Для очень многих пользователей некоторые пункты в настройках uTorrent - как говорится, темный лес и ни одной звезды. Для адекватной работы с программой неплохо бы знать немного о ее настройках. Все настройки uTorrent находятся в соответствующей вкладке. Также их можно вызвать комбинацией клавиш Ctrl + P. Настроек у uTorrent достаточно много, но не все они могут понадобиться.

ОБЩИЕ НАСТРОКИ UTORRENT В первую очередь обратимся к общим настройкам. Как всегда, рекомендуем убрать галочку с “Запускать вместе с Windows”, так как скорость загрузки вашего компьютера зависит от этого напрямую. Автообновление пусть будет. Обновление до бета-версий лучше отключить, пусть uTorrent обновляется только до стабильных версий. Обо всех устанавливаемых обновлениях вы узнаете, если поставите галочку возле “Оповещать перед установкой обновлений”. Удобной будет клавиша Антибосс на тот случай, если вы пользуетесь uTorrent на работе. Просто установите галочку и задайте клавишу или комбинацию клавиш в соседнем окошке. Теперь если на вас внезапно упала грозная тень начальника, просто нажмите на клавиатуре заветные кнопки - и можно ничего не бояться! uTorrent тихонько продолжит свою работу, при этом его не будет видно ни на экране, ни в трее, и начальник ни о чем не догадается. Всё остальное в общих настройках можно оставить как есть.

ИНТЕРФЕЙС Вкладка “Интерфейс” отвечает собственно за внешний вид программы. Настройки этой вкладки не требуют корректировки.

ПАПКИ Настройки вкладки “Папки” существенно облегчат задачу хранения скачанных файлов. Задайте конкретную папку для загружаемых и уже загруженных файлов - и больше не нужно ничего искать, всё будет в одном месте. Каждому файлу можно задать собственное имя при сохранении на компьютере - сразу будет понятно, что это за файл и к чему относится.

СОЕДИНЕНИЕ Во вкладке “Соединение” настройки можно оставить как есть. Только обратите внимание на то, чтобы не было галочки напротив “Случайный порт при запуске”, иначе при каждом новом запуске программы будет меняться номер порта и открываться совершенно новый. Из-за таких смен портов может произойти путаница, и программа не будет работать должным образом. Ну и на всякий случай проверьте, чтобы стояла галочка “В исключения брэндмауэра”, иначе вы просто не сможете ничего скачать. uTorrent можно запускать и через прокси-серверы, но это уже скорее опция для продвинутых пользователей.

НАСТРОЙКА СКОРОСТИ Теперь самое главное - это правильно настроить скорость uTorrent. Как же это сделать, чтобы и торрент скачать, и нормально в интернете посидеть? Придется немного повозиться. Есть два способа. Способ простейший: заходим во вкладку “Скорость” в uTorrent. Открываем рекомендованную таблицу значений Юторрента: Если вы знаете скорость интернета, достаточно будет найти ее значение в таблице и проставить его в настройках. Способ посложнее: высчитать самому. Это будет даже ближе к истине. Как это сделать? Например, скорость вашего интернет-соединения - 8,6 Мбит/сек (официальный источник Akamai Technologies). Тогда: Общее ограничение скорости приема составит: 8,6 Мбит/сек = это 8,6:8 Мбайт/сек = это 1,075 Мбайт/сек. В настройках программы нужно подставить цифру в килобайтах, это получается 1075 Кб/сек. Для ровного счета можно указать 1000 Кб/сек. Максимальная скорость отдачи - это скорость, с которой файлы будут забирать у вас другие пользователи. Чем выше значение скорости отдачи, тем ниже будет скорость закачки файла у вас. Поэтому логично сделать отдачу меньше - допустим, десятая часть от скорости скачивания, то есть 200 Кбит. Количество соединений в этой настройке означает максимальное количество пользователей, скачивающих файлы с вашего компьютера. По умолчанию указано 200 соединений и это нормальный показатель, который можно так и оставить Количество присоединенных пиров на один торрент стоит ограничить, чтобы у вас было достаточно пиров для скачивания, но при этом вы не раздавали слишком многим. По умолчанию значение 50, пусть так и будет. Последнее значение - количество слОтов отдачи на один торрент. Слот - это число соединений, используемых для раздачи больших файлов. В интернете можно найти информацию, что количество слотов должно быть обязательно более 30. Однако на практике гораздо меньшее их количество вполне достаточно и оправдывает себя. С меньшим количеством вы раздаете файлы всего паре человек, но зато быстро.

BITTORRENT НАСТРОЙКИ Настройки во вкладке BitTorrent можно оставить такими, как есть. Разве что присмотреться внимательнее к пункту “Поиск локальных пиров” - и отключить, если вы не сидите в крупной локальной сети. При обращении программы к локальным сетям идет большая нагрузка на систему. “Scrape-запросы” можно тоже отключить, а исходящее шифрование пусть будет включено.

ЛИМИТ ТРАФИКА Вкладка “Лимит трафика” говорит сама за себя. Здесь вы можете задать ограничения на передачу трафика, хотя это скорее предусмотрено для тех случаев, когда у вас лимитированный тариф.

ОЧЕРЕДНОСТЬ Во вкладке “Очередность” значения уже заданы по умолчанию. Можно воспользоваться упомянутой ранее таблицей - выбрать значения из двух последних столбцов напротив скорости своего соединения. Можно задать значения руками. Слишком большое значение максимума активных торрентов (отдач или загрузок) загружает систему, так что учитывайте это, особенно если у вас достаточно старенький компьютер. Максимум одновременных загрузок указывает на число торрентов, загружаемых в одно и то же время. Если у вас загружается что-то тяжелое – лучше поставить 1, иначе ждать придется очень долго. Можно прибегнуть к маленькой хитрости: минимальное соотношение (%) указать минус единица. Таким образом, uTorrent не будет останавливать закачку независимо от соотношения скачанного и отданного.

ПЛАНИРОВЩИК uTorrent удобен тем, что в нем есть встроенный планировщик. Благодаря ему вы можете установить порядок и очередность закачек.

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП Удаленный доступ - возможность подключиться к другому компьютеру (например, друга), использующему uTorrent - для отдачи файлов напрямую с его ПК.

ВКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНО Вкладка “Дополнительно” может заинтересовать вас следующими параметрами. Для активации параметров со значениями true (ДА) /false (НЕТ) кликните на нужный параметр и внизу выберите ДА или НЕТ. значение net.bind_ip уместно задать, если вы используете одновременно несколько адаптеров. Указать IP нужно в таблице значений: настройка параметра net.low_cpu поможет немного снизить нагрузку на процессор значение rss.update_interval указывает, как часто будет обновляться RSS лента включение ipfilter.enable блокирует IP адреса gui.update_rate означает скорость обновления интерфейса Юторрент активация gui.delete_to_trash укажет программе перемещать удаленный файлы в корзину значение true напротив gui.bypass_search_redirect отключит рекламу с search.utorrent.com