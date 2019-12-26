IPTV (IP-телевидение) — телевидение, организованное в сетях передачи данных по протоколу IP. Но если совсем простыми словами, IPTV — технология вещания телеканалов в интернете. Тогда как вещание традиционного телевидения (аналогового или более современного — цифрового) осуществляется посредством передачи радиосигналов на специальных частотах "по воздуху", то в случае с IPTV используются те же проводные сети, на основе которых построен интернет.

Как работает IPTV? IPTV можно сравнить, к примеру, с разговором по видеосвязи, но "в один конец" (только мы можем видеть и слышать собеседника, а он нас — нет). Для организации такого "разговора" у нашего "собеседника" должна быть в наличии веб-камера, компьютер и программа, которая будет получать сигнал с устройства, а затем передавать его в интернет. Нам же потребуется только компьютер и программа для приема этого сигнала и последующего его преобразования в видеокартинку (можно сказать, Skype). Работа IP-телевидения происходит примерно по той же самой схеме, только в качестве источника видеосигнала выступает не наш собеседник, а телекомпания. Для создания видеоконтента вместо обычных веб-камера и домашних компьютеров используется профессиональное оборудование для видеосъемки и мощные компьютерные серверы, способные организовать трансляцию телеканала для миллионов зрителей. В общих чертах, принцип работы IPTV ничем не отличается от обычного разговора по скайпу или (что ближе к IPTV) просмотра потового онлайн-видео, вещаемого для своих подписчиков каким-нибудь видеоблогером в инстаграмме или YouTube.

IPTV и интернет-телевидение Для абсолютного большинства интернет-пользователей эти два понятия ничем не отличаются друг от друга. С технической точки зрения, IPTV и интернет-телевидение практически идентичны. Просто под IPTV понимается технология передачи цифрового ТВ именно кабельными операторами, которые вместо традиционных кабелей (подключаемых к телевизору) стали использовать сетевые кабели, подключаемые к ТВ-приставкам (или к телевизору со встроенной приставкой). Впрочем, путем нехитрых манипуляций сигнал от ТВ-приставки может кто угодно распространять дальше в сеть, "превращая" платное кабельное/спутниковое ТВ в бесплатное, доступное для просмотра без всевозможных дешифраторов. Скорее всего, это незаконно (мы не стали вникать в этот вопрос). А вот под термином "IP-телевидение" понимается вещание по сети интернет именно общедоступных (бесплатных) телеканалов, которые можно просматривать на компьютере или на любом мобильном устройстве без использования специализированного оборудования. Грубо говоря, эта самая ТВ-приставка физически расположена в здании телекомпании, сигнал с нее обрабатывается их же компьютерами и распространяется в сеть их же сетевым оборудованием. В рамках этой статьи мы рассматриваем IP-телевидение, которое можно смотреть на компьютере.

Как смотреть IPTV на компьютере? Просматривать IPTV можно двумя способами — в браузере или при использовании видеоплееров, специально созданных для просмотра IP-телеканалов либо имеющих (помимо прочих) встроенную функцию просмотра IPTV. Просмотр IPTV в браузере. Все, что требуется сделать — найти сайт, через который транслируются IPTV-телеканалы. Большинство таких сайтов, как правило, осуществляет трансляцию бесплатных каналов. Но есть и исключения. Ранее мы упоминали, что сигнал со своей домашней ТВ-приставки любой ее владелец при наличии соответствующих навыков и знаний может распространять в сеть. Для просмотра этих каналов в браузере иногда требуется наличие дополнительных программ, в большинстве случаев — Ace Stream Media . Сами же сайты, через которые транслируются платные и бесплатные телеканалы, перечислять не будем — их можно найти в любой поисковой системе. Просмотр IPTV через IPTV-плееры. IPTV в браузере — не очень удобное решение для тех, кто хочет превратить свой компьютер в телеприемник. Для этих целей лучше подходят специальные программы, многие из которых распространяются бесплатно, хотя и могут иметь платный функционал (как правило, для доступа к некоторым телеканалам).