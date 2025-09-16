Tixati — программа для скачивания торрентов (торрент-клиент) со встроенным клиентом децентрализованных каналов обмена файлами. Предназначена для работы в среде Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (для 32-х и 64-битных систем предусмотрены отдельные версии). Русский язык официально не поддерживается, однако в интернете можно найти любительские русификаторы (но они не полные). Это полностью бесплатный торрент-клиент без рекламы в интерфейсе.

Функциональные возможности Tixati

Tixati — полнофункциональный торрент-клиент, позволяющий скачивать файлы, как из торрент-файлов, так и из Magnet-ссылок. Среди функциональных возможностей отметим:

Возможность создания открытых и закрытых (для трекеров с регистрацией) торрент-раздач.

Полный спектр функций по управлению закачками, пирами, торрент-трекерами и т.д.

Перенаправление сетевого трафика через любой TCP/UDP-порт с возможность задействования функции автоматической смены порта по времени.

Поддержка шифрования трафика с возможностью блокировки незашифрованных соединений (пользователей, не использующих шифрование).

Ограничение входящей и исходящей скорости с возможностью задействования функции автоматической установки скорости соединения в зависимости от различных условий (сетевых правил), задаваемых пользователем.

Возможность выбора сетевого интерфейса (раздельно для IPv4 и IPv6) для работы в торрент-сети. При необходимости пользователь может выбрать любое виртуальное подключение

Поддержка поиска в DHT.

Возможность настройки Proxy-сервера отдельно для обмена данными с трекером, скачивания файлов и поиска посредством DHT.

Наличие встроенного сетевого экрана, позволяющего блокировать IP-адреса для входящих и исходящих соединение (IP-фильтр).

Подключение к новостным RSS-лентам с возможностью скачивания любых медиафайлов, если в ленте даны прямые ссылки на них и многое другое.

Отдельно отметим наличие в программе встроенного клиента для децентрализованных каналов обмена файлами. Любой пользователь может сам создать торрент-канал (или, лучше сказать, виртуальный торрент-трекер), чтобы делиться через ним файлами с другими пользователями. Если канал публичный, то он отобразится в соответствующей вкладке программы Tixati. К этому каналу могут подключаться все пользователи торрент-клиента. Они смогут видеть и находить файлы, к которым был предоставлен доступ другими пользователями, а также делиться с сообществом своим медиа.