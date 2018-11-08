Когда речь заходит о том, как скачать какой-нибудь фильм или музыкальный альбом с торрент-сайтов, в большинстве случаев стоит вопрос, как и чем это скачивать.

Технология "Торрент" (p2p, пиринговые сети) немного отличается от стандартного скачивания файлов с официальных сайтов разработчиков и других веб-сервисов. Как правило, для скачивания торрент-файлов используются специальные программы — торрент-клиенты. Для пользователя они не особо отличаются визуально от обычных менеджеров скачивания (даунлодеров), а их установка и использование не принесет каких-либо дополнительных неудобств.

Торрент-клиенты поддерживают такие форматы файлов, как .torrent и .magnet.

Если говорить простым языком, то файл формат .torrent содержит информацию о том, на каких компьютерах есть заявленный контент (фильм или музыкальная композиция).

Файл в формате .magnet содержит информацию о том, в каком месте лежит файл с форматом .torrent, и позволяет сразу запустить скачивание торрент-контента без дополнительных действий.

Основной особенностью, не в даваясь в подробности программного кода, и отличием от обычных даунлодеров можно считать возможность скачивания одновременно с разных децентрализованных компьютеров. Другими словами, скачивая какой-либо контент (файл музыкальной композиции или фильма) пользователь программы (торрент-клиента) в автоматическом режиме обращается за маленькими частями этого контента к тысячам других компьютеров, которые ранее уже скачивали этот контент (фильм, музыку, игру). Эти компьютеры-пиры принадлежат другим людям, которых вы не знаете, но это не означает, что скачивание происходит без их ведома. Сами компьютеры находятся в разных частях планеты, а торрент-клиент автоматически определяет, с какого компьютера-пира лучше и быстрее скачать файлы.

Во внутренних настройках любого торрент-клиента есть опции разрешения или запрещения скачивания с вашего компьютера. В случаях, когда у вас ограничен интернет-канал или идет оплата интернета по трафику, использование этой опции позволит снизить нагрузку и закрыть доступ других компьютеров к контенту. Кроме программных настроек решить вопрос разрешения или запрещения скачивания с вашего ПК можно путем обычного удаления файла из списка (дирректорий) самого торрент-клиента.

Хотим обратить внимание, что открытие доступа других пользователей-пиров к вашему контенту вовсе не означает их возможность получить доступ ко всему компьютеру, фотографиями и другим документам. Доступ дается только к тому контенту, который явно прописан в торрент-клиенте. Переживать о том, что мошенники смогут получить доступ к вашему ПК и всем его файлам, не стоит. Естестественно, при этом нужно использовать только проверенные и надежные торрент-клиенты из числа лучших программ.