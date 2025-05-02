SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Transmission

Transmission

Программа для скачивания файлов из торрент-сетей

2,9 (9)
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Актуальная версия 4.1.3
Скачать 22 MB
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Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
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Скриншоты

История изменений

Версия 4.1.3

  • Исправлена CORS-ошибка, из-за которой мог раскрываться anti-CSRF nonce.
  • Исправлена ошибка use-after-free в коде работы с пирами.
  • Исправлена ошибка сборки при использовании fmt 12.2.0.

Оценки программы

2,9

9 оценок Оценок пока нет

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