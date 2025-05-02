SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Deluge

Deluge

Торрент-клиент с открытым исходным кодом

2,0 (1)
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Актуальная версия 2.2.0
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.2.0

  • Обновлён торрент-движок: улучшена поддержка BitTorrent v2 и магнитных ссылок.
  • Улучшена стабильность загрузки больших файлов и оптимизировано потребление памяти.
  • Исправлены ошибки в работе с прокси и добавлены новые параметры ограничения скорости.
  • Упрощён интерфейс добавления новых загрузок.

Оценки программы

2,0

1 оценка Оценок пока нет

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