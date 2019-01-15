SoftSalad СОФТСАЛАТ
Лучшие программы 08.04.2026 8 минут

Программы для скачивания торрентов — лучшие торрент-клиенты

Список лучших торрент-клиентов для скачивания контента через интернет.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

В настоящий момент через торрент-сети передается огромное количество информации. Передача файлов между пользователями осуществляется через специальное программное обеспечение — торрент-клиенты (они же — программы для скачивания торрентов). Существует много приложений для Windows, способных открывать torrent-файлы. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

uTorrent

Программа uTorrent является одним из самых известных во всем мире торрент-клиентов благодаря широкому набору функций, интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу и низкому потреблению ресурсов компьютера.

Среди прочих положительных качеств программы следует отметить:

  • Открытие torrent-файлов из любых источников (с локального, так и удаленного хранилища по URL), возможность создания торрентов для раздачи собственных файлов в пиринговых сетях, поддержка magnet-ссылок, загрузка статей по RSS-каналам связи.
  • Поддержка распределенных хеш-таблиц DHT, благодаря чему возможен автоматический поиск торрент-пользователей по всему миру, подключение к ним и скачивание файлов на высоких скоростях.
  • Наличие множества тонких сетевых настроек: установка скорости скачивания/раздачи, возможность соединение через Proxy-серверы, лимитирование входящего/исходящего трафика, шифрование сетевых протоколов для обеспечения анонимности, фильтрация IP-адресов и другие.
  • Удаленный доступ к μTorrent на компьютере через любой браузер из любой точки планеты.
  • Поддержка множества языков, включая русский.
  • Гибкий настраиваемый интерфейс, наличие встроенного планировщика заданий, поддержка глобальных клавиш управления и т.д.

Программа uTorrent

Приложение не лишено и минусов:

  • Программа μTorrent — условно-бесплатное ПО. Бесплатная версия приложения имеет некоторые функциональные ограничения, например, невозможность воспроизведения потокового торрент-видео, отсутствие встроенной защиты от вирусов и другие. Кроме того, Free-версия программы имеет встроенную рекламу в виде анимированных баннеров в основном окне.
  • Отсутствие встроенного поиска по торрент-трекерам (функция присутствует, однако результаты отображаются в браузере).
  • Отсутствие каталогов с торрент-файлами (необязательная, но удобная функция, присутствующая у множества торрент-клиентов для быстрого поиска фильмов, музыки и т.д.).

uTorrent

MediaGet

MediaGet — еще один популярный (особенно в рунете) торрент-клиент со встроенным каталогом доступных для скачивания торрент-файлов. Программа рассчитана на использование обычными пользователями ПК, потому она не отличается наличием множества тонких настроек и имеет максимально простое управления.

К положительным моментам использования MediaGet следует отнести:

  • Открытие torrent-файлов с локального диска, по URL и magnet‑ссылкам.
  • Наличие большого встроенного каталога с фильмами, музыкой, сериалами, программами, книгами и т.д.
  • Возможность бесплатного просмотра потокового торрент-видео.
  • Поиск раздаваемых через торрент-сети файлов в популярных торрент-трекерах (их список может быть расширен вручную).
  • Наличие наиболее важных сетевых настроек: регулировка скорости закачек/раздач, настройка proxy-серверов, поддержка различных механизмов поиска пиров/сидов и другие.
  • Возможность создания собственного виртуального торрент-трекера для раздачи файлов среди пользователей MediaGet (требуется регистрация в программе).
  • Полная поддержка русского языка.

MediaGet

Минусы программы MediaGet:

  • Наличие рекламы в основном окне программы и в каждой отдельной вкладке каталога.
  • Довольно слабый набор функций для опытных пользователей (если требуется наличие множества сложных сетевых настроек, лучше использовать μTorrent или аналогичный клиент).
  • Многие виртуальные торрент-трекеры (каналы), созданные пользователями MediaGet, являются платными.
  • Относительно высокое потребление ресурсов компьютера.
  • Многими пользователями отмечаются достаточно продолжительные лаги при просмотре торрент-каталогов и поиске торрент-файлов.

Программа MediaGet

qBittorrent

qBittorrent — еще один представитель торрент-клиентов, которые могут быть отнесены к классу профессиональных. Программа обладает практически идентичным μTorrent пользовательским интерфейсом и столь же широким набором функциональных возможностей, но есть и свои уникальные особенности.

