным торрент-клиентам. BitTorrent имеет множество преимущественных функциональных возможностей: Полный спектр сетевых настроек и настраиваемых параметров работы с закачками, раздачами и торрент-файлами.

Поддержка различных сетевых протоколов и технологий для поиска пиров, обеспечения анонимности в сети и др.

Удаленное управление из браузера.

Настраиваемый интерфейс (следует отметить полное сходство интерфейсов у BitTorrent и μTorrent, т.к. эти программы выпускаются одним разработчиком).

Поддержка русского языка. Из недостатков BitTorrent следует отметить: Как и μTorrent, BitTorrent является условно-бесплатной программой с функциональными ограничениями Free-версии. Такие полезные функции, как проигрывание медиа до завершения скачивания, встроенная проверка файлов на вирусы, конвертация видео в различные форматы доступны только в PRO-версии приложения.

Присутствуют рекламные баннеры в интерфейсе.

Местами отсутствует перевод на русский язык.

Поиск по торрентам осуществляется через браузер.

Vuze Vuze — еще один торрент-клиент, который можно отнести к классу продвинутых. Программа Vuze имеет большое количество всевозможных настроек по работе с закачками/раздачами, внешней сетью, торрент-файлами и другими параметрами торрент-клиентов. Приложение Vuze имеет следующие сильные стороны: Большое количество сетевых настроек. Здесь их больше чем у всех предыдущих торрент-клиентов. Кроме всех ранее рассмотренных сетевых параметров, в Vuze можно тонко настраивать сетевые сокеты, устанавливать proxy-серверы для работы программы в целом и отдельно для соединения с пирами, привязывать программу к конкретным физическим сетевым интерфейсам, настраивать методы шифрования трафика и многое другое.

Еще одна ключевая особенность Vuze — возможность подключения внешних плагинов. С их помощью можно существенно расширить функционал программы, изменить внешний вид интерфейса и многое другое. К примеру, при помощи соответствующих плагинов настраивается поиск файлов по различным торрент-трекерам, осуществляется подключение к чатам и RSS-каналам, задаются параметры удаленного управления клиентом, создаются виртуальные трекеры и многое другое.

Большое количество настроек оформления интерфейса, поведения торрент-клиента при старте/завершении закачек, работе с торрент-файлами и т.д.

Наличие торрент-каталогов разнообразной тематики (при необходимости каталоги можно добавлять при помощи плагинов).

Возможность сохранения настроек в файл для последующего их восстановления.

Поддержка русского языка. Из основных минусов программы следует отметить: Vuze — условно-бесплатная программа. В бесплатной версии отсутствует функция воспроизведения мультимедиа, проверки скачиваемых файлов на вредоносные программы, записи данных на оптические диски и другие.

Присутствие рекламы в интерфейсе бесплатной версии программы.

Установка постороннего софта при инсталляции программы (можно отключить вручную в мастере установки).

Относительно высокое потребление ресурсов компьютера.

Риск установки вредоносных плагинов (их следует скачивать только с проверенных сайтов).

Местами отсутствует перевод на русский язык.

ZONA ZONA — мультифункциональная программа, в одну из основных задач которой входит скачивание торрент-файлов. Среди плюсов данного программного продукта следует выделить: Наличие большого каталога с разнообразным цифровым контентом. В ZONA предусмотрен поиск по торрентам, присутствует удобная функция сортировки результатов (например, по году выпуска фильма, рейтингу, количеству скачивания и т.д.).

Возможность работы с торрент-файлами, как любой другой торрент-клиент.

Наличие встроенного медиаплеера для воспроизведения торрент-видео/аудио.

Возможность просмотра различных онлайн-телеканалов (IPTV). В приложении предусмотрена отдельная вкладка со списком доступных российских и зарубежных телеканалов.

Возможность регистрации в программе для добавления торрент-файлов в список избранных для закачки в будущем, сохранения истории закачек и т.д.

Простой и понятный интерфейс на русском языке. Минусы торрент-клиента ZONA: Наличие рекламы в интерфейсе программы, а также воспроизведение рекламных роликов перед просмотром потокового видео или телеканалов.

Для доступа к некоторому контенту требуется оформление платной подписки на сайте программы.

Малое количество сетевых настроек и параметров работы с закачками (присутствуют только базовые).

Высокое потребление ресурсов компьютера, особенно при просмотре торрент-видео.

Tribler Tribler является прямым конкурентом программы ZONA, обладает примерно таким же набором функций, но с собственными уникальными возможностями. Преимущества и особенности приложения Tribler: Встроенный поиск по торрентам среди большого количества торрент-трекеров.

Одна из ключевых особенностей — возможность подключения к внешней сети и скачивания/раздачи файлов через зашифрованные многоуровневые Tor-сети. При необходимости одновременно можно задействовать и прокси-серверы. Все это позволяет оставаться полностью анонимным в сети.

Добавление торрентов для скачивания любыми способами.

Возможность создания собственного виртуального трекера с добавлением в него неограниченного числа торрент-файлов (при это сами файлы на компьютере хранить необязательно, т.е. можно использовать торрент-файлы с любых трекеров).

Наличие пользовательских каталогов с разнообразным торрент-контентом.

Воспроизведение торрент-видео до завершения скачнивания.

Программа бесплатная, реклама в интерфейсе отсутствует. Минусы программы Tribler: Приложение Tribler осуществляет подсчет принятого трафика. По достижению определенного значения последующие закачки могут сильно тормозить, также перестают работать механизмы анонимности Tor. Чтобы снять ограничения, придется раздавать скачанные или собственные торрент-файлы.

Присутствие пользовательских каналов, требующих платную подписку и/или имеющих сомнительный контент.

Ввиду особенностей программы по части обеспечения анонимности, в некоторых случаях докачка торрент-файла становится невозможной при перезапуске программы.

Малое количество настроек по любому из критериев функционирования торрент-клиентов.

Высокое потребление компьютерных мощностей.

Отсутствует поддержка русского языка.