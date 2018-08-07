Как ускорить загрузку (скорость скачивания) MediaGet?

MediaGet - прекрасный инструмент для скачивания кинофильмов, альбомов музыки и софта с достаточно высокой скоростью. Если кому-то ее недостаточно, возникает вопрос: “как ускорить Медиагет?”. Есть несколько советов, которые помогут скачать заветный файл быстрее.

Выбирайте раздачи с наибольшим числом сидов (раздающих). Именно по этому принципу работают все торрент-трекеры.

Отключите все программы, которым для работы требуется интернет-соединение.

Зайдите в Настройки - Закачки. Передвиньте ползунок Скорость загрузки вправо, на режим Не ограничено.

Нужно понимать, что ограничение скорости загрузки файлов обусловлено прежде всего вашим интернет-соединением. Скачивать музыки и фильмы быстрее его ограничения не получится.