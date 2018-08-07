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Инструкции 04.09.2018 1 минута

Ошибки Zona

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Приложение Zona позволяет бесплатно смотреть фильмы и сериалы в самом высоком качестве, слушать музыку, радиостанции и играть в онлайн-игры. Тем не менее, в Zona, как и в любом ПО, возможны ошибки, с которыми пользователь может справиться сам.

Антивирус заблокировал Zona

Чтобы решить данную проблему, нужно убедиться в том, что вы скачали Zona с официального сайта или softsalad.ru. Только тогда можно не беспокоиться о наличии вирусов. После скачивания необходимо зайти в настройки антивируса и добавить Zona в исключения.

Создатели приложения гарантируют полную безопасность всех файлов, ведь оно работает исключительно с проверенными базами закачек.

Медленное скачивание файла

Для решения данной проблемы зайдите в Настройки, найдите пункт Ограничить скорость и выберите позицию Без лимита.

Если это не помогло, стоит обратиться за помощью к провайдеру.

Нет источника скачивания

Zona работает по той же технологии, что и torrent. Файлы, которые вы собираетесь скачать, находятся на других персональных компьютерах (источниках). Если скачивание не начинается или длится очень долгое время, нужно найти похожий файл с большим количеством источников.

Ошибка доступа к серверу

Данная проблема возникает в нескольких случаях:

  • антивирус блокирует программу (решение этой проблемы смотрите в пункте Антивирус заблокировал Zona);
  • отсутствует подключение к сети интернет;
  • технические неполадки программы - обновите или переустановите Зону.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

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