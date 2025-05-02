Deluge — бесплатный торрент-клиент с открытым исходным кодом. Работает на разных ОС: Windows (поддерживается Windows 7 и выше, 32 и 64 бит), Linux, macOS, FreeBSD. Язык интерфейса — английский.

Главное преимущество Deluge — бесплатность и открытый исходный код. В приложении нет рекламы и рекомендаций других программ. Утилита имеет обширные настройки для загрузки торрентов, регулярно получает обновления от разработчиков.

Возможности и преимущества Deluge

Deluge — удобное решение для загрузки торрентов, функциональная альтернатива более популярным программам. Среди основных особенностей приложения можно отметить следующее:

Поддержка разных операционных систем

Открытый исходный код

Отсутствие рекламы

Легковесность, низкое потребление ресурсов

Поддержка скачивания файлов через магнитные ссылки

Обширные настройки загрузки

Возможность сконфигурировать прокси

Использование разных видов сетевого подключения

Настройка приоритета загрузки торрентов

Раздача скачанных файлов

Интерфейс программы выполнен на популярном свободном фреймворке GTK. При этом Deluge отличается низким потреблением ресурсов. Программа практически не нагружает процессор и экономно расходует оперативную память.

Интерфейс

Окно программы состоит из нескольких частей:

Верхняя строка меню. Основные настройки, сгруппированные по вкладкам.

Панель инструментов. Ряд кнопок для быстрого доступа к главным действиям: добавление и удаление загрузок, пауза, смена порядка торрентов в списке.

Боковая панель вкладок. Загрузки в панели рассортированы по категориям.

Список торрентов. Все доступные торренты: загружаемые, раздаваемые, приостановленные.

Нижняя панель. Сведения о выделенном торренте, рассортированные по вкладкам.

Строка сведений. Информация, связанная со скачиванием: скорость загрузки, сиды/пиры, текущий IP-адрес, объем свободного места на жестком диске и др.

В программе можно просматривать сведения о трекере, с которого получен торрент-файл, скорость загрузки и раздачи, примерное оставшееся время скачивания (ETA), а также время, прошедшее с момента начала загрузки.

Deluge — функциональный торрент-клиент, позволяющий легко и быстро загружать данные с помощью файлов .torrent и magnet-ссылок. Программа минимально расходует ресурсы компьютера, имеет простой интерфейс и большое количество возможностей, что делает ее удобной в использовании.