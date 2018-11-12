Торрент-трекеры — что это и зачем они нужны?

Скачивание почти любого фильма или музыкального альбома в текущий момент неразрывно связано с торрент-трекерами, торрент-клиентами, пирами и сидами, а также другими понятиями. Если некоторые из них мы уже разбирали, то сегодня расскажем, что такое торрент-трекер и зачем он нужен.

Торрент-клиенты для скачивания файлов через торрент доступны для абсолютно бесплатного скачивания — торрент-клиенты и программы для скачивания torrent.

В переводе с английского "трекер" значит "отслеживание". В данном контексте отслеживание торрент-файлов. Не вдаваясь в тонкие детали сложных сетевых протоколов и технологических особенностей, торрент-трекер можно определить как библиотеку торрент-файлов, в которых так или иначе указаны адреса компьютеров, с которых можно скачать любые файлы (музыка, кино, игры, программы). Другими словами, это хранилище адресов других компьютеров, откуда можно скачать то, что вам нужно. Выглядит это примерно так:

Как правило, торрент-трекер представлен интернет-сайтом, который содержит в себе структурированный по тематикам каталог. Заходя на такой сайт, можно найти нужный файл в соответствующем разделе, скачать его и запустить скачивание через один из торрент-клиентов.

Качество торрент-трекера определяется числом ссылок в каталоге на разный контент и скоростью его обновления. Последнее зависит от числа зарегистрированных на торрент-трекере пользователей и их возможностями по обновлению каталога новой информацией.

Важно отметить, что на заре появления торрент-трекеров очень важным показателем при его использовании было соотношение скачанного и раздаваемого контента. Это было необходимо и важно для поддержания большего числа пиров в рамках данного трекера.

Для тех, кто хочет получить все торрент-файлы в одном месте, существуют так называемые агрегаторы торрент-файлов, которые сканируют различные торрент-трекеры и дают ссылки на их контент по названию. Например, через такой агрегатор можно найти фильмы и игры по обычному поисковому запросу.