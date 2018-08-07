Ошибки Zona

Приложение Zona позволяет бесплатно смотреть фильмы и сериалы в самом высоком качестве, слушать музыку, радиостанции и играть в онлайн-игры. Тем не менее, в Zona, как и в любом ПО, возможны ошибки, с которыми пользователь может справиться сам.
Антивирус заблокировал Zona
Чтобы решить данную проблему, нужно убедиться в том, что вы скачали Zona с официального сайта или softsalad.ru. Только тогда можно не беспокоиться о наличии вирусов. После скачивания необходимо зайти в настройки антивируса и добавить Zona в исключения.
Создатели приложения гарантируют полную безопасность всех файлов, ведь оно работает исключительно с проверенными базами закачек.
Медленное скачивание файла
Для решения данной проблемы зайдите в Настройки, найдите пункт Ограничить скорость и выберите позицию Без лимита.
Если это не помогло, стоит обратиться за помощью к провайдеру.
Нет источника скачивания
Zona работает по той же технологии, что и torrent. Файлы, которые вы собираетесь скачать, находятся на других персональных компьютерах (источниках). Если скачивание не начинается или длится очень долгое время, нужно найти похожий файл с большим количеством источников.
Ошибка доступа к серверу
Данная проблема возникает в нескольких случаях:
- антивирус блокирует программу (решение этой проблемы смотрите в пункте Антивирус заблокировал Zona);
- отсутствует подключение к сети интернет;
- технические неполадки программы - обновите или переустановите Зону.