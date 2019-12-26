IPTV (IP-телевидение) — телевидение, организованное в сетях передачи данных по протоколу IP. Но если совсем простыми словами, IPTV — технология вещания телеканалов в интернете. Тогда как вещание традиционного телевидения (аналогового или более современного — цифрового) осуществляется посредством передачи радиосигналов на специальных частотах "по воздуху", то в случае с IPTV используются те же проводные сети, на основе которых построен интернет.
Как работает IPTV?
IPTV можно сравнить, к примеру, с разговором по видеосвязи, но "в один конец" (только мы можем видеть и слышать собеседника, а он нас — нет). Для организации такого "разговора" у нашего "собеседника" должна быть в наличии веб-камера, компьютер и программа, которая будет получать сигнал с устройства, а затем передавать его в интернет. Нам же потребуется только компьютер и программа для приема этого сигнала и последующего его преобразования в видеокартинку (можно сказать, Skype).
Работа IP-телевидения происходит примерно по той же самой схеме, только в качестве источника видеосигнала выступает не наш собеседник, а телекомпания. Для создания видеоконтента вместо обычных веб-камера и домашних компьютеров используется профессиональное оборудование для видеосъемки и мощные компьютерные серверы, способные организовать трансляцию телеканала для миллионов зрителей.
В общих чертах, принцип работы IPTV ничем не отличается от обычного разговора по скайпу или (что ближе к IPTV) просмотра потового онлайн-видео, вещаемого для своих подписчиков каким-нибудь видеоблогером в инстаграмме или YouTube.
IPTV и интернет-телевидение
Для абсолютного большинства интернет-пользователей эти два понятия ничем не отличаются друг от друга. С технической точки зрения, IPTV и интернет-телевидение практически идентичны. Просто под IPTV понимается технология передачи цифрового ТВ именно кабельными операторами, которые вместо традиционных кабелей (подключаемых к телевизору) стали использовать сетевые кабели, подключаемые к ТВ-приставкам (или к телевизору со встроенной приставкой). Впрочем, путем нехитрых манипуляций сигнал от ТВ-приставки может кто угодно распространять дальше в сеть, "превращая" платное кабельное/спутниковое ТВ в бесплатное, доступное для просмотра без всевозможных дешифраторов. Скорее всего, это незаконно (мы не стали вникать в этот вопрос).
А вот под термином "IP-телевидение" понимается вещание по сети интернет именно общедоступных (бесплатных) телеканалов, которые можно просматривать на компьютере или на любом мобильном устройстве без использования специализированного оборудования. Грубо говоря, эта самая ТВ-приставка физически расположена в здании телекомпании, сигнал с нее обрабатывается их же компьютерами и распространяется в сеть их же сетевым оборудованием.
В рамках этой статьи мы рассматриваем IP-телевидение, которое можно смотреть на компьютере.
Как смотреть IPTV на компьютере?
Просматривать IPTV можно двумя способами — в браузере или при использовании видеоплееров, специально созданных для просмотра IP-телеканалов либо имеющих (помимо прочих) встроенную функцию просмотра IPTV.
Просмотр IPTV в браузере. Все, что требуется сделать — найти сайт, через который транслируются IPTV-телеканалы. Большинство таких сайтов, как правило, осуществляет трансляцию бесплатных каналов. Но есть и исключения. Ранее мы упоминали, что сигнал со своей домашней ТВ-приставки любой ее владелец при наличии соответствующих навыков и знаний может распространять в сеть. Для просмотра этих каналов в браузере иногда требуется наличие дополнительных программ, в большинстве случаев — Ace Stream Media.
Сами же сайты, через которые транслируются платные и бесплатные телеканалы, перечислять не будем — их можно найти в любой поисковой системе.
Просмотр IPTV через IPTV-плееры. IPTV в браузере — не очень удобное решение для тех, кто хочет превратить свой компьютер в телеприемник. Для этих целей лучше подходят специальные программы, многие из которых распространяются бесплатно, хотя и могут иметь платный функционал (как правило, для доступа к некоторым телеканалам).
IP-TV Player
Программа IP-TV Player (официальный сайт) — еще один видеоплеер, специализирующийся на воспроизведении IPTV-телеканалов. Данное приложение не привязано к какому-либо телеоператору. В качестве источника телеканалов здесь выступают специальные IPTV-плейлисты (списки воспроизведения). Как и в случае с любыми другими плейлистами, в них содержится информация о мультимедиа объекте, который следует воспроизвести. Т.к. IPTV — это сетевая технология, то и IPTV-плейлисты содержат сетевые данные (IP-адреса) всех добавленных в них телеканалов. Задача программы IP-TV Player — подключиться к указанному в списке IP-адресу и воспроизвести транслируемое телеканалом потоковое видео.
К счастью для неопытных пользователей, IP-TV Player не требует первоначальной настройки. После установки программа предлагает выбрать один из доступных плейлистов. По умолчанию — это "Интернет, Российское ТВ и радио" — в данном списке воспроизведения присутствуют все федеральные бесплатные телеканалы, а также несколько дополнительных, например — "Euronews", "Europa Plus TV" и даже "Disney Chanel" (всего 33 канала).
Есть у IP-TV Player важное преимущество — пользователи могут добавлять в программу свои собственные IPTV-плейлисты, представляющие собой файлы с расширением M3Uи и M3U8 (возможно, есть и другие). Эти списки воспроизведения можно найти в интернете на тематических сайтах или форумах либо даже создать самому, но в этом случае придется искать IP-адреса телеканалов, что не просто. Еще один вариант добавления плейлиста в программу IP-TV Player — указание прямой URL-ссылки на него (но и эти ссылки сначала предстоит найти самостоятельно).
Но во всем этом есть и минусы. Самый жирный — далеко не все каналы, добавленные в плейлист, могут быть успешно воспроизведены. Связано это с тем, что IP-адреса телеканалов время от времени меняются, в особенности тех, что ретранлируются владельцами ТВ-приставок. Также невозможность подключения к телеканалу может быть вызвана блокировкой определенных IP-адресов со стороны интернет-провайдера или самого владельца телеканала.
Для наглядного объяснения работы программы IP-TV Player приведем инструкцию по добавлению в нее собственного плейлиста:
- Так выглядит окно выбора провайдера, открывающееся при первом запуске программы IP-TV Player. Для добавления собственного плейлиста следует установить переключатель в положение "Адрес списка каналов (файл M3U)".
- В текстовое поле можно вписать URL-адрес плейлиста либо добавить его из файла, кликнув по кнопке "…". Мы воспользовались вторым вариантом.
- Сразу после нажатия "ОК" откроется основное окно программы. В правой части будут перечислены все телеканалы, описанные в добавленной плейлисте.
- Пробуем запустить первый попавшийся телеканал, например — Discovery.
- Как видим, все работает.
- Если требуется добавить еще один плейлист, следует воспользоваться основным меню (правый верхний угол окна), в котором нужно открыть подменю "Списки", а затем выбрать пункт "Добавить".
Существуют, конечно, и другие программы для воспроизведения IPTV-телекналов. На нашем сайте есть отдельная статья, в которой можно ознакомиться еще с тремя аналогичными приложениями.