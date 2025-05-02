Transmission — программа для скачивания торрентов (торрент/BitTorrent-клиент). Это полностью бесплатное приложение с открытым исходным кодом. Торрент-клиент Transmission предназначен для установки на компьютеры под управлением Windows 7 и выше (для 32-х и 64-битных систем предусмотрена соответствующая разрядности ОС версия программы). Интерфейс приложения имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Transmission?
Основная функция программы Transmission — скачивание файлов из децентрализованных BitTorrent-сетей. Как и в случае с любыми другими BitTorrent-клиентами, задания на загрузки могут быть созданы путем открытия «.torrent»-файлов либо добавления магнитных (Magnet) ссылок.
Кроме того, BitTorrent-клиент Transmission позволяет пользователям создавать собственные торрент-раздачи для их последующей публикации в торрент-трекерах или распространения любыми другими способами.
Функции программы Transmission
Торрент-клиент Transmission обладает заметно меньшим (в отличие от аналогичных программ) числом функций для работы в BitTorrent-сетях, что является одним из ключевых его преимуществ. Отказ разработчиков от нагромождения зачастую невостребованными простыми пользователями функциями привело не только к увеличению скорости выполнения возложенных на торрент-клиент задач, но и к снижению уровня потребления компьютерных ресурсов (по заявлению разработчиков, Transmission потребляет меньше ресурсов, чем любой другой торрент-клиент).
В список функциональных возможностей и особенностей Transmission входят:
- Возможность указания прямых URL-ссылок на .torrent-файлы вместо их добавления стандартным способом, предполагающим предварительное скачивание «.torrent»-файлов на компьютер.
- Наличие функции обеспечения конфиденциальности при работе в BitTorrent-сетях, которая отслеживает факт шифрования соединения, и при отсутствии такового — блокирует загрузку торрент-файлов.
- Автоматическое добавление загрузок при копировании «.torrent»-файлов либо Magnet-ссылок в буфер обмена.
- Предоставление полной технической информации по торренту. Особенно интересна функция «прозвонки» торрент-трекеров, показывающая, какой из них в настоящее время активен, а какой нет.
- Различные способы упорядочивания списка загрузок/раздач: по размеру, оставшемуся времени скачивания, возрасту загрузки/раздачи и др.
- Возможность ограничения скорости загрузки и/или отдачи, как в индивидуальном порядке, так и для всех вновь создаваемых заданий на загрузку/раздачу файлов.
- Наличие специальной функции ограничения скорости загрузки и/или отдачи по заданному пользователем расписанию.
- Автоматическое прекращение раздачи при снижении ее рейтинга до указанного пользователем значения либо при простое указанное количество времени.
- Возможность создания черного списка трекеров или вообще любых сетевых ресурсов, откуда скачивание торрент-файлов будет автоматически блокироваться.
- Возможность ручной установки сетевого порта, через который будет осуществляться соединение с BitTorrent-сетями. Также предусмотрена функция автоматической установки случайного сетевого порта при каждом запуске торрент-клиента.
- Поддержка перенаправления портов UPnP и NAT-PMP.
- Возможность активации/деактивации использования протокола μTP (Micro Transport Protocol) для связи с другими участниками торрент-раздачи, протокола PEX (Peer exchange) для обмена списками участников, протокола DHT (Distributed hash table) для связи между торрент-клиентами, а также опции локального обнаружения участников раздачи (участников, находящихся в одной локальной сети).
- Автоматическое выполнение скриптов по завершению скачивания и/или раздачи (можно, например, запустить какую-нибудь внешнюю программу или выполнить пакетный BAT-файл).
Отдельно отметим возможность удаленного управления загрузками и раздачами Transmission через веб-интерфейс из любой точки планеты с любого доступного пользователю устройства. При активации этой функции для доступа к торрент-клиенту потребуется лишь браузер (но можно и через саму программу Transmission), куда нужно будет вписать заданный пользователем в настройках IP-адрес. Для защиты от несанкционированного удаленного доступа к клиенту Transmission можно воспользоваться опцией проверки подлинности (т.е. задать логин и пароль).