SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Tixati

Tixati

Программа для поиска и скачивания торрентов

3,1 (8)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 3.38-1
Скачать 20 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 3.38-1

Оценки программы

3,1

8 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Tixati