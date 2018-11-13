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Полезные советы 08.04.2026 3 минуты

Что такое торрент-файлы и зачем они нужны?

Содержимое, форматы, безопасность, легальность и программы (торрент-клиенты) для торрент-файлов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Что такое торрент-файл? Люди задают много вопросов относительно таких файлов, но на самом деле они незначительно отличаются от любого другого формата, с которыми привыкли работать пользователи.

Форматы *torrent и *magnet имеют свою специфику, которая определяется следующими пунктами и определениями:

  1. Содержимое файла торрент.
  2. Какой формат у торрент-файла?
  3. Чем открывать торрент-файл?
  4. Насколько безопасны такие файлы?
  5. Зачем нужны торрент-файлы?
  6. Насколько легально использование торрент-файлов?

СОДЕРЖИМОЕ ТОРРЕНТ-ФАЙЛОВ

Файл в формате торрент содержит в себе адреса тех компьютеров, с которых можно скачать файлы, которые необходимы пользователю. В большинстве случаев это могут быть файлы музыки и кино. Скачивание самого торрент-файл на компьютер не означает скачивание фильма, музыку или другого контента. Этот файл нужно запустить любым из торрент-клиентов, через которые и осуществляется скачивание.

Формат торрент-файлов обычно заканчивается на *torrent или *magnet. В зависимости от настроек операционной системы, эти данные могут либо показываться, либо нет. Как правило, такой файл скачивается очень быстро и не занимает много времени.

Типичное содержимое torrent-файла.

Как видите, содержимое торрент-файла не дает какого-либо представления о том что, откуда и куда будет скачано. Для этого нужно обладать дополнительными знаниями о торрент технологиях, которые рядовому пользователю не столь нужны в обычной жизни.

Сразу начинать скачивание контента необязательно. В зависимости от работоспособности торрент-трекера можно в любой момент начать скачивание содержимого — даже по прошествии нескольких месяцев. Напомним, такие файлы по сути содержат адреса компьютеров, откуда можно скачать определенный контент.

ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ ТОРРЕНТ-ФАЙЛЫ?

Во всех случаях единственно правильным открытием торрент файла будет его запуск в торрент-клиентах — только в этом случае начнется скачивание кино, музыки, игры и другого контента. Конечно, файлы формате *torrent можно открыть любым текстовым (например, Notepad ++), но результата это не принесет.

Необходимость редактирования торрент-файла зависит от целей и задач. Если вы ещё не определились с выбором торрент клиентов то рекомендуем изучить наш список торрент-клиентов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОРРЕНТ-ФАЙЛОВ

При скачивании содержимого с других компьютеров, никто не может гарантировать безопасность предоставляемых данных. В этом случае каждый пользователь берет всю ответственность на себя. Идеальное решение при использовании технологии торрент в комплексе с торрент-файлами и торрент-клиентами — стандартный защитник Windows и любой бесплатный антивирус, например, Аваст.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТОРРЕНТ-ФАЙЛЫ?

Как и любые другие типы файлов, торрент-файлы призваны упростить жизнь человеку и сделать максимально эффективным использование компьютеров. При использовании торрент-файлов нет необходимости создавать огромные хранилища медиаданных и документов на выделенном сервере.

Когда какой-то файл один раз попадает в торрент-трекер, он будет доступен для скачивания по этой технологии долгое время.

ЛЕГАЛЬНОСТЬ ТОРРЕНТОВ

В последнее время власти ведут настоящую охоту на торрент-трекеры, на которых хранятся ссылки на торрент-файлы. Это логично, ведь большинство содержимого на этих ресурсах находится и распространяется не совсем легально, что очень беспокоит правообладателей и власти любой страны (не только России).

Готовы нелегально скачивать контент, за которым стоит труд и старания других людей? Решать каждому отдельно. Важно понимать, что из-за пиратства создатели контента могут остаться без ожидаемых доходов от просмотра и прослушивания.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
BitTorrent Classic
BitTorrent Classic

Версия 7.11

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
uTorrent
uTorrent

Версия 3.6.0

Бесплатный торрент-клиент

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
Shareman
Shareman

Версия 3

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, бесплатный файлообменник

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (83)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
BitSpirit
BitSpirit

Версия 3.6.0.550

Менеджер закачек и torrent-клиент

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