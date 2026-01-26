BitComet — бесплатный torrent-клиент для быстрой загрузки файлов. Утилита поддерживает большое количество BitTorrent протоколов: Magnet, UDP Tracker Protocol, DHT Network и т.д.
Приложение полность совместимо с операционной системой Windows (32 и 64-битными версиями). Для комфортной работы с программой требуется ситема Windows XP и новее.
На официальном сайте для скачивания доступна русская версия BitComet. Приложение BitComet распространяется бесплатно. Благодаря этому не нужно покупать подписку или лицензионный ключ для получения всех возможностей torrent-клиента.
Торрент-клиент BitComet
После запуска утилиты откроется главное окно. В верхней части интерфейса расположена панель инструментов. На этой панели расположены все основные функции программы.
Основные инструменты приложения BitComet:
- Создание новой HTTP/FTP задачи. Функция используется для добавления ссылки на файл для скачивания. В окне добавления новой закачки пользователи могут указать путь для сохранения файла на компьютере и изменить название.
- Этот инструмент позволяет открыть torrent-файл для начала загрузки данных. После нажатия на кнопку откроется проводник Windows. Задача пользователя — открыть torrent-файл, который хранится на компьютере.
- Магнитная связь. Данная функция позволяет открыть любой торрент-файл, используя адреса следующих типов: Magnet ссылка, HTTP адрес, Хэш.
- Избранное. В этом разделе отображается список файлов, которые пользователи добавляют в избранное.
- Старт и стоп. Инструменты «Старт» и «Стоп» используются для запуска и остановки процесса скачивания файлов на компьютер.
- Предпросмотр. Полезная функция для предварительного просмотра видеороликов перед скачиванием.
- Открыть папку. При нажатии на эту кнопку откроется папка, в которую был загружен файл.
- Ссылки на полезные ресурсы. В правой части панели инструментов расположены ссылки на полезные Интернет-ресурсы, где пользователи программы BitComet могут скачать фильмы, музыку, программы, игры.
Преимущества и недостатки BitComet
Преимущества:
- поддержка всех популярных BitTorrent протоколов;
- высокая скорость загрузки файлов;
- простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка.
Недостатки:
- отсутствие функции паузы задачи;
- большое количество рекламы в интерфейсе.