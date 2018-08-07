Ошибки Zona

Приложение Zona позволяет бесплатно смотреть фильмы и сериалы в самом высоком качестве, слушать музыку, радиостанции и играть в онлайн-игры. Тем не менее, в Zona, как и в любом ПО, возможны ошибки, с которыми пользователь может справиться сам.

Антивирус заблокировал Zona

Чтобы решить данную проблему, нужно убедиться в том, что вы скачали Zona с официального сайта или softsalad.ru. Только тогда можно не беспокоиться о наличии вирусов. После скачивания необходимо зайти в настройки антивируса и добавить Zona в исключения.

Создатели приложения гарантируют полную безопасность всех файлов, ведь оно работает исключительно с проверенными базами закачек.