К положительным особенностям программы qBittorrent следует отнести:

  • Главное — qBittorrent полностью бесплатная свободно распространяемая программа. В интерфейсе приложения отсутствует какая-либо реклама вообще. PRO-версии qBittorrent не существует, поэтому приложение не выводит никаких уведомлений о ее приобретении.
  • Как и в случае с μTorrent, программа qBittorrent имеет широкий спектр сетевых настроек по каждому из параметров работы торрент-клиента, поддерживает все варианты добавления торрент-файлов для скачивания, способен загружать статьи из RSS-каналов и многое другое.
  • Возможность последовательного скачивания файлов, благодаря чему мультимедиа может воспроизводиться еще на стадии скачивания.
  • Поддержка удаленного управления торрент-клиентом по Web-интерфейсу.
  • Полная поддержка русского языка.

qBittorrent

Есть у программы qBittorrent и некоторые недостатки:

  • Поиск по торрентам в приложении qBittorrent предусмотрен, но для активации этой функции потребуется установка дополнительного ПО (Python).
  • Отсутствие встроенного медиапроигрывателя. Т.е. для просмотра/прослушивания недоскаченных мультимедиа потребуется использование сторонних медиаплееров, поддерживающих воспроизведение потокового видео с локального хранилища (жесткого диска).

Программа qBittorrent

BitTorrent

BitTorrent — один из первых (если не самый первый) торрент-клиентов. Являясь своеобразным монополистом, программа быстро распространилась по всему миру. Сегодня BitTorrent активно развивается, но во многих странах уступает по рейтингу популярности альтернативным торрент-клиентам.

BitTorrent имеет множество преимущественных функциональных возможностей:

  • Полный спектр сетевых настроек и настраиваемых параметров работы с закачками, раздачами и торрент-файлами.
  • Поддержка различных сетевых протоколов и технологий для поиска пиров, обеспечения анонимности в сети и др.
  • Удаленное управление из браузера.
  • Настраиваемый интерфейс (следует отметить полное сходство интерфейсов у BitTorrent и μTorrent, т.к. эти программы выпускаются одним разработчиком).
  • Поддержка русского языка.

BitTorrent

Из недостатков BitTorrent следует отметить:

  • Как и μTorrent, BitTorrent является условно-бесплатной программой с функциональными ограничениями Free-версии. Такие полезные функции, как проигрывание медиа до завершения скачивания, встроенная проверка файлов на вирусы, конвертация видео в различные форматы  доступны только в PRO-версии приложения.
  • Присутствуют рекламные баннеры в интерфейсе.
  • Местами отсутствует перевод на русский язык.
  • Поиск по торрентам осуществляется через браузер.

Программа BitTorrent

Vuze

Vuze — еще один торрент-клиент, который можно отнести к классу продвинутых. Программа Vuze имеет большое количество всевозможных настроек по работе с закачками/раздачами, внешней сетью, торрент-файлами и другими параметрами торрент-клиентов.

Приложение Vuze имеет следующие сильные стороны:

  • Большое количество сетевых настроек. Здесь их больше чем у всех предыдущих торрент-клиентов. Кроме всех ранее рассмотренных сетевых параметров, в Vuze можно тонко настраивать сетевые сокеты, устанавливать proxy-серверы для работы программы в целом и отдельно для соединения с пирами, привязывать программу к конкретным физическим сетевым интерфейсам, настраивать методы шифрования трафика и многое другое.
  • Еще одна ключевая особенность Vuze — возможность подключения внешних плагинов. С их помощью можно существенно расширить функционал программы, изменить внешний вид интерфейса и многое другое. К примеру, при помощи соответствующих плагинов настраивается поиск файлов по различным торрент-трекерам, осуществляется подключение к чатам и RSS-каналам, задаются параметры удаленного управления клиентом, создаются виртуальные трекеры и многое другое.
  • Большое количество настроек оформления интерфейса, поведения торрент-клиента при старте/завершении закачек, работе с торрент-файлами и т.д.
  • Наличие торрент-каталогов разнообразной тематики (при необходимости каталоги можно добавлять при помощи плагинов).
  • Возможность сохранения настроек в файл для последующего их восстановления.
  • Поддержка русского языка.

Vuze

Из основных минусов программы следует отметить:

  • Vuze — условно-бесплатная программа. В бесплатной версии отсутствует функция воспроизведения мультимедиа, проверки скачиваемых файлов на вредоносные программы, записи данных на оптические диски и другие.
  • Присутствие рекламы в интерфейсе бесплатной версии программы.
  • Установка постороннего софта при инсталляции программы (можно отключить вручную в мастере установки).
  • Относительно высокое потребление ресурсов компьютера.
  • Риск установки вредоносных плагинов (их следует скачивать только с проверенных сайтов).
  • Местами отсутствует перевод на русский язык.

