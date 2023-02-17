ZONA - удобный и многофункциональный торрент-трекер, который позволит бесплатно просматривать и скачивать кино, мультфильмы, сериалы, игры и софт для персонального компьютера. Кроме этого, в программе можно слушать радио и смотреть ТВ-каналы. Утилита работает посредством P2P-сети, что обеспечивает высокую скорость загрузки файлов.

В торрент-клиенте ZONA есть удобный встроенный поиск, который позволит искать необходимые медиафайлы. Поиск фильмов можно осуществлять по разным жанрам, странам производства, размеру, рейтингу, бюджету и другим характеристикам.

Чтобы слушать музыку в ZONA, необходимо авторизоваться в социальной сети ВКонтакте. Программа имеет удобный встроенный плеер для прослушивания композиций и просмотра кинофильмов. В нем можно настроить параметры субтитров.

Что делать, если антивирус блокирует программу Zona?

Некоторые антивирусы со встроенными сетевыми экранами (например, Dr. Web или Comodo Dragon) могут ошибочно идентифицировать программу Zona как потенциально опасное/нежелательное ПО. Это связано с тем, что для скачивания данных Zona использует пиринговый сетевой протокол BitTorrent, одна из особенностей которого — необходимость установки связи с множеством других пользователей через интернет (что может "не понравится" антивирусу). Кроме того, в Zona присутствует встроенная реклама, загружаемая через интернет, что также может вызвать подозрения со стороны антивирусной программы.

Однако Zona не имеет никаких вирусов, как и все файлы, скачиваемые через программу, что подтверждается экспертами компании «AntiMalware» (отчет по программе можно посмотреть на официальном сайте AntiMalware). Чтобы избежать блокировки работы Zona, достаточно добавить программу в список исключений вашего антивируса.

Почему некоторые файлы в Zona качаются медленно или "нет источников"?

Программа Zona представляет собой BitTorrent-клиент, функционирующий с использованием торрент-технологий. Файлы, скачиваемые через приложение, хранятся не каком-либо сервере, а на компьютерах других пользователей пиринговой сети (т.е. таких же пользователей Zona или других торрент-клиентов). Эти пользователи и являются основными и единственными источниками выбранных для скачивания файлов. Чтобы можно было скачать фильм или сериал, их компьютер в данный момент должен быть включен, а также разрешена отдача файла в используемом ими BitTorrent-клиенте.

А скорость скачивания определяется шириной канала интернета у источников файлов. И чем больше источников с широкополосным доступом в сеть, тем выше будет скорость скачивания. Кроме того, пользователи BitTorrent-сетей могут сами ограничивать скорость отдачи файлов со своего компьютера.

Как исправить ошибки Zona, связанные с Java (ошибки из разряда «Java Runtime Error»)?

Программа Zona для работы использует виртуальную машину Java Runtime Environment, которая устанавливается на компьютер вместе с установкой Zona. Данная виртуальная машина — самостоятельное программное обеспечение, которое можно инсталлировать в Windows или удалить отдельно от клиента Zona.

Если вы недавно удалили Java, подумав, что это какая-то ненужная программа, придется заново установить ее. Последнюю версию инсталлятора Java можно скачать на официальном сайте java.com.

Также можно переустановить Zona, предварительно удалив клиент с компьютера: зайдите в «Панель управления», затем «Установка и удаление программ», найдите в списке Zona и выполните деинсталляцию, нажав на кнопку «Удалить». Если в этом списке есть программы, содержащие в названии «Java», удалите и их. Повторно установите клиент Zona.

Нужна ли регистрация для использования Zona?

Для использования программы Zona регистрация не требуется, однако вы можете зарегистрироваться в системе, что позволит добавлять фильмы, сериалы, игры и другой контент в список избранных, а также подписываться на их обновления. Также регистрация позволит получить доступ к списку избранного и всем подпискам с мобильного устройства Android/iOS.

Можно ли отключить рекламу в программе Zona?

Для отключения рекламы потребуется зарегистрироваться в системе, а затем оформить подписку. Для оформления подписки достаточно перейти в раздел «Убрать рекламы» в левой части окна программы, затем ввести номер номера и дождаться SMS-сообщения для последующего подтверждения операции.

Почему онлайн-видео в Zona постоянно зависает?

Передача онлайн-видео посредством BitTorrent-протокола осуществляется не так, как, например, по HTTP-протоколу (используется для просмотра видео из браузера). Существует несколько факторов, влияющих на скорость приема потокового видео. Если она низкая, то онлайн-видео может отображаться рывками, постоянно устанавливаясь на паузу. Скорость, в первую очередь, зависит от пропускной способности интернета пользователя, а также от количества источников этого видео (т.е. от количества других пользователей торрент-сети, раздающих просматриваемое вами видео).

Чтобы посмотреть фильм или сериал без прерываний, можно попробовать включить видео в более низком качестве (например, 720p вместо 1080p). Вы также можете дождаться окончания скачивания фильма/серии, поставив его на паузу в плеере (Zona скачает видео, которое затем можно будет воспроизвести в любой момент).