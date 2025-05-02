Transmission — программа для скачивания торрентов (торрент/BitTorrent-клиент). Это полностью бесплатное приложение с открытым исходным кодом. Торрент-клиент Transmission предназначен для установки на компьютеры под управлением Windows 7 и выше (для 32-х и 64-битных систем предусмотрена соответствующая разрядности ОС версия программы). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Transmission?

Основная функция программы Transmission — скачивание файлов из децентрализованных BitTorrent-сетей. Как и в случае с любыми другими BitTorrent-клиентами, задания на загрузки могут быть созданы путем открытия «.torrent»-файлов либо добавления магнитных (Magnet) ссылок.

Кроме того, BitTorrent-клиент Transmission позволяет пользователям создавать собственные торрент-раздачи для их последующей публикации в торрент-трекерах или распространения любыми другими способами.

Функции программы Transmission

Торрент-клиент Transmission обладает заметно меньшим (в отличие от аналогичных программ) числом функций для работы в BitTorrent-сетях, что является одним из ключевых его преимуществ. Отказ разработчиков от нагромождения зачастую невостребованными простыми пользователями функциями привело не только к увеличению скорости выполнения возложенных на торрент-клиент задач, но и к снижению уровня потребления компьютерных ресурсов (по заявлению разработчиков, Transmission потребляет меньше ресурсов, чем любой другой торрент-клиент).

В список функциональных возможностей и особенностей Transmission входят:

Возможность указания прямых URL-ссылок на .torrent-файлы вместо их добавления стандартным способом, предполагающим предварительное скачивание «.torrent»-файлов на компьютер.

Наличие функции обеспечения конфиденциальности при работе в BitTorrent-сетях, которая отслеживает факт шифрования соединения, и при отсутствии такового — блокирует загрузку торрент-файлов.

Автоматическое добавление загрузок при копировании «.torrent»-файлов либо Magnet-ссылок в буфер обмена.

Предоставление полной технической информации по торренту. Особенно интересна функция «прозвонки» торрент-трекеров, показывающая, какой из них в настоящее время активен, а какой нет.

Различные способы упорядочивания списка загрузок/раздач: по размеру, оставшемуся времени скачивания, возрасту загрузки/раздачи и др.

Возможность ограничения скорости загрузки и/или отдачи, как в индивидуальном порядке, так и для всех вновь создаваемых заданий на загрузку/раздачу файлов.

Наличие специальной функции ограничения скорости загрузки и/или отдачи по заданному пользователем расписанию.

Автоматическое прекращение раздачи при снижении ее рейтинга до указанного пользователем значения либо при простое указанное количество времени.

Возможность создания черного списка трекеров или вообще любых сетевых ресурсов, откуда скачивание торрент-файлов будет автоматически блокироваться.

Возможность ручной установки сетевого порта, через который будет осуществляться соединение с BitTorrent-сетями. Также предусмотрена функция автоматической установки случайного сетевого порта при каждом запуске торрент-клиента.

Поддержка перенаправления портов UPnP и NAT-PMP.

Возможность активации/деактивации использования протокола μTP (Micro Transport Protocol) для связи с другими участниками торрент-раздачи, протокола PEX (Peer exchange) для обмена списками участников, протокола DHT (Distributed hash table) для связи между торрент-клиентами, а также опции локального обнаружения участников раздачи (участников, находящихся в одной локальной сети).

Автоматическое выполнение скриптов по завершению скачивания и/или раздачи (можно, например, запустить какую-нибудь внешнюю программу или выполнить пакетный BAT-файл).

Отдельно отметим возможность удаленного управления загрузками и раздачами Transmission через веб-интерфейс из любой точки планеты с любого доступного пользователю устройства. При активации этой функции для доступа к торрент-клиенту потребуется лишь браузер (но можно и через саму программу Transmission), куда нужно будет вписать заданный пользователем в настройках IP-адрес. Для защиты от несанкционированного удаленного доступа к клиенту Transmission можно воспользоваться опцией проверки подлинности (т.е. задать логин и пароль).