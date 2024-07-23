µTorrent Classic — торрент-клиент для скачивания файлов из торрент-сетей для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Программа существует в нескольких редакциях. Распространяемая бесплатно базовая (Basic) версия может использоваться исключительно для скачивания файлов с торрент-трекеров, в интерфейсе присутствуют встроенные рекламные баннеры, но их можно отключить вручную (инструкция приведена ниже).

Интерфейс программы µTorrent Classic полностью переведен на русский язык

Зачем нужна программа uTorrent Classic?

Распространяемые через децентрализованные сети файлы не хранятся на каком-то центральном сервере, а хранятся на обычных домашних/офисных компьютерах. Для обмена этими файлами между компьютерами, расположенными в разных уголках мира, и предназначена программа µTorrent Classic. Для добавления файлов в список закачек пользователь может использовать как Torrent-файлы, так и Magnet-ссылки. Они, как правило, распространяются через специализированные сетевые ресурсы — торрент-трекеры.

Еще одно предназначение µTorrent Classic — создание собственных раздачю. Т.е. программа позволяет не только скачивать файлы через децентрализованные сети, но и делиться ими. Пользователь может сгенерировать Torrent-файл и Magnet-ссылку на основе файлов, которыми он хочет поделиться, затем отправить ее своим друзьям или выложить на личной странице в социальной сети.

Раздаваемые файлы будут доступны для скачивания до тех пор, пока компьютер любого из участников раздачи (и скачавших файлы), остается включенным. По той же схеме работают децентрализованные сети, в принципе.

Функции программы uTorrent Classic

Скачивание и раздача файлов через торрент — ключевые функции µTorrent Classic, вокруг которых построен остальной функционал программы:

Возможность скачивания и раздачи одновременно нескольких торрентов.

Гибкие сетевые настройки и автоматизированные сетевые функции обеспечивают стабильность и высокую скачивания и раздачи, позволяют тонко отрегулировать входящую и исходящую скорость соединения, находить других участников раздачи, способствуют анонимности пользователей путем шифрования трафика и многое другое.

Наличие функционала для обхода блокировок торрент-сетей, в т.ч. путем использования прокси-серверов.

Возможность ограничения объема входящего и/или исходящего трафика в указанный пользователем временной период.

Наличие планировщика задач, который позволяет запускать и/или останавливать торрент-раздачи по расписанию.

Возможность управления раздачами дистанционно через веб-интерфейс любого браузера из любой точки мира.

Перечисленные функции относятся ко всем редакциям µTorrent Classic. Платные версии имеют дополнительный функционал и возможности:

µTorrent Classic Ad-Free. Все функции бесплатной версии, но рекламные баннеры в интерфейсе отсутствуют.

µTorrent Classic Pro. Возможность воспроизведения видеофайлов во время скачивания, дополнительные функции обеспечения анонимности, автоматическая блокировка вредоносных программ путем их сканирования средствами встроенного и облачного антивируса, конвертация медиафайлов для возможности их воспроизведения на мобильных устройствах.

Платные версии µTorrent Classic распространяются по подписке.

Как отключить рекламу в uTorrent Classic?

Рекламные баннеры, появляющиеся в интерфейсе бесплатной версии µTorrent Classic, можно отключить следующим образом (см. скриншоты для лучшего понимания):

Перейти в настройки программы (Ctrl + P). Открыть вкладку Дополнительно в левой части окна настроек, что приведет к отображению дополнительных параметров программы. Ввести в текстовое поле Фильтр запрос offers, чтобы быстро найти нужные нам параметры. Переводим значение из True (ДА) в False (НЕТ) для параметров left_rail_offer_enabled и offers.sponsored_torrent_offer_enabled (дополнительно можно отключить параметры, показанные на скриншотах к данной статье). Нажимаем Применить и ОК.

С этого момента в интерфейсе µTorrent Classic перестанут отображаться рекламные баннеры.