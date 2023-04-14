ComboPlayer — полностью бесплатный и простой медиаплеер с поддержкой всех современных форматов аудио и видео.

ComboPlayer совместим со всеми актуальными версиями Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Разработчики программы из России, поэтому интерфейс полностью выполнен на русском языке.

Кодеки и поддерживаемые форматы

Для удобства пользователей в ComboPlayer встроены все необходимые и актуальные видео- и аудиокодеки, которые автоматически устанавливаются на ПК вместе с плеером.

Фомраты, которые поддерживает ComboPlayer:

MPEG-2

MPEG-4

H.264

MKV

WMV

MP3

3GP

WebM и многие другие.

Просмотр потокового видео

Потоковые видео все еще очень популярны и востребованы — прямые трансляции часто смотрят тысячи людей одновременно. Для просмотра таких потоковых видео достаточно указать в программе ComboPlayer ссылку на трансляцию, и показ начнётся автоматически. Трансляции можно сохранять в закладках, чтобы в любой момент быстро вернуться в их просмотру.

Режим окна

В ComboPlayer есть режим, когда остается только окно с видео, размеры которого можно изменить на свое усмотрение. Все другие элементы плеера скрываются. Таким образом, окно с видео нужного вам размера будет отображаться поверх остальных окон.