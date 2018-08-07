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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Как ускорить загрузку (скорость скачивания) MediaGet?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

MediaGet - прекрасный инструмент для скачивания кинофильмов, альбомов музыки и софта с достаточно высокой скоростью. Если кому-то ее недостаточно, возникает вопрос: “как ускорить Медиагет?”. Есть несколько советов, которые помогут  скачать заветный файл быстрее.

  • Выбирайте раздачи с наибольшим числом сидов (раздающих). Именно по этому принципу работают все торрент-трекеры.
  • Отключите все программы, которым для работы требуется интернет-соединение.
  • Зайдите в Настройки - Закачки. Передвиньте ползунок Скорость загрузки вправо, на режим Не ограничено.

Нужно понимать, что ограничение скорости загрузки файлов обусловлено прежде всего вашим интернет-соединением. Скачивать музыки и фильмы быстрее его ограничения не получится.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)

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