Программа Vuze

ZONA

ZONA — мультифункциональная программа, в одну из основных задач которой входит скачивание торрент-файлов. Среди плюсов данного программного продукта следует выделить:

  • Наличие большого каталога с разнообразным цифровым контентом. В ZONA предусмотрен поиск по торрентам, присутствует удобная функция сортировки результатов (например, по году выпуска фильма, рейтингу, количеству скачивания и т.д.).
  • Возможность работы с торрент-файлами, как любой другой торрент-клиент.
  • Наличие встроенного медиаплеера для воспроизведения торрент-видео/аудио.
  • Возможность просмотра различных онлайн-телеканалов (IPTV). В приложении предусмотрена отдельная вкладка со списком доступных российских и зарубежных телеканалов.
  • Возможность регистрации в программе для добавления торрент-файлов в список избранных для закачки в будущем, сохранения истории закачек и т.д.
  • Простой и понятный интерфейс на русском языке.

ZONA

Минусы торрент-клиента ZONA:

  • Наличие рекламы в интерфейсе программы, а также воспроизведение рекламных роликов перед просмотром потокового видео или телеканалов.
  • Для доступа к некоторому контенту требуется оформление платной подписки на сайте программы.
  • Малое количество сетевых настроек и параметров работы с закачками (присутствуют только базовые).
  • Высокое потребление ресурсов компьютера, особенно при просмотре торрент-видео.

Программа ZONA

Tribler

Tribler является прямым конкурентом программы ZONA, обладает примерно таким же набором функций, но с собственными уникальными возможностями.

Преимущества и особенности приложения Tribler:

  • Встроенный поиск по торрентам среди большого количества торрент-трекеров.
  • Одна из ключевых особенностей — возможность подключения к внешней сети и скачивания/раздачи файлов через зашифрованные многоуровневые Tor-сети. При необходимости одновременно можно задействовать и прокси-серверы. Все это позволяет оставаться полностью анонимным в сети.
  • Добавление торрентов для скачивания любыми способами.
  • Возможность создания собственного виртуального трекера с добавлением в него неограниченного числа торрент-файлов (при это сами файлы на компьютере хранить необязательно, т.е. можно использовать торрент-файлы с любых трекеров).
  • Наличие пользовательских каталогов с разнообразным торрент-контентом.
  • Воспроизведение торрент-видео до завершения скачнивания.
  • Программа бесплатная, реклама в интерфейсе отсутствует.

Tribler

Минусы программы Tribler:

  • Приложение Tribler осуществляет подсчет принятого трафика. По достижению определенного значения последующие закачки могут сильно тормозить, также перестают работать механизмы анонимности Tor. Чтобы снять ограничения, придется раздавать скачанные или собственные торрент-файлы.
  • Присутствие пользовательских каналов, требующих платную подписку и/или имеющих сомнительный контент.
  • Ввиду особенностей программы по части обеспечения анонимности, в некоторых случаях докачка торрент-файла становится невозможной при перезапуске программы.
  • Малое количество настроек по любому из критериев функционирования торрент-клиентов.
  • Высокое потребление компьютерных мощностей.
  • Отсутствует поддержка русского языка.

Программа Tribler

Итоги

Из вышесказанного можно заметить, что существует два основных типа торрент-клиентов — функциональность первых "заточена" под скачивание и раздачу файлов (иногда с возможностью бесплатного воспроизведения потокового медиа), другие же по большей части служат для проигрывания торрент-видео и аудио. Чтобы выбор между подходящей программой не стал головной болью, рекомендуем устанавливать сразу оба типа торрент-клиентов — один только для закачек, другой — для просмотра медиаконтента.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

qBittorrent
qBittorrent

Версия 5.2.4

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorren-сетях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
Tribler
Tribler

Версия 7.1.3

Программа для анонимного скачивания торрент-файлов и просмотра торрент-видео в онлайне

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)

Читайте также

Программы для измерения скорости интернета
Программы для измерения скорости интернета

Список лучших программ и онлайн-сервисов для измерения скорости работы интернета.

Лучшие программы для чтения книг на компьютере
Лучшие программы для чтения книг на компьютере

Список лучших программ для чтения электронных книг на ПК.

Обсуждение статьи