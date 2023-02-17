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Zona

Zona

Клиент для торрент-трекера ZONA

3,1 (26)
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Актуальная версия 3.0.0.0
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История изменений

Версия 3.0.0.0

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Ошибки Zona
Ошибки Zona

Оценки программы

3,1

26 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Zona

1 отзыв

Олег

Добрый вечер!Сегодня установил ZONA.раньше пользовался GetSee.меня все устраивало очень.и мне им нравилось пользоваться.Установил ZONA показалось что подобное,так как GetSee почемуто сейчас не открывается.но и ZONA что то не так работает.не могу смотреть или скачать фильмы.читал но ничего не понял.Так как с ПК я на Вы.Что вы мне посоветуйте.Может что то попроще установить?Мне нужно чтобы я смог посмотреть или скачать фильмы бесплатно и можно так же новинки.Суважением Шереметьев Олег.