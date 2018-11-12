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Полезные советы 08.04.2026 2 минуты

Торрент-трекеры — что это и зачем они нужны?

Что такое торрент-трекеры и зачем они нужны? Торрент-клиенты, сиды, пиры и торрент-трекеры с фильмами, играми и другим контентом.

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Скачивание почти любого фильма или музыкального альбома в текущий момент неразрывно связано с торрент-трекерами, торрент-клиентамипирами и сидами, а также другими понятиями. Если некоторые из них мы уже разбирали, то сегодня расскажем, что такое торрент-трекер и зачем он нужен.

Торрент-клиенты для скачивания файлов через торрент доступны для абсолютно бесплатного скачивания — торрент-клиенты и программы для скачивания torrent.

В переводе с английского "трекер" значит "отслеживание". В данном контексте отслеживание торрент-файлов. Не вдаваясь в тонкие детали сложных сетевых протоколов и технологических особенностей, торрент-трекер можно определить как библиотеку торрент-файлов, в которых так или иначе указаны адреса компьютеров, с которых можно скачать любые файлы (музыка, кино, игры, программы). Другими словами, это хранилище адресов других компьютеров, откуда можно скачать то, что вам нужно. Выглядит это примерно так:

 Торрент-трекер

Как правило, торрент-трекер представлен интернет-сайтом, который содержит в себе структурированный по тематикам каталог. Заходя на такой сайт, можно найти нужный файл в соответствующем разделе, скачать его и запустить скачивание через один из торрент-клиентов.

Качество торрент-трекера определяется числом ссылок в каталоге на разный контент и скоростью его обновления. Последнее зависит от числа зарегистрированных на торрент-трекере пользователей и их возможностями по обновлению каталога новой информацией.

Важно отметить, что на заре появления торрент-трекеров очень важным показателем при его использовании было соотношение скачанного и раздаваемого контента. Это было необходимо и важно для поддержания большего числа пиров в рамках данного трекера.

Для тех, кто хочет получить все торрент-файлы в одном месте, существуют так называемые агрегаторы торрент-файлов, которые сканируют различные торрент-трекеры и дают ссылки на их контент по названию. Например, через такой агрегатор можно найти фильмы и игры по обычному поисковому запросу.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
Shareman
Shareman

Версия 3

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, бесплатный файлообменник

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (83)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
BitSpirit
BitSpirit

Версия 3.6.0.550

Менеджер закачек и torrent-клиент

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