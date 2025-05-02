Deluge — бесплатный торрент-клиент с открытым исходным кодом. Работает на разных ОС: Windows (поддерживается Windows 7 и выше, 32 и 64 бит), Linux, macOS, FreeBSD. Язык интерфейса — английский.
Главное преимущество Deluge — бесплатность и открытый исходный код. В приложении нет рекламы и рекомендаций других программ. Утилита имеет обширные настройки для загрузки торрентов, регулярно получает обновления от разработчиков.
Возможности и преимущества Deluge
Deluge — удобное решение для загрузки торрентов, функциональная альтернатива более популярным программам. Среди основных особенностей приложения можно отметить следующее:
- Поддержка разных операционных систем
- Открытый исходный код
- Отсутствие рекламы
- Легковесность, низкое потребление ресурсов
- Поддержка скачивания файлов через магнитные ссылки
- Обширные настройки загрузки
- Возможность сконфигурировать прокси
- Использование разных видов сетевого подключения
- Настройка приоритета загрузки торрентов
- Раздача скачанных файлов
Интерфейс программы выполнен на популярном свободном фреймворке GTK. При этом Deluge отличается низким потреблением ресурсов. Программа практически не нагружает процессор и экономно расходует оперативную память.
Интерфейс
Окно программы состоит из нескольких частей:
- Верхняя строка меню. Основные настройки, сгруппированные по вкладкам.
- Панель инструментов. Ряд кнопок для быстрого доступа к главным действиям: добавление и удаление загрузок, пауза, смена порядка торрентов в списке.
- Боковая панель вкладок. Загрузки в панели рассортированы по категориям.
- Список торрентов. Все доступные торренты: загружаемые, раздаваемые, приостановленные.
- Нижняя панель. Сведения о выделенном торренте, рассортированные по вкладкам.
- Строка сведений. Информация, связанная со скачиванием: скорость загрузки, сиды/пиры, текущий IP-адрес, объем свободного места на жестком диске и др.
В программе можно просматривать сведения о трекере, с которого получен торрент-файл, скорость загрузки и раздачи, примерное оставшееся время скачивания (ETA), а также время, прошедшее с момента начала загрузки.
Deluge — функциональный торрент-клиент, позволяющий легко и быстро загружать данные с помощью файлов .torrent и magnet-ссылок. Программа минимально расходует ресурсы компьютера, имеет простой интерфейс и большое количество возможностей, что делает ее удобной в использовании.