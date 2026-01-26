BitComet — бесплатный torrent-клиент для быстрой загрузки файлов. Утилита поддерживает большое количество BitTorrent протоколов: Magnet, UDP Tracker Protocol, DHT Network и т.д.

Приложение полность совместимо с операционной системой Windows (32 и 64-битными версиями). Для комфортной работы с программой требуется ситема Windows XP и новее.

На официальном сайте для скачивания доступна русская версия BitComet. Приложение BitComet распространяется бесплатно. Благодаря этому не нужно покупать подписку или лицензионный ключ для получения всех возможностей torrent-клиента.

Торрент-клиент BitComet

После запуска утилиты откроется главное окно. В верхней части интерфейса расположена панель инструментов. На этой панели расположены все основные функции программы.

Основные инструменты приложения BitComet:

Создание новой HTTP/FTP задачи. Функция используется для добавления ссылки на файл для скачивания. В окне добавления новой закачки пользователи могут указать путь для сохранения файла на компьютере и изменить название. Этот инструмент позволяет открыть torrent-файл для начала загрузки данных. После нажатия на кнопку откроется проводник Windows. Задача пользователя — открыть torrent-файл, который хранится на компьютере. Магнитная связь. Данная функция позволяет открыть любой торрент-файл, используя адреса следующих типов: Magnet ссылка, HTTP адрес, Хэш. Избранное. В этом разделе отображается список файлов, которые пользователи добавляют в избранное. Старт и стоп. Инструменты «Старт» и «Стоп» используются для запуска и остановки процесса скачивания файлов на компьютер. Предпросмотр. Полезная функция для предварительного просмотра видеороликов перед скачиванием. Открыть папку. При нажатии на эту кнопку откроется папка, в которую был загружен файл. Ссылки на полезные ресурсы. В правой части панели инструментов расположены ссылки на полезные Интернет-ресурсы, где пользователи программы BitComet могут скачать фильмы, музыку, программы, игры.

Преимущества и недостатки BitComet

Преимущества:

поддержка всех популярных BitTorrent протоколов;

высокая скорость загрузки файлов;

простой и удобный интерфейс с поддержкой русского языка.

Недостатки: