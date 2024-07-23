SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
uTorrent Classic

uTorrent Classic

Программа для скачивания торрентов

3,1 (41)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.6
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.6

  • Добавлена поддержка встроенного WebView на базе Chromium Edge.
  • Улучшено здоровье роя торрентов.
  • Теперь больше пиров и сидов доступно для пользователей BitTorrent.

Оценки программы

3,1

41 оценка Оценок пока нет

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Отзывы о uTorrent Classic

2 отзыва

Неко

нету вирусов крутой сайт крутой

Ня

нету вирусов крутой сайт крутой