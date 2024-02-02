Torrent Manager PRO — торрент-клиент для скачивания любого типа файлов через торрент. Программа работает на Windows 10/11 (32 и 64 бит), интерфейс русифицирован.

Программа работает по тому же принципу, что и все стандартные торрент-клиенты: пиринговый протокол для обмена файлами. Клиент скачивает фрагменты данных и в то же время передает их другим участникам сети. При этом формируется избыточный поток, который минимизирует зависимость связки от каждой отдельной единицы.

Особенности программы Torrent Manager PRO

Разработчик создал две версии программы — стандартную и расширенную (PRO). Второй вариант нельзя скачать бесплатно. Расширенная версия позволяет скачивать файлы в приоритетном потоке. В ней нет рекламных баннеров и ограничений. В обычной версии пользователю придется просматривать объявления, интегрированные разработчиками.

Интерфейс программы стандартный. В нем нет серьезных отличий от других торрент-клиентов. Рабочая панель представлена в виде поля, в котором отображаются все загружаемые или раздаваемые файлы.

Основная панель включает разделы с общим списком торрентов, раздаваемыми и загружаемыми файлами. Отдельно можно вывести завершенные или неактивные процесс. Также можно воспользоваться разделом для поиска торрентов в интернете. Это адаптивная система, с которой легко искать файлы, не переходя в браузер.

На практике этот раздел не подходит для многих пользователей, потому что он показывает только официальные торренты — на программы, которые распространяются бесплатно. Но многие пользователи устанавливают клиент для других задач.