Что такое торрент-файлы и зачем они нужны?

Что такое торрент-файл? Люди задают много вопросов относительно таких файлов, но на самом деле они незначительно отличаются от любого другого формата, с которыми привыкли работать пользователи.

Форматы *torrent и *magnet имеют свою специфику, которая определяется следующими пунктами и определениями:

Содержимое файла торрент. Какой формат у торрент-файла? Чем открывать торрент-файл? Насколько безопасны такие файлы? Зачем нужны торрент-файлы? Насколько легально использование торрент-файлов?

СОДЕРЖИМОЕ ТОРРЕНТ-ФАЙЛОВ Файл в формате торрент содержит в себе адреса тех компьютеров, с которых можно скачать файлы, которые необходимы пользователю. В большинстве случаев это могут быть файлы музыки и кино. Скачивание самого торрент-файл на компьютер не означает скачивание фильма, музыку или другого контента. Этот файл нужно запустить любым из торрент-клиентов, через которые и осуществляется скачивание. Формат торрент-файлов обычно заканчивается на *torrent или *magnet. В зависимости от настроек операционной системы, эти данные могут либо показываться, либо нет. Как правило, такой файл скачивается очень быстро и не занимает много времени. Как видите, содержимое торрент-файла не дает какого-либо представления о том что, откуда и куда будет скачано. Для этого нужно обладать дополнительными знаниями о торрент технологиях, которые рядовому пользователю не столь нужны в обычной жизни. Сразу начинать скачивание контента необязательно. В зависимости от работоспособности торрент-трекера можно в любой момент начать скачивание содержимого — даже по прошествии нескольких месяцев. Напомним, такие файлы по сути содержат адреса компьютеров, откуда можно скачать определенный контент.

ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ ТОРРЕНТ-ФАЙЛЫ? Во всех случаях единственно правильным открытием торрент файла будет его запуск в торрент-клиентах — только в этом случае начнется скачивание кино, музыки, игры и другого контента. Конечно, файлы формате *torrent можно открыть любым текстовым (например, Notepad ++), но результата это не принесет. Необходимость редактирования торрент-файла зависит от целей и задач. Если вы ещё не определились с выбором торрент клиентов то рекомендуем изучить наш список торрент-клиентов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОРРЕНТ-ФАЙЛОВ При скачивании содержимого с других компьютеров, никто не может гарантировать безопасность предоставляемых данных. В этом случае каждый пользователь берет всю ответственность на себя. Идеальное решение при использовании технологии торрент в комплексе с торрент-файлами и торрент-клиентами — стандартный защитник Windows и любой бесплатный антивирус, например, Аваст.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТОРРЕНТ-ФАЙЛЫ? Как и любые другие типы файлов, торрент-файлы призваны упростить жизнь человеку и сделать максимально эффективным использование компьютеров. При использовании торрент-файлов нет необходимости создавать огромные хранилища медиаданных и документов на выделенном сервере. Когда какой-то файл один раз попадает в торрент-трекер, он будет доступен для скачивания по этой технологии долгое